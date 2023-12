Giả làm từ thiện, gã đàn ông trẻ tuổi lấy trộm 2 cây vàng của vợ chồng cụ già ở TPHCM

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ nam thanh niên 35 tuổi để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Camera ghi lại hình ảnh nam thanh niên

Đây là nghi phạm giả làm công việc từ thiện để lừa vợ chồng cụ bà ở TP.Thủ Đức, lấy trộm 2 cây vàng . Danh tính người này chưa được cơ quan công an công bố để mở rộng điều tra, truy xét người có liên quan.

Người này bị bắt khi đang lẩn trốn tại quận Bình Thạnh. Bước đầu, nghi phạm khai đã bán hết số vàng trộm được và mua lại số vàng khác.

Trước đó, chiều 28/11, cụ bà T.T.C (73 tuổi) cùng chồng là cụ ông H.V.T (72 tuổi) đang ở nhà trên đường Lương Định Của (phường An Phú, TP.Thủ Đức) thì một nam thanh niên đến nói việc sắp có đoàn từ thiện đến thăm, cho tiền.

Người này nói vợ chồng cụ C. mang vàng đang đeo trên người (2 sợi dây chuyền vàng, 2 mặt dây chuyền vàng và 4 nhẫn vàng) đi cất vì đoàn từ thiện thấy có đeo vàng thì sẽ không giúp đỡ.

Vợ chồng cụ C bị kẻ gian giả làm từ thiện để trộm vàng. Ảnh: A.X.

Bà C. tưởng thật nên mang vàng vào phòng ngủ cất. Lúc này, nam thanh niên lấy lý do đi theo quay phim cảnh sinh hoạt, gửi ra nước ngoài để cho các mạnh thường quân gửi tiền về. Lợi dụng vợ chồng cụ C. không để ý, nam thanh niên lấy trộm tài sản.

Trước khi đi, người này đưa cho cụ C. 500 nghìn đồng và dặn nếu có người tới hỏi thì nói đã có người cho tiền. Sau đó, bà C. vào phòng ngủ kiểm tra và phát hiện số vàng bị mất nên trình báo cơ quan công an.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.