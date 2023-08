Giá thịt lợn tại Nga tăng lên mức cao nhất trong 8 năm qua

Các số liệu cho thấy, giá thịt lợn thương phẩm ở Nga vào đầu tuần qua đã tăng 7% so với tuần trước đó, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt mức cao nhất trong 8 năm.



Các nhà phân tích của AD Libitum cho biết, giá thịt lợn tăng là kết quả của thực trạng thiếu hụt gần đây, với việc các nhà sản xuất thịt không thể đáp ứng nhu cầu từ các đại lý bán buôn và nhà chế biến, đồng thời cảnh báo rằng giá có thể tiếp tục tăng trong những tuần tới.

Konstantin Korneev, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn Rincon Management của Nga, nói với giới truyền thông rằng giá thịt lợn đã bắt kịp giá thịt gà, vốn đã tăng mạnh trước đó. Ông Korneev nói thêm rằng các nhà chế biến trước đó đã chuyển hướng sang sử dụng thịt lợn vì thịt gà đắt hơn.

Theo AD Libitum, giá gà thịt đã tăng 4% trong tuần kết thúc vào ngày 6/8, đắt hơn 38% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, giá thăn gà tăng 3% so với tuần trước đó và 42% so với cùng kỳ.

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê quốc gia Nga (Rosstat), sản lượng thịt lợn hơi tăng 5,9%, lên 2,7 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm nay, trong khi sản lượng thịt gà tăng 1,6%, lên 3,2 triệu tấn.

Tuần trước, Rosstat đã báo cáo rằng giá thịt gà ở Nga trong tháng 6 đạt mức cao kỷ lục sau khi tăng 6,8% so với tháng trước đó. Các nhà phân tích cho rằng việc giá thịt cao hơn là do các chi phí phụ gia thức ăn chăn nuôi, xăng dầu, thiết bị và hàng tiêu dùng tăng.