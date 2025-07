Theo Liuyang News, 3 thành viên trong gia đình ông Trần Hạc (gồm vợ chồng ông và con trai) đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện khó thở, toàn thân tím tái. Kết quả xét nghiệm và kiểm tra cho thấy cả ba người đều bị ngộ độc botulinum.

Theo lời kể của chị Trần Lâm - con gái ông Trần, vài ngày gần đây, cả nhà thường ăn món rau cải muối chua do mẹ chị tự làm. Vì sợ chua nên chị Lâm không ăn, 3 thành viên còn lại trong gia đình gần như bữa nào cũng ăn rau cải muối.

Buổi sáng ngày nhập viện, cả ba thành viên trong nhà bắt đầu có triệu chứng bất thường như đau họng, khó thở, toàn thân dần tím tái. Chị Lâm đã ngay lập tức đưa cả gia đình đi cấp cứu.

Phía bệnh viện sau đó cũng đã tiến hành xét nghiệm mẫu rau cải muối chua do chị Lâm cung cấp. Kết quả xác định món ăn chứa độc tố botulinum.

Bệnh nhân được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh minh họa)

Sai lầm khiến rau cải muối chua nhiễm độc tố

Bác sĩ Nguyên Phổ, chuyên gia nghiên cứu dinh dưỡng và an toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Hồ Nam, cho biết: “Nguyên nhân gây ngộ độc có thể là do trong quá trình muối rau cải, bà Trần đã chế biến sai cách, không đảm bảo vệ sinh an toàn, khiến rau cải bị nhiễm vi khuẩn clostridium botulinum . Khi rau cải nhiễm vi khuẩn clostridium botulinum được đóng kín (môi trường yếm khí) để muối chua, chúng sẽ sản sinh ra độc tố botulinum”.

“Botulinum là chất độc thần kinh cực mạnh, chỉ 1 lượng nhỏ khoảng 0,03mcg tiêm vào tĩnh mạch cũng đủ khiến một người nặng 70kg tử vong” , bác sĩ Nguyên Phổ cung cấp thông tin.

Theo bác sĩ, các triệu chứng ngộ độc botulinum chủ yếu là các triệu chứng thần kinh, bao gồm khó nuốt, đau họng, khó nói, khàn giọng, khó mở mắt, yếu chi, liệt các cơ hô hấp gây khó thở. Khi tình trạng liệt cơ tiến triển nghiêm trọng, chúng có thể gây suy hô hấp dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời. Do đó mọi người cần hết sức cảnh giác khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Theo bác sĩ, để hạn chế nguy cơ ngộ độc botulinum, khi tiến hành muối chua thực phẩm, người dân cần chọn lựa nguồn nguyên liệu tươi, ngon, có nguồn gốc rõ ràng, không dập nát, không chứa hóa chất bảo vệ thực vật. Khi chế biến, người dân phải rửa sạch tay, rửa thực phẩm bằng nước sạch và vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ chế biến như: dao, thớt, rổ, bình thủy tinh đựng thực phẩm,...