Xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice, Georgina Rodriguez khiến công chúng chú ý khi không đeo chiếc nhẫn đính hôn 30 carat trị giá khoảng 3 triệu USD của Cristiano Ronaldo. Thay vào đó, cô khoe loạt trang sức Chopard xa xỉ, tiếp tục cho thấy phong cách thời trang đắt giá của bà xã siêu sao người Bồ Đào Nha.

Georgina Rodriguez mới đây đã tham dự buổi công chiếu bộ phim “Mr Nelson, Did You Kill People?” ở Sala Grande, Venice, hôm 4/9. Người đẹp 32 tuổi diện bộ suit màu xanh navy gồm áo blazer cổ khoét sâu và chân váy xẻ phía sau, kết hợp với đôi giày cao gót màu đen.

Tuy nhiên, điều nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông lại nằm ở đôi tay của Georgina. Chiếc nhẫn đính hôn khổng lồ mà cô từng được Cristiano Ronaldo tặng đã không xuất hiện trên thảm đỏ. Thay vào đó, Georgina lựa chọn những món trang sức đến từ Chopard. Cô đeo các mẫu nhẫn hình bán nguyệt đính đá lấp lánh, hoa tai đồng điệu cùng một chiếc choker nổi bật.

Người đẹp cũng chủ động tạo dáng với hai tay đặt phía trước để làm nổi bật bộ trang sức trước hàng loạt ống kính. Dù không đeo nhẫn đính hôn, Georgina vẫn giữ chiếc nhẫn cưới bằng vàng đơn giản mà cô và Ronaldo đã trao nhau trong lễ cưới hồi tháng trước.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Max Cisotti/Dave Benefit/WireImag

Ảnh: Matt Baron

Ảnh: David Fisher

Ảnh: Getty

Chiếc nhẫn đính hôn mà Georgina không đeo lần này từng gây chú ý lớn khi cô công khai chuyện được Ronaldo cầu hôn vào tháng 8/2025. Theo Daily Mail, món trang sức có viên kim cương 30 carat và được ước tính trị giá khoảng 3 triệu USD.

Việc Georgina lựa chọn Chopard tại Venice cũng không quá bất ngờ bởi thương hiệu trang sức Thụy Sĩ này từng đồng hành cùng cô trong một trong những sự kiện đặc biệt nhất cuộc đời.

Trong lễ cưới với Ronaldo hồi tháng trước, Georgina từng đeo bộ trang sức Chopard được ước tính có giá trị lên tới 56 triệu bảng Anh. Điểm nhấn là chiếc vòng cổ Garden of Kalahari với viên kim cương 50 carat giác cắt brilliant, cấp độ D-flawless, cùng vòng tay, hoa tai và nhẫn đồng bộ.

Cuộc hôn nhân của Georgina và Ronaldo diễn ra trong một buổi lễ riêng tư tại nhà ở Bồ Đào Nha. Cặp đôi trao lời thề trước sự chứng kiến của các con, đúng 10 năm sau ngày họ gặp nhau lần đầu khi Georgina còn làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng Gucci ở Madrid.

Trước đó, Georgina từng chia sẻ với Vogue rằng cô không muốn một đám cưới quá phô trương. Thay vào đó, cô lựa chọn không gian phòng khách trong chính căn nhà nơi gia đình cùng sinh hoạt mỗi ngày, với mong muốn các con sau này có thể nhớ về khoảnh khắc đặc biệt ấy. Dù vậy, người đẹp cũng tiết lộ hai người vẫn có thể tổ chức một đám cưới lớn hơn trong tương lai để chung vui cùng gia đình và bạn bè.

Ảnh: Getty

Ảnh: Matt Baron

Ảnh: Max Cisotti

Ảnh: Matt Baron

Ảnh: Max Cisotti

Ảnh: Getty

Tại Venice lần này, Georgina xuất hiện với tâm trạng khá thoải mái. Cô liên tục mỉm cười, vẫy tay chào người hâm mộ và tạo dáng trước các nhiếp ảnh gia. Bộ trang phục ôm sát cũng giúp cô khoe vóc dáng nổi bật trên thảm đỏ.