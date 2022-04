Gia thế khủng của con dâu David Beckham: Con gái tỷ phú sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhiều gấp 5 lần nhà vị hôn phu

Gia đình hai bên đang chuẩn bị lễ cưới cho Brooklyn Beckham và Nicola Peltz. Lễ cưới sẽ diễn ra tại dinh thự ven biển của nhà cô dâu tại Palm Beach, Florida, Mỹ có giá trị tới 99.8 triệu USD (khoảng 2.283 tỷ đồng).

Có thể nói rằng gia thế của cô dâu Nicola Peltz "không phải dạng vừa đâu". Sinh năm 1995, Nicola Peltz hơn Brooklyn Beckham 4 tuổi, bước chân vào giới giải trí với vai trò diễn viên người Mỹ.

Thế nhưng, điều khiến cô dâu tương lai của cậu cả nhà David Beckham được biết tới nhiều hơn chính là gia thế cực khủng. Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu nổi tiếng Claudia Heffner Peltz.

Ông bố giàu có chuẩn tài phiệt

Nicola Peltz bên bố mẹ tỷ phú.

Ông Nelson Peltz (79 tuổi), là người đã gây dựng nên đế chế Peltz vô cùng nổi tiếng ở Anh. Sau một thời gian dài làm công ăn lương, Nelson cùng anh trai tự thành lập công ty riêng và sự nghiệp của ông phất lên từ đó. Sự nghiệp kinh doanh khấm khá giúp công ty của ông đạt doanh thu lên đến 150 triệu USD (khoảng 3.428 tỷ đồng) hàng năm. Hiện tại, Công ty đầu tư Trian Fund Management được định giá khoảng 8.5 tỷ USD (khoảng 194 nghìn tỷ đồng).

Theo thống kê từ Forbes, độ giàu có của vợ chồng Beckham chưa là gì so với người đứng đầu gia tộc Peltz. Khối tài sản ròng của tỷ phú Nelson Peltz lên đến 1.67 tỷ USD (hơn 38 nghìn tỷ đồng), gấp khoảng 5 lần khối tài sản khổng lồ nhà David Beckham khoảng 458 triệu USD (hơn 10 nghìn tỷ đồng).

Dù là con gái nhà trâm anh thế phiệt, sống trong nhung lụa từ nhỏ nhưng Nicola Peltz lại vô cùng giản dị từ cách ăn mặc thường ngày. Không những thế, cô còn tự lập kiếm tiền mà không cần phải dựa dẫm vào gia đình.

Nicola không muốn dựa dẫm vào gia đình mà có thể tự kiếm tiền bằng chính năng lực của bản thân.

Định hướng sự nghiệp với vai trò người mẫu và diễn viên, Nicola gặp không ít khó khăn trong những ngày đầu dấn thân vào showbiz năm 2006. Cô đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể khẳng định bản thân và đạt được thành công ở cả hai lĩnh vực mà mình yêu thích.

Sự nghiệp diễn xuất của Nicola bắt đầu khởi sắc vào năm 2010 với vai diễn đột phá Katara trong The Last Airbender. Giai đoạn 2013 - 2015, ái nữ nhà tỷ phú tiếp tục vào vai Bradley Martin trong phim kinh dị Bates Motel. Ngoài ra, cô còn xuất hiện cùng tài tử Mark Wahlberg trong phim hành động Transformer: Age of Extinction. Tuy diễn xuất của nữ diễn viên chưa được ghi nhận là xuất sắc nhưng với cô, thời gian đã giúp bản thân rèn luyện và chứng tỏ được khả năng ở những tác phẩm sau này.

Tạo hình nhân vật Katara của Nicola trong phim The Last Airbender năm 2010.

Về con đường làm người mẫu, Nicola từng là gương mặt đại diện được rất nhiều các thương hiệu cao cấp. Cô từng được tạp chí Young Hollywood bình chọn là một trong 55 gương mặt triển vọng của Mỹ. Sở hữu nhan sắc quyến rũ và gu thời trang hợp thời, cái tên Nicola Peltz ngày một phổ biến trong thị trường thời trang trên khắp thế giới.

Vẻ đẹp quyến rũ của Nicola được nhiều nhãn hàng lớn để mắt tới.

Dàn anh chị em ruột với "profile" khủng

Nicola Peltz có tới tận 7 người anh chị em, họ hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau và đều đạt những thành công nhất định.

Matthew Peltz, sinh năm 1986, đang theo đuổi con đường kinh doanh chuyên nghiệp giống bố. Hiện tại anh là đối tác và cũng là chuyên gia phân tích cấp cao của công ty quản lý đầu tư Trian. Anh đồng thời là Phó Chủ tịch chuỗi nhà hàng Wendy từ tháng 11/2021 và còn nằm trong hội đồng quản trị của Bệnh viện phẫu thuật chỉnh hình New York.

Matthew - người duy nhất trong nhà theo con đường kinh doanh giống bố.

Anh trai khác của Nicola Peltz tên là Will Peltz. Anh là một diễn viên, trước đây từng đóng những vai nhỏ lẻ trong phim truyền hình trước khi có những vai diễn điện ảnh. Một số bộ phim nổi tiếng có sự góp mặt của nam diễn viên có thể kể đến như Unfriended và Men, Women & Children.

Will Peltz - diễn viên nổi tiếng và cũng là anh trai của Nicola.

Tiếp đến là Brad Peltz, 32 tuổi, là cựu cầu thủ chuyên nghiệp môn khúc côn cầu trên băng. Trước đây anh từng chơi cho Thượng nghị sĩ Ottawa trong 4 năm, gần đây, anh thành lập công ty chăm sóc sức khỏe Mymo.



Theo nguồn tin của The Sun, Brad Peltz có thể sẽ là phù rể trong hôn lễ sắp tới của em gái Nicola và cậu cả nhà Beckham.

Brad Peltz - anh trai Nicola có ngoại hình vô cùng sáng.

Brittany Peltz Buerstedde, 30 tuổi, là chị gái duy nhất của Nicola. Cô từng là vận động viên môn trượt băng nghệ thuật nhưng sau đó dừng mọi hoạt động để kết hôn với Franz Buerstedde, giám đốc điều hành tại Tập đoàn Rhône. Brittany và chồng sau đó thành lập công ty quần áo trẻ em Leah + Rae.

Công ty của Brittany buộc phải đóng cửa bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cô và chồng chuyển đến Miami sinh sống và mở cửa hàng thiết kế nội thất tên là SENA Lifestyle Studio tại nơi đây.

Brittany Peltz Buerstedde - người chị gái duy nhất của Nicola Peltz.

Nicola Peltz còn có người anh trai khác tên là Diesel Peltz, 27 tuổi, vừa được Forbes vinh danh trong danh sách 30 người trẻ dưới 30 tuổi về lĩnh vực công nghệ.

Diesel hiện là giám đốc điều hành của công ty mạng xã hội Twenty. Ứng dụng được mô tả là giúp người dùng kết nối trong cuộc sống thực bằng cách cùng lên kế hoạch cho những chuyến đi trong tương lai.

Diesel Peltz là một người lạc quan, luôn đặt ra các mục tiêu thực tế và luôn sẵn sàng đối phó với những thất bại.

Ngoài ra, Nicola Peltz còn có hai em trai sinh đôi là Zachary và Gregory, hiện 17 tuổi. Theo Town & Country, con trai của tỷ phú Nelson Peltz đang theo đuổi đam mê khúc côn cầu trên băng giống anh trai Brad Peltz.

Zachary chụp hình cùng với anh rể tương lai.

Trải qua nhiều mối tình chóng vánh, Brooklyn Beckham, cậu con cả nhà vợ chồng cựu cầu thủ cuối cùng cũng đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình bên cô bạn gái Nicola Peltz. Từ khi công khai là một đôi, cả hai luôn thể hiện tình cảm dành cho nhau mà không chút ngần ngại. Năm 2020, ái nữ nhà Peltz được bạn trai cầu hôn bằng một chiếc nhẫn kim cương do anh tự thiết kế, cùng với sự tư vấn của "mẹ chồng" Victoria Beckham.



Hiện tại, dân tình đang vô cùng mong chờ đám cưới xa hoa của cặp đôi vào ngày 9/4 tới đây.

Đám cưới sắp tới của cặp đôi nhận được rất nhiều chú ý.

