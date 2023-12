Giá thực phẩm hôm nay 25/12: Nhiều loại trái cây giảm trước Tết Dương lịch

Theo đó sau thời gian tăng lên ở mức cao, hiện giá trái xoài Ðài Loan đã giảm ít nhất từ 5.000-15.000 đồng/kg so với cách nay hơn 1 tháng.

Xoài Ðài Loan da xanh loại 1 đang được nông dân tại nhiều nơi bán thương lái và các vựa thu mua xoài ở mức 20.000-23.000 đồng/kg, loại 2 giảm còn 10.000-12.000 đồng/kg; xoài Ðài Loan da vàng loại 1 có giá 25.000-30.000 đồng/kg, loại 2 từ 13.000-15.000 đồng/kg.

Giá giảm do nguồn cung tăng, lượng xoài tới lứa thu hoạch rất nhiều, trong khi đầu ra xuất khẩu chậm so với trước. Riêng giá xoài cát Hòa Lộc tại nhiều địa phương vẫn ổn định ở mức cao do nguồn cung hạn chế. Xoài cát Hòa Lộc loại từ 330-400 gram/trái có giá 60.000-65.000 đồng/kg.

Giá mít ruột đỏ đã giảm giá đáng kể từ 70.000 đồng/kg xuống còn 35.000 đồng/kg loại 1, loại 2 giảm xuống 25.000 đồng/kg, còn loại 3 chỉ còn 15.000 đồng/kg. So với thời kỳ trước đó, khi giá mít ruột đỏ đạt 100.000 đồng/kg loại 1, và các loại khác có giá ở mức 70.000 - 90.000 đồng/kg, mức giá này thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cam sành cũng gặp khó khăn do sức mua yếu, và giá bán lẻ cam sành tại chợ đang ở mức 5.000-10.000 đồng/kg.

Bưởi da xanh duy trì mức giá khá thấp so với những tháng đầu năm 2023, khi nông dân bán trực tiếp tại vườn với mức giá từ 19.000-23.000 đồng/kg cho loại từ 1,2 kg/trái trở lên.

Tuy nhiên, giá bán lẻ tại chợ và siêu thị đang ở mức 40.000-54.000 đồng/kg. Những nhà vườn đang tập trung vào việc chăm sóc để phục vụ thị trường cuối năm và trong dịp Tết năm 2024, với hi vọng có giá bán cao hơn.

Thanh long ruột đỏ và trắng cũng giảm giá đáng kể, được bán với mức giá 15.000-20.000 đồng/kg, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Sức mua yếu khiến sản phẩm giảm mạnh, mặc dù nguồn cung vẫn khá dồi dào.

Một số loại trái cây khác như dứa và dừa cũng đang ở mức giá thấp, phản ánh sự khó khăn trong thị trường nông sản hiện nay. Giá dứa thương phẩm loại 1 được thương lái thu mua 11.000 đồng/kg, trong khi giá dừa khô và tươi đều ở mức rất thấp, từ 1.500 - 3.000 đồng/trái dừa khô và 3.000 - 3.500 đồng/trái dừa tươi.

Trong khi đó một số loại trái cây khác đang bị mất giá; thì giá sầu riêng nghịch vụ ở mức rất cao. Thương lái đến tận vườn mua trái sầu riêng giống Monthong giá từ 138.000 - 140.000 đồng/kg; các giống khác giá cũng từ 120.000 - 130.000 đồng/kg.

Với giá này, nhiều nhà vườn đang thu được lợi nhuận cao, ước tính mỗi ký mang lại hơn 70.000 đồng tiền lãi. Điều này đã mang lại thu nhập tiền tỷ cho nhiều người trồng cây sầu riêng trước thời điểm Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024.

Tính đến những ngày gần đây, nguồn cung quả hồng trứng láng Đà Lạt ở các chợ, siêu thị TP.HCM đang trở nên khan hiếm. Điều này đã làm tăng giá và gây tình trạng cháy hàng tại nhiều điểm bán, bao gồm chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, chợ Hóc Môn, và chợ Bình Phước (TP Thủ Đức).

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, giá hồng trứng láng dao động trong khoảng 50.000 - 60.000 đồng/kg. Tuy nhiên, hàng hóa này hiện rất hiếm, và nhiều tiểu thương không có đủ hàng để bán. Không chỉ có hồng trứng láng, mà cả các loại hồng vuông và hồng Trung Quốc cũng gặp tình trạng cạn kiệt hàng hóa.

Do thời tiết không thuận lợi, mùa hồng không kéo dài như dự kiến, dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng hóa. Giai đoạn thu hoạch hồng trứng láng thường bắt đầu từ tết Trung thu và kéo dài đến cuối năm, nhưng hiện nay đã cuối mùa nên nguồn cung rất hạn chế.