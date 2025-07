Nám da là tình trạng tăng sắc tố da mắc phải, mạn tính, thường gặp ở phụ nữ châu Á, gốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, người da đen (da type IV,V và VI). Nguyên nhân gây nám da phức tạp và chưa được hiểu rõ hoàn toàn - đó là chia sẻ của PGS.TS.BS Lê Ngọc Diệp trong sự kiện "WORLD FIRST, YOU FIRST" do BEMED - nhà phân phối thiết bị thẩm mỹ chính hãng tổ chức.

PGS.TS.BS Lê Ngọc Diệp chia sẻ tại sự kiện.

Phân loại nám da: Bạn đang ở mức độ nào?

Theo PGS.TS.BS Lê Ngọc Diệp, nám da có nhiều dạng:

- Dạng thượng bì (70-90%): Các mảng màu nâu nhạt hoặc nâu đậm hoặc đen. Melanin tích tụ ở lớp đáy và các lớp trên đáy đến lớp sừng. Hắc tố bào lớn hơn và nhiều tua hơn nhưng số lượng không thay đổi. Sắc tố đậm thêm dưới đèn wood.

- Dạng bì các mảng màu xanh-xám. Các đại thực bào có chứa melanin và các hạt melanocomes ở trong lớp bì nông và quanh mạch máu ở lớp bì giữa. Sắc tố không đậm thêm dưới đèn wood.

- Dạng hỗn hợp (24%): Có những biểu hiện cả 2 dạng thượng bì và bì.

Muốn biết nám da ở mức độ nào, bạn cần được thăm khám bởi bác sĩ da liễu.

Điều trị bệnh nám da - Những giải pháp hàng đầu được chuyên gia khuyên dùng

Chuyên gia khẳng định, mặc dù điều trị giúp làm giảm sắc tố và có thể hết một thời gian, nám da vẫn là một tình trạng mạn tính và tái phát, tăng khi có thai, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và một số liệu pháp hormone.

Bệnh nhân cần chú ý loại bỏ các yếu tố nguy cơ làm bệnh nặng hơn. Song song, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị:

- Thuốc uống toàn thân và thuốc thoa tại chỗ: Ức chế hình thành sắc tố.

- Sử dụng laser lấy đi sắc tố dư thừa.

- Xây dựng chương trình chăm sóc da mỗi ngày, phác đồ điều trị mỗi tháng để duy trì hiệu quả điều trị laser và các ánh sáng khác trong điều trị nám da.

"Các laser phân đoạn dưới xâm lấn như Thulium 1927 nm và không xâm lấn như Erbium: Glass 1550 nm, Nd:YAG 1440 nm trong điều trị nám da cho kết quả tốt và ít tai biến, chậm tái phát hơn Q-switched Nd:YAG", chuyên gia chia sẻ.

PGS.TS.BS Lê Ngọc Diệp điều trị nám cho bệnh nhân.

Lavieen laser toning là một trong những công nghệ laser được coi là bí quyết của PGS.TS.BS Lê Ngọc Diệp. Nó truyền nhiệt đến lớp biểu bì và phần trên của trung bì, đồng thời bảo toàn lớp sừng nhờ đặc tính của laser Thulium 1927nm có phản ứng mạnh với độ ẩm. Có thể thực hiện cả hai chế độ không bóc tách và bóc tách, tùy thuộc vào cài đặt thông số. Thời gian hồi phục ngắn, giúp bệnh nhân nhanh chóng quay lại sinh hoạt hàng ngày.

Laser Thulium 1927nm được chỉ định điều trị đa dạng, không chỉ làm sáng da mà còn cải thiện lỗ chân lông, độ đàn hồi và các nếp nhăn nhỏ. Nám thượng bì đáp ứng tốt với điều trị bằng laser phân đoạn dưới xâm lấn 1927 nm - Thulium laser. Trong khi nám bì đáp ứng tốt hơn với laser phân đoạn không xâm lấn có các bước sóng 1440, 1540 và 1550 nm.

Nguyên tắc để điều trị nám da hiệu quả

PGS.TS Lê Ngọc Diệp chia sẻ, chị em phụ nữ muốn điều trị nám da hiệu quả cần ghi nhớ kỹ:

- Loại bỏ các nguyên nhân gây nám da: Nội tiết, ánh nắng, mỹ phẩm..

- Chế độ dinh dưỡng nhiều rau củ, trái cây, bổ sung các chất chống oxy hóa.

- Có chế độ tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý, tránh stress vì đây là nguyên nhân gây nám da rất nhanh.

- Điều trị nám theo phác đồ phù hợp kết hợp thuốc thoa tại chỗ, thuốc uống và thực hiện điều trị bằng laser mỗi 8-12 tuần.

- Chế độ chăm sóc da hàng ngày kèm chống nắng cẩn thận, đầy đủ từ bôi kem chống nắng, che chắn vật lý đầy đủ khi ra ngoài.

"Điều trị nám cần từ từ, lâu dài và duy trì", PGST.S Lê Ngọc Diệp khẳng định. Bên cạnh việc sử dụng công nghệ máy móc phù hợp, hiệu quả cần lựa chọn bác sĩ thực hiện có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm để kết quả tối ưu, tránh rủi ro, biến chứng.