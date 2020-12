Thầy cúng tự xưng sếp doanh nghiệp lớn, kêu gọi góp vốn, lừa đảo gần 500 triệu

Ngày 30/12, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết Công an huyện Quảng Xương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Dương Văn Minh (SN 1989, trú xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương) về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Dương Văn Minh tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của Công an, Minh là một thầy cúng, mở cửa hàng bán cơm chay nên đã tìm cách làm quen với nhiều người và tự xưng mình là Phó tổng Giám đốc Công ty bánh kẹo Kinh Đô (có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) để lôi kéo người dân ở các xã của huyện Quảng Xương và TP Hồ Chí Minh góp vốn rồi chiếm đoạt tài sản của những người này.

Để thực hiện hành vi, Minh đã sử dụng con dấu giả, lập hợp đồng...để lôi kéo mọi người góp vốn. Ngoài ra, Minh còn mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên mạng để chiếm đoạt 80 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất của một người dân ở TP Thanh Hóa.

Khám xét nơi ở và quán cơm chay của Minh, Công an thu giữ 4 hợp đồng của Công ty cổ phần bánh kẹo Kinh Đô do Minh là Phó tổng Giám đốc, đại diện ký hợp đồng số tiền 470 triệu đồng; 1 giấy chứng chỉ đào tạo cơ bản về hàng đa cấp.

Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận do nợ nần nhiều nên đã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và tự xưng là Phó tổng Giám đốc để lôi kéo mọi người góp vốn để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.