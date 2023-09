Hành vi của kẻ bắt cóc bé gái ở Hà Nội, tống tiền 1,5 tỷ là rất táo tợn, vô nhân tính

Chiều 19/9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận thông tin từ Công an huyện Gia Lâm đề nghị hỗ trợ điều tra một vụ bắt cóc trẻ em. Nạn nhân là một cháu bé 21 tháng tuổi. Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương phối hợp với Công an thành phố Hà Nội truy bắt đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 20/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé tại địa bàn xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; đồng thời tiếp tục khẩn trương truy bắt đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, nghi phạm từng là giúp việc cho gia đình cháu bé. Sau khi thôi giúp việc, người nhà vẫn thuê kẻ này đưa đón cháu bé đi nhà trẻ. Trong quá trình làm việc, kẻ này bắt cóc cháu bé và đòi tiền chuộc gia đình nhà chủ.

Thông tin ban đầu, đối tượng đòi gia đình đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu bé.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích: Theo thông tin ban đầu, nghi phạm lợi dụng việc gia đình thuê đưa đón cháu bé đã nảy sinh ý định bắt giữ cháu bé để nhằm mục đích đòi tiền chuộc là 1,5 tỷ đồng.

Hành vi của đối tượng là rất táo tợn, dã man, tàn ác khi lợi dụng lòng tin của gia đình, lên kế hoạch bắt giữ cháu bé để đòi tiền chuộc. Mặc dù gia đình đã cố gắng chuyển 350 triệu cho đối tượng nhưng vì lòng tham vẫn không chấp nhận trả cháu về cho gia đình.

Trẻ em là người yếu thế và là đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em, đặc biệt là quyền sống sẽ bị xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật.

Với tội danh trên, theo điểm a Khoản 4 Điều 169 Bộ luật hình sự, đối tượng có thể bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.