Mới đây, Triệu Lộ Tư vừa vướng phải lùm xùm chấn động, bị 200 triệu người nghi tự xưng là "đại sứ hỗ trợ nông dân", giả danh con dấu của cơ quan nhà nước để bán hàng trục lợi . Sau một ngày ồn ào, bị tấn công dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội, nữ diễn viên Vụng Trộm Không Thể Giấu đã được minh oan. Cơ quan có thẩm quyền đã lên tiếng xác nhận con dấu kia là "hàng real", tức là Triệu Lộ Tư không hề có nguy cơ phải "bóc lịch" như những lời đồn đoán trước đó.

Điều đáng nói là sau vụ việc này, cộng đồng mạng phát hiện, có một thế lực đã đứng sau vu oan cho Triệu Lộ Tư một cách có bài bản, quyết dìm người đẹp tới bến tới bờ. Đặc biệt, thế lực này nhiều khả năng có liên quan đến Ngu Thư Hân - "đối thủ trời sinh" của Triệu Lộ Tư, người mà cô dằn mặt trên sóng livestream rằng: "Bớt chọc tôi đi, đừng để tôi lôi hết những chuyện vô lý trước đây ra thì không vui nữa đâu".

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân là 2 mỹ nhân đứng đầu thế hệ sau 1995 và là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của nhau.

Cụ thể, netizen "super soi", lúc 2:51 chiều ngày 13/8, một tài khoản mạng xã hội đã tự nhận mình làm trong ngành sản xuất táo, là một chuyên gia nông nghiệp và tung những thông tin thất thiệt như táo ở Thiểm Tây (Trung Quốc) – nơi mà Triệu lộ Tư hỗ trợ nông nghiệp không hề khó bán và năm ngoái không gặp phải thời tiết cực đoan. Không chỉ vậy, người này còn úp mở rằng: "Dạo này người ta làm giả con dấu nhiều lắm".

Tuy nhiên, sự thật là khu vực Thiểm Tây thường xuyên phải đối mặt với những cơn mưa đá, gây thiệt hại lớn đối với nông dân trồng táo và rất cần được giải cứu táo. Đặc biệt, tài khoản này trước đó từng bị nghi là "tay trong" của công ty giải trí Nhạc Hoa – công ty quản lý mới của Ngu Thư Hân, từng đi tung tin hạ bệ nhiều đối thủ cạnh tranh.

18 phút sau, một công ty truyền thông có tên Tiền Giang video đã đăng tải video, tuyên bố Triệu Lộ Tư làm giả con dấu với giọng điệu chắc như đinh đóng cột, khiến không ít người 'tin sái cổ".

Thực tế khi livestream, Triệu Lộ Tư đã nói rõ rằng danh hiệu "đại sứ hỗ trợ nông dân" được trao cho công ty. Thế nhưng, khi phỏng vấn nhân viên chính phủ, phía Tiền Giang video dùng "gài bẫy" bằng câu từ, rồi tuyên bố Triệu Lộ Tư "nhận vơ" danh hiệu về mình.

Đến khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, công ty truyền thông này không hề xin lỗi hay đính chính, chỉ đáp lại bâng quơ giữa lúc rạng sáng 1 giờ rằng: "Có chút hiểu lầm thôi" khiến người hâm mộ của Triệu Lộ Tư vô cùng bức xúc. Không chỉ vậy, công ty này còn có những hành động tráo trở như một bên thì bôi đen nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn, một bên lại mượn danh tiếng của cô để buôn bán sản phẩm kiếm lời.

Đáng chú ý, từ cuối năm 2024, sau khi Ngu Thư Hân ký hợp đồng với Nhạc Hoa, công ty truyền thông Tiền Giang Video thường xuyên đăng tải những bài viết quảng bá cho đối thủ của Triệu Lộ Tư. Kể cả bộ phim "flop dập mặt" như Suỵt, Nhà Vua Đang Ngủ Đông cũng được chăm bẵm hết nấc.

Triệu Lộ Tư dính nghi vấn làm giả con dấu là do phía truyền thông gài bẫy.

Sau khi 2 đối tượng nói trên thêu dệt, bịa đặt câu chuyện về Triệu Lộ Tư, chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, những lời chỉ trích nữ diễn viên này mọc lên như nấm trên khắp các diễn đàn, khiến những chuyên gia thích "ăn dưa hóng thị" hoài nghi có sự góp mặt của đám "thủy quân" (những tài khoản được trả tiền để dẫn dắt xoay chiều dư luận). Sau cùng đến tuối muộn ngày 13/8, Triệu Lộ Tư thông báo xóa tài khoản Weibo vĩnh viễn để khép lại mọi chuyện. Có lẽ, người muốn chèn ép Triệu Lộ Tư đã phần nào đạt được mục đích của mình.

Triệu Lộ Tư tuyên bố xóa tài khoản Weibo sau loạt ồn ào.

Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, dư luận lại có sự xoay chiều khi nhiều tờ báo chính thống của Trung Quốc lên tiếng khen ngợi hành động hỗ trợ nông sản của Triệu Lộ Tư. Nhiều người nông dân được hưởng lợi nhờ hoạt động đề cử sản phẩm trên sóng livestream của nữ diễn viên cũng dành tặng những lời cảm ơn tới cô.

Trước mắt, Triệu Lộ Tư vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ rớt đài khỏi showbiz vì những tranh chấp với công ty quản lý. Thế nhưng, danh tiếng của cô cũng trở nên tốt nên và có "cửa sáng" khi được công nhận hành vi có ích cho cộng đồng.

Nguồn: Douban, 163