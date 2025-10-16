Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Vì sao người vợ điểm 10 vẫn bị phản bội?

Sự hối hận muộn màng của Đăng

Ở tập 30, Đăng (Doãn Quốc Đam), chồng của Mỹ Anh (Phương Oanh) trở lại Quảng Ninh để triển khai chương trình.

Khi vừa khỏi bệnh và chuẩn bị cho sự kiện, Linh (Lan Phương), người đối tác công việc, xuất hiện để đồng hành từ tổng duyệt cho đến khi chương trình diễn ra. Trong suốt khoảng thời gian căng thẳng đó, Linh luôn ở bên cạnh hỗ trợ và động viên Đăng.

Và không phụ sự chuẩn bị và kỳ vọng của mọi người, chương trình đã thành công tốt đẹp. Và Đăng với vai trò đạo diễn lại càng hạnh phúc hơn ai hết.

Đăng đã phản bội vợ trong phút yếu lòng (Gió ngang khoảng trời xanh tập 30)

Sau chương trình, cả ekip đi ăn đêm mừng chương trình thành công, ai cũng vui vẻ nâng chén vì 1 quá trình làm việc vất vả.

Kết thúc tiệc, Linh theo Đăng về khách sạn để lấy tài liệu. Thay vì ở dưới sảnh để giữ khoảng cách với người có gia đình như Đăng thì Linh lại chủ động lên tận phòng.

Và cuối cùng, trong sự chuếnh choáng của men say, cả hai chính thức vượt giới hạn.

Cũng trong lúc đó, Mỹ Anh ở nhà gọi cho chồng trong vô vọng.

Khi tỉnh dậy, Đăng bàng hoàng phát hiện mình đã "qua đêm" với Linh, anh sốc, hối hận và bật khóc vì nhận ra mình đã vượt giới hạn với người ngoài.

Sự hối hận muộn màng của Đăng

Khung cảnh "giường chiếu" này như một bước ngoặt đau đớn trong mối quan hệ giữa Mỹ Anh và Đăng.

Người vợ điểm 10 cũng vẫn bị phản bội

Từ đầu phim đến giờ, Mỹ Anh được xây dựng như người vợ mẫu mực: Hiền hòa, chu toàn, thấu hiểu chồng con, luôn giữ gìn gia đình. Không ít lần, cô lùi bước để cho chồng và con được yên ổn.

Không chỉ là hậu phương vững chắc, Mỹ Anh còn nhiều lần đứng ra giúp đỡ chồng trong công việc. Hình ảnh người phụ nữ điểm 10 hết lòng vì chồng vì con như Mỹ Anh khiến khán giả cho rằng "chẳng tìm đâu ra người vợ hoàn hảo như thế".

Thế nhưng sự hoàn hảo của Mỹ Anh vẫn chẳng thể nào ngăn được sự "vượt giới hạn" của chồng.

Cảnh phim ở tập 30 như chạm sâu vào suy nghĩ của nhiều người. Nhiều người cho rằng biên kịch có thể "ác" nhưng lại rất "đời".

Bởi trên thực tế, ngoài đời thật cũng có không ít người vợ phải đón nhận nỗi đau bị chồng phản bội trong phút "say", trong khoảnh khắc mất kiểm soát.

Trên các diễn đàn mạng, nhiều khán giả xót xa đặt mình vào vị trí của Mỹ Anh: "Đâu phải người vợ nào cũng có thể nhẫn nhịn mãi", "Phương Oanh – vai Mỹ Anh – đã quá vững vàng, và cảnh này khiến lòng người thắt lại", "Bị phản bội đúng lúc yếu lòng nhất, không ai xứng đáng chịu như vậy".

Mỹ Anh vẫn luôn là người vợ đảm đang, tháo vát, thương chồng thương con

Dù đã cố gắng vun vén, nhưng chỉ một lần hụt chân là cả bờ thành sụp đổ, hình ảnh rất thực mà đau đớn.

Phụ nữ có thể hy sinh nhiều, có thể lặng im chịu đựng, nhưng không ai miễn nhiễm trước tình yêu và chỉ cần phút sai sót của người kia thôi, niềm tin có thể rạn nứt. Mỹ Anh người vợ kiên nhẫn, âm thầm và tận tâm đã phải đối mặt với bi kịch không phải vì cô quá yếu, mà vì chồng cô đã vượt ranh giới trong khoảnh khắc mất kiểm soát.

Nguồn ảnh và gif: VTV, YouTube @VTV Go