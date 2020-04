Mới đầu mùa dứa thơm, quả to đẹp chỉ có giá 5.000 đồng/quả: Bà nội trợ mua cả chục quả về làm bánh, dấm, nước ép uống dần

Tại chợ đầu mối 365 Hà Đông những ngày này luôn có nhan nhản những hàng bán dứa thơm. Tiểu thương về cả xe tải dứa và đổ đống. Đặc biệt do giá cả được niêm yết công khai nên thu hút đông người đi chợ vào chọn và mua dứa thơm đầu vụ.



Theo chị Trần Thị Như, 32 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội – tiểu thương thu mua dứa về bán tại chợ đầu mối 365 chia sẻ: "Không ngày nào nhà mình không về vài tạ dứa. Dứa này nhà mình lấy tại các gia đình trồng dứa ở xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ngày nào nhà mình cũng có dứa bán cho các tiểu thương mua về bán lẻ và cho khách đi chợ mua lẻ".

Chị Như cũng cho biết, giá dứa đầu mùa năm nay rất mềm dù dứa rất đẹp và rất đều. Chưa kể quả dứa lại to:

"Dứa nhà mình gai sạch, chín to ngon lắm mọi người nhé. Những trái dứa quả to đều nhau. Trung bình từ 1kg đến 1,5kg/quả. Nhà mình chỉ bán với giá lẻ là 5.000 đồng quả. Những trái nhỏ hơn chút xíu mình bán với giá 3.000 đồng/quả. So với thời điểm này năm trước, giá dứa rẻ hơn cả 2.000 đồng. Năm trước đầu vụ, giá dứa không bao giờ dưới 7.000 đồng/quả".

Ngày nào nhà chị Như cũng có dứa bán cho các tiểu thương và cho khách đi chợ mua lẻ

1 người mua dứa chọn những trái dứa về bán lẻ

Cũng theo tiểu thương này, nguyên nhân dứa thơm đầu vụ giảm giá rẻ như vậy là do dịch bệnh Covid-19 nên khách thu mua dứa cũng như mua dứa không nhiều.

Bên cạnh đó, chị Như cũng chia sẻ: "Về các vùng trồng dứa thì người trồng còn bảo do năm nay thời tiết nắng ấm, dứa chín sớm quá nhanh. Trong khi đó, dịch Covid-19 khiến người đến thu mua dứa không nhiều, khách du lịch cũng không có nên tiêu thụ chậm và khó khăn".

Vì giá dứa rẻ nên ai đi chợ cũng mua khoảng 5-10 quả

Chị Như cũng chia sẻ, thời điểm này ngoài bán buôn cho các thương lái ngày cả vài tạ dứa, thì chị vẫn bán lẻ cho khách mua. Vì thế, mỗi ngày chị bán cả 2-3 tạ dứa: "Ngày nào cũng vất vả từ 3h sáng cho tới tận trưa vì khách vào mua hàng lúc nào cũng có. Nhưng bù lại, dù giá cả rẻ song vẫn có khách mua là mình vẫn mừng".

Là một bà nội trợ ở Hà Trì, Hà Đông, hôm nay sau 1 tuần không đi chợ mua đồ ăn, chị Hải Hà cũng dắt xe máy tới chợ mua rau củ quả. Thấy giá dứa rẻ, chỉ 5.000 đồng/quả to, chị cũng vào nhặt cả chục quả về ăn dần.

Mỗi quả dứa có trọng lương từ 1kg-1,3 kg.

Chị Hà cho biết, nhà chị cả nhà đều thích uống nước ép dứa và ăn quả dứa, bánh dứa, mứt dứa. Vì thế năm nào đến mùa dứa, chị cũng mua cả tải về ăn dần: "Mình mua về làm nước ép dứa bỏ tủ lạnh để anh xã và các con uống. Uống nước ép dứa vừa ngon vừa có lợi cho sức khỏe. Thỉnh thoảng mình cũng làm mẻ mứt dứa, bánh dứa, thậm chí làm cả hũ dấm dứa rất thơm ngon cho gia đình ăn".

Bà nội trợ này cũng cho rằng, giá dứa năm nay rẻ nên thu hút khá đông những người khác vào nhặt: "Quả dứa nào cũng to, khoảng gần 1kg đến hơn 1 kg. Ai cũng tấm tắc khen rẻ nên mua ít nhất từ 5 quả trở lên để mang về ăn".

Nhiều bà nội trợ mua dứa về làm bánh dứa.

Nước ép dứa.

Dấm dứa để ăn dần.

Khi nói về cách chọn dứa tươi, thơm ngon, ngọt, bà nội trợ ở Hà Trì này cũng chia sẻ: "Khi mua dứa, mọi người hãy chú ý đến phần cuống dứa nhé.

Nếu trái dứa có màu vàng tươi từ cuống cho đến phần cuối hoặc vài chỗ hơi xanh thì trái đã chín, ngọt. Trái vàng đều thì độ ngọt càng cao. Tuy nhiên, nếu dứa không đều màu và có những chấm nâu đậm, vàng đồng hay vàng ngả sang đỏ thì trái đã chín quá mức không nên chọn vì sẽ dễ dập nát. Cũng không nên chọn trái dứa còn xanh vì sẽ lâu chín".

Ngoài chú ý cuống dứa, màu sắc dứa, chị Hải Hà cũng khuyên để để ý đến mắt dứa. Nên chọn quả có mắt dứa lớn và càng thưa càng tốt để dễ gọt bỏ hết mắt dứa.

"Thông thường, những quả dứa chín quá mức sẽ bị mềm, vỏ quá chín thường bị nhăn. Những trái dứa tươi, vừa chín tới sẽ không quá cứng. Tuyệt đối không chọn quả dứa bị nấm mốc hay bị nứt hoặc phần ngọn dứa đã ngả vàng", chị Hà khuyên.