Gia đình Hà Hồ nghỉ dưỡng tại nơi "chụp góc nào cũng đẹp", còn cực nhiều trò vui cho trẻ nhỏ

Mới đây, gia đình Hà Hồ - Kim Lý và công ty mỹ phẩm của cô vừa có chuyến đi nghỉ dưỡng vui vẻ. Qua những hình ảnh Hà Hồ đăng tải, có thể thấy khu nghỉ dưỡng này không chỉ đẹp mắt, mà còn có rất nhiều hoạt động thú vị cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Do đó, không chỉ Hà Hồ - Kim Lý mà 2 nhóc tỳ của họ cũng có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ tại đây.

Được biết khu nghỉ dưỡng mà Hà Hồ vừa đi là Centara Mirage Resort Mũi Né. Centara Mirage Resort Mũi Né là khu nghỉ dưỡng 5 sao nổi bật tại bãi biển Mũi Né, Bình Thuận, được xây dựng theo chủ đề "Sân chơi của Người Khám Phá", lấy cảm hứng từ các chuyến hải trình phiêu lưu của những nhà thám hiểm Tây Ban Nha.

Nằm dọc bờ biển trải dài và trên sườn đồi thoai thoải, khu nghỉ dưỡng có tới 984 phòng và biệt thự được bao bọc bởi không gian xanh mát, kết hợp tầm nhìn hướng biển hoặc đồi tuyệt đẹp. Điểm nhấn của nơi đây là tổ hợp hồ bơi giải trí lớn với cầu trượt nước, hồ nhảy vách đá, công viên nước dành cho trẻ em cùng các khu vui chơi trong nhà, câu lạc bộ trẻ em (Kids Club), khu trò chơi điện tử (E-Zone), giúp mọi thành viên trong gia đình đều tìm được hoạt động yêu thích.

Không chỉ chú trọng trải nghiệm vui chơi, Centara Mirage còn sở hữu hệ thống nhà hàng đa dạng, khu spa thư giãn, không gian tổ chức sự kiện và chương trình giải trí buổi tối, mang đến trọn vẹn một kỳ nghỉ vừa năng động vừa thư thái.

Khu nghỉ dưỡng cũng áp dụng các tiêu chuẩn vận hành thân thiện với môi trường như tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chất thải và ưu tiên nguồn cung địa phương, thể hiện sự quan tâm đến phát triển bền vững. Với lợi thế vị trí chỉ cách TP.HCM vài giờ di chuyển, Centara Mirage Mũi Né là lựa chọn lý tưởng cho cả kỳ nghỉ ngắn ngày lẫn những chuyến du lịch dài hơi của gia đình, nhóm bạn hoặc cặp đôi.

Về giá phòng tham khảo năm 2025, Centara Mirage Mũi Né có giá khoảng 2 tới 4 triệu đồng/đêm tùy thời điểm và gói dịch vụ. Bên cạnh nghỉ dưỡng, bạn còn có thể trải nghiệm các hoạt động như yoga bên bờ biển, tiệc BBQ, khám phá ẩm thực địa phương hay đơn giản là ngắm bình minh trên biển.

Sự kết hợp giữa không gian nghỉ dưỡng hiện đại, tiện ích giải trí đa dạng và dịch vụ chuyên nghiệp khiến Centara Mirage Resort Mũi Né trở thành điểm đến "tất cả trong một", phù hợp cho mọi lứa tuổi và nhu cầu du lịch.