Giả làm thầy cúng, lừa nạn nhân uống nước lá ngón để cướp vàng

Đối tượng Triệu Vạn Phúc tại hiện trường cất giấu tài sản.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng giết người và tìm thấy hơn 16kg bạc và 8 chỉ vàng là tài sản đối tượng cướp của nạn nhân.

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 11/10, Công an tỉnh Lai Châu nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 1 thi thể nữ giới tại khu rừng tái sinh tại bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các Phòng PC02, PC09 phối hợp Công an huyện Sìn Hồ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra xác minh.

Qua xác minh, nạn nhân là bà Chẻo Mý N., sinh năm 1971, trú tại bản Bành Phán, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ. Người dân địa phương cho biết, trước khi chết nạn nhân có mang theo một số lượng lớn trang sức bằng vàng, bạc...

Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người, cướp tài sản, tính chất phức tạp, nghiêm trọng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Ban Giám đốc Công an tỉnh nhanh chóng chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét 1021G, huy động tối đa lực lượng, phương tiện kết hợp các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ.

Sau 96 giờ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Triệu Vạn Phúc, sinh năm 1981, trú tại bản Đội 4, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Tang vật thu hồi hơn 16kg bạc và 8 chỉ vàng.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng khai nhận biết chị Chẻo Mý N. cần tìm thầy cúng để giải hạn, đối tượng đã nảy sinh ý định giết nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Triệu Vạn Phúc đã yêu cầu chị N. chuẩn bị các đồ phục vụ làm lễ giải hạn, gồm: tiền, vàng, bạc và một số vật dụng khác.

Ngày 6/10, khi biết nạn nhân đã chuẩn bị được những tài sản theo yêu cầu, Triệu Vạn Phúc lên khu rừng thuộc bản Đội 4, xã Hồ Thầu tìm lấy cây lá ngón mang về nhà nấu lấy nước cho vào chai nhựa. Đến ngày 10/10, Phúc mang theo chai nước cây lá ngón và hẹn chị N. lên khu rừng tái sinh thuộc bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ để làm lễ giải hạn.

Quá trình làm lễ, Phúc đưa cho chị N. uống chai nước nấu cây lá ngón để đầu độc. Khi kiểm tra thấy chị N. nằm im bất động, Phúc đã cướp toàn bộ số tài sản và mang về nhà cất giấu ở nương chè của gia đình. Đến ngày 14/10, Triệu Vạn Phúc bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ, thu hồi tài sản đối tượng cướp được./.