Con trai Hà Hồ chơi 1 món đặc biệt, kích thích trí thông minh rất tốt

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của cậu con trai út Leon khi đang say mê chơi một món đồ chơi đặc biệt. Trong ảnh, Leon đang xây dựng một lâu đài đầy màu sắc từ những mảnh ghép hình học trong suốt - loại đồ chơi được biết đến với tên gọi lego nam châm (magnetic tiles).

Đi kèm là dòng chữ: "Leon xây lâu đài" đầy tự hào của bà mẹ nổi tiếng. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý và yêu thích của cộng đồng mạng, không chỉ vì sự dễ thương của Leon mà còn vì món đồ chơi độc đáo này đang được các chuyên gia đánh giá rất cao về khả năng hỗ trợ phát triển trí tuệ cho trẻ nhỏ.

Lego nam châm là loại đồ chơi giáo dục thế hệ mới, gồm các miếng ghép hình học được làm từ nhựa cao cấp, trong suốt và gắn sẵn nam châm ở bên trong. Nhờ cấu trúc thông minh này, các mảnh ghép có thể dễ dàng kết nối với nhau mà không cần khớp nối phức tạp, giúp trẻ em ở nhiều độ tuổi có thể tự do lắp ráp và tháo rời một cách an toàn và thuận tiện.

Với những bé thích sáng tạo, loại đồ chơi này mở ra cả một thế giới không giới hạn - từ ngôi nhà, lâu đài, xe hơi, cho đến khối hình không gian 3D đầy sinh động. Chính việc cho trẻ tự tay thiết kế, lựa chọn màu sắc và xây dựng các mô hình sẽ góp phần phát triển tư duy logic, trí tưởng tượng, óc quan sát và khả năng phối hợp tay - mắt một cách tự nhiên nhất.

Không khó để hiểu vì sao Hồ Ngọc Hà lại lựa chọn món đồ chơi này cho Leon. Là người mẹ luôn chú trọng đến sự phát triển toàn diện của các con, Hà Hồ nhiều lần chia sẻ về việc ưu tiên các trò chơi vừa mang tính giải trí, vừa kích thích trí tuệ cho bé. Việc Leon có thể tự xây được một mô hình lâu đài khá phức tạp từ lego nam châm cũng cho thấy cậu bé đang được nuôi dưỡng trong một môi trường học tập linh hoạt, sáng tạo và giàu tính khám phá. Ngoài ra, loại lego này còn có khả năng chơi nhóm rất tốt, giúp các bé luyện kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm nếu chơi cùng anh chị em hoặc bạn bè.

Trên thị trường hiện nay, giá thành mỗi bộ lego nam châm dao động từ khoảng 800.000 đến hơn 2 triệu đồng, tùy theo số lượng mảnh ghép và thương hiệu. Tuy nhiên, so với giá trị mà sản phẩm mang lại, đây là một khoản đầu tư xứng đáng cho sự phát triển trí tuệ và kỹ năng toàn diện của trẻ. Bạn có thể tham khảo 1 số sản phẩm tương tự dưới đây:

Ghép hình nam châm ánh sáng Mideer Colorful Magnetic Tiles



Nơi mua: Mideer

Bộ đồ chơi xếp hình nam châm 4D Magnetic Sticks cầu trượt thả bóng - Thingkids

Nơi mua: Thingkids

Bộ đồ chơi giáo dục nhiều hình

Nơi mua: MYKINGDOM

Đồ chơi xếp hình nhiều màu

Nơi mua: KN TOYS

Qua bức ảnh được chia sẻ, có thể thấy Leon không chỉ đơn thuần đang chơi một món đồ chơi, mà còn đang rèn luyện tư duy, phát triển sự khéo léo và nuôi dưỡng trí tưởng tượng phong phú. Một món đồ chơi thông minh, một không gian sáng tạo, và một cậu bé say mê học hỏi - đó là cách mà Hà Hồ âm thầm xây dựng nền tảng phát triển cho các con từ những điều giản dị nhưng vô cùng hiệu quả.