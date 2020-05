Giá rẻ chưa bằng một bát Phở nhưng đây là những mặt hàng Việt "quốc dân" mà ai ai cũng đã một lần thưởng thức

Các sản phẩm truyền thống của Việt Nam không chỉ được lòng người dân quê hương mà còn nổi tiếng với cả bạn bè quốc tế. Không những ghi điểm bởi chất lượng, mà những sản phẩm này còn có giá thành rất phải chăng, phù hợp với ví tiền của số đông người tiêu dùng Việt.

Cùng điểm danh 5 sản phẩm Việt có mức giá chưa bằng một bát Phở nhưng độ phủ sóng đến hàng "quốc dân" mà người Việt Nam nào cũng đã một lần thưởng thức.

1. Nước mắm

Có thể nói Việt Nam từ thời xa xưa đã là xứ sở của các loại mắm. Từ mắm nêm, mắm phệt, mắm ruốc, mắm tôm đến các loại mắm lóc, mắm sặt, khô mắm, khô mặn.

Tại Việt Nam, suốt miền duyên hải đều làm nước mắm. Nước mắm thường chủ yếu làm từ các loại cá biển (cá cơm, cá thu, cá nục v.v.) và rút chiết ra dưới dạng nước.

Tùy theo độ đạm trong nước mắm mà người ta phân cấp độ (nước mắm cốt, nước mắm loại 1, nước mắm loại 2).

Chén nước mắm dùng chung giữa mâm cơm được coi là nét đặc trưng cho văn hoá chia sẻ trong ẩm thực Việt Nam và cũng là món gia vị chế biến không thể thiếu cho các món ăn.

Giá bán: Trên thị trường, giá bán của các loại nước mắm khá đa dạng. Dao động từ 35.000 đồng/chai cho tới 110.000 đồng/chai.



2. Chè xanh

Chè (hay còn gọi là trà) là một thức uống được ưa chuộng của người Việt. Nước ta cũng sở hữu nguồn tài nguyên đa dạng với rất nhiều loại chè có thể kể tới như trà mạn Hà Giang, chè Tuyết (Shan), trà đen, trà hương, trà hoa tươi...

Nguyên liệu để nấu nước chè xanh gồm lá chè non và già, to nhỏ, xanh tươi. Lá chè hái sau khi rửa sạch vò nhầu lá bằng tay rồi cho vào nồi hoặc ấm đun nước loại to cho thêm vài lát gừng để thêm vị cay. Nước chè xanh có thể uống nóng hoặc nguội đều tốt cho sức khỏe. Đây cũng là đồ uống không thể thiếu của người dân nông thôn vùng Bắc Bộ.

Giá bán: 25.000 đồng/kg.

3. Cà phê

Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới và có một nền văn hóa cà phê phong phú, sáng tạo xuất hiện trong mọi khía cạnh cuộc sống. Và cà phê là một phần rất lớn trong cuộc sống hàng ngày của người Việt.

Quán cà phê xuất hiện rất nhiều ở mọi góc đường phố. Quán cà phê có bàn ghế thường được đặt trong phạm vi một doanh nghiệp bán lẻ, chẳng hạn như văn phòng chuyên nghiệp, cửa hàng quần áo hoặc hiệu sách để phục vụ nhu cầu của tất cả người dân.

Một số loại cà phê quen thuộc và nổi tiếng tại Việt Nam có thể kể tới như: cà phê sữa đá, cà phê trứng, cà phê sữa chua, bạc sỉu và cà phê chồn.

Giá bán: Trên thị trường, giá bán của các loại cà phê khá đa dạng. Dao động từ 25.000 đồng/cốc cho tới 45.000 đồng/cốc.

4. Cá khô

Cá khô là một trong những đặc sản miền Tây làm quà nổi tiếng vùng nước nổi bởi hương vị thơm ngon, chế biến được nhiều món ăn như nướng, làm gỏi... Mặc dù là cá khô nhưng chất dinh dưỡng và độ ngon của cá thì không thua kém cá tươi nên được lòng người dân Việt khắp nơi.

Cá khô có nhiều loại nhưng nổi tiếng nhất vẫn phải kể tới khô cá lóc, cá thòi lòi khô, khô cá sặc bổi, khô cá đù. Đây điều là các món đặc sản thơm ngon, bổ dưỡng và có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Hơn nữa, nó cũng dễ dàng được vận chuyển đi xa, rất thích hợp để làm quà biếu và tặng cho người thân, bạn bè.

Giá bán: Trên thị trường, giá bán của các loại cá khô có nhiều loại. Thấp nhất là 20.000 đồng/kg. Và cao nhất là 250.000 đồng/kg.

5. Mì tôm

Xuất hiện từ những năm 60 của thế kỷ trước, mì tôm phiên bản gói giấy được coi là thương hiệu đồ ăn liền quốc dân đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm nổi tiếng này được xem là nét văn hóa ẩm thực "thời khó" của nước ta.

Sau này kinh tế thị trường phát triển hơn, mì tôm Việt dần thay đổi mẫu mã chuyển từ gói giấy sang túi nilon như nhiều loại mì khác. Một số thương hiệu mì tôm Việt nổi tiếng có thể kể tới như mì Vị Hương, Tabiket, mì ăn liền Miliket, mì Hảo Hảo của Vina Acecook, Vifon.

Giá bán: 3,5 - 5.000 đồng/gói.