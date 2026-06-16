Gia thế của thiếu Tài Sầm ở Tây Ninh

Những ngày vừa qua, cùng với thông tin xoay quanh mối quan hệ giữa Lọ Lem (Mai Thảo Linh, con gái đầu MC Quyền Linh) và Tài Sầm - thiếu gia Tây Ninh, các từ khóa liên quan đến chàng trai này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bên cạnh chuyện tình cảm, gia thế và học vấn của Tài Sầm cũng nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Tài Sầm và Lọ Lem

So với Lọ Lem, Tài Sầm khá kín tiếng trên mạng xã hội. Song thiếu gia cũng có những cập nhật đáng chú ý, đặc biệt là trong chuyện học tập và sở thích chơi bóng rổ.

Tài Sầm có tên đầy đủ là Sầm Tấn Tài. Anh chàng từng theo học tại trường Quốc tế Anh Việt (British Vietnamese International School - BVIS) ở TP.HCM - ngôi trường mà Lọ Lem từng theo học trước đây.

Sau khi hoàn thành chương trình THPT tại Việt Nam, Tài Sầm sang Mỹ du học. Cuối năm 2025, anh chàng tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên sâu về Quản trị Vận hành và Chuỗi cung ứng tại University of Washington (Đại học Washington, Mỹ).

Đại học Washington là một trong những trường công lập có uy tín tại Mỹ. Theo bảng xếp hạng Best Colleges 2026 của US News & World Report, trường đứng thứ 42 trong nhóm các đại học quốc gia và xếp thứ 16 trong nhóm đại học công lập hàng đầu nước này.

Mới đây, thiếu gia Tây Ninh sang Mỹ nhận bằng tốt nghiệp trong lễ tốt nghiệp lần thứ 151 của trường. Trùng hợp là cùng thời gian này, Lọ Lem cũng đăng clip check-in tại Mỹ, khiến nhiều người cho rằng cô có mặt để tham dự cột mốc đặc biệt của bạn trai tin đồn. Tuy nhiên, đây hiện vẫn chỉ là suy đoán từ cư dân mạng, cả Lọ Lem và Tài Sầm chưa có thêm cập nhật nào.

Cư dân mạng cho rằng Lọ Lem sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp của Tài Sầm

Thông tin về gia đình Tài Sầm cũng được bàn luận nhiều trên mạng xã hội.

Theo những thông tin được lan truyền, anh chàng được cho là con trai của một gia đình kinh doanh tại Tây Ninh, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh tinh bột sắn. Doanh nghiệp này đã hoạt động hàng chục năm qua, cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu sang Mỹ và một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Đáng chú ý, trên website của doanh nghiệp, vị trí Quản lý kinh doanh kiêm đại diện công ty tại Mỹ được gắn với tên Tài Sầm. Thông tin này khiến nhiều người cho rằng thiếu gia đã tham gia phụ trách và điều hành hoạt động kinh doanh của gia đình tại Mỹ trong quãng thời gian sang đây du học.

Ngoài ra, mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin cho rằng gia đình họ Sầm thuộc hàng khá giả tại Tây Ninh, sở hữu biệt thự quy mô lớn cùng nhiều dòng xe sang như Ferrari, Mercedes-AMG G63,... Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến khối tài sản, bất động sản hay bộ sưu tập siêu xe hiện chủ yếu xuất phát từ các bài đăng và chia sẻ trên mạng xã hội, chưa được người trong cuộc xác nhận.

Các tìm kiếm liên quan đến "gia thế Tài Sầm"

Mối quan hệ của Lọ Lem và Tài Sầm bắt đầu được quan tâm từ khoảng tháng 3/2026. Thời điểm đó, cặp đôi để lộ nhiều hint đặc biệt như nhiệt tình tương tác trên MXH, Tài Sầm repost 2 bộ ảnh của Lọ Lem,...

Đến tháng 4/2026, trên MXH tiếp tục lan truyền hình ảnh với nội dung “Lọ Lem về ra mắt nhà thiếu gia Tài Sầm ở Tây Ninh”. Ảnh chụp trong bối cảnh khá tối và góc chụp từ phía sau lưng nên không nhìn rõ mặt cặp đôi, không thể khẳng định đây là Lọ Lem và Tài Sầm. Tuy nhiên cư dân mạng lại chỉ ra các chi tiết như điểm tương đồng về ngoại hình giữa cô gái và Lọ Lem, Tài Sầm từng chụp ảnh ở bối cảnh tương tự,...

Hình ảnh từng được lan truyền trước đây

Hiện tại, dù netizen thảo luận rôm rả song Lọ Lem và Tài Sầm vẫn chưa từng công khai hay lên tiếng về mối quan hệ.