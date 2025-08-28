Phân cảnh không bao giờ được lên sóng của Hòa Minzy

Mới đây, Hòa Minzy đã trở lại đường đua Vpop với MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nữ ca sĩ hậu cơn sốt mang tên Bắc Bling. Là bản nhạc phim cho dự án điện ảnh Mưa Đỏ, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình đang được đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt khi cả nước đang hòa chung bầu không khí rộn ràng dịp Đại lễ 2/9.

NỖI ĐAU GIỮA HÒA BÌNH - HÒA MINZY x NGUYỄN VĂN CHUNG

Sau hơn 3 ngày lên sóng, MV đã "bỏ túi" hơn 4,3 triệu view, xuất sắc chiếm trọn Top 1 Trending ở cả bảng chung lẫn mục âm nhạc. Ngoài ra, ca khúc cũng lọt xu hướng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này càng nói lên sức hút của Hoà Minzy sau gần nửa năm vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nỗi Đau Giữa Hoà Bình có thể hiểu là ngoại truyện của Mưa Đỏ, nơi người vợ của đội trưởng Tạ được khắc họa rõ ràng hơn so với hình bóng bí ẩn trong phim gốc. Hòa Minzy hóa thân thành người phụ nữ chịu nhiều mất mát, ngày ngày ngóng trông chồng trở về từ chiến trường. Câu chuyện được thể hiện qua góc nhìn cá nhân của vợ và mẹ, thể hiện những cung bậc cảm xúc sâu sắc, với đỉnh điểm là giây phút người chồng ngã xuống đúng lúc đứa con cất tiếng khóc chào đời.

Đảm nhận nhân vật chính trong MV, dĩ nhiên diễn xuất của Hòa Minzy là yếu tố không nhỏ vun đúc sự thành công cho Nỗi Đau Giữa Hòa Bình. Trên MXH, một đoạn video ngắn được cho là phân cảnh bị cắt ra từ khỏi MV, không được lên sóng đã thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Tại đây, Hòa Minzy và NSND Như Quỳnh lòng như lửa đốt chờ đợi một đồng chí báo tin về số phận của Tạ.

Phân cảnh Hoà Minzy và NSND Như Quỳnh nhận tin báo tử bị cắt ra khỏi MV, không được lên sóng

Anh chàng ngập ngừng cúi đầu, nói ra một vài từ ngắn ngủn rồi bỏ đi, để lại 2 người phụ nữ không kiềm được sự xúc động. Hòa Minzy đã đem đến phần thể hiện tốt về mặt cảm xúc, toát ra được sự giằng xé, đau thấu khi phải đối mặt với sự chia ly thời chiến.

Ngoài ra, một phân cảnh khác cũng mang về nhiều phản ứng tích cực là cảnh Hòa Minzy vượt cạn. Cô nàng nhập tâm vào nhân vật, mặt mộc bơ phờ, mồ hôi nhễ nhại và tóc tai xõa xượi đã đem tới hiệu ứng chân thật khi hạ sinh con trai. Ngay ở thời khắc đó, khi một người ngã xuống thì một mầm sống lại lóe lên - đại diện cho những tia hy vọng, hậu thế tiếp bước và kế thừa tinh thần bất khuất của cha ông.

Hòa Minzy đã đem đến phần thể hiện tốt về mặt cảm xúc, toát ra được sự giằng xé, đau thấu khi phải đối mặt với sự chia ly thời chiến

Người hâm mộ không khỏi nổi da gà, phải tâm phục khẩu phục những nỗ lực và tâm huyết Hoà Minzy bỏ ra để mang đến những thước phim trọn vẹn. Nhiều netizen cho biết họ vẫn rơi nước mắt mỗi khi cày view cho MV. Nỗi Đau Giữa Hòa Bình đã cho thấy 1 hình ảnh mới về Hoà Minzy, nghiêm túc thử nghiệm thêm mảng diễn xuất.