GENfest trở lại với MBILLION - Vũ trụ Âm nhạc Độc bản: Khi nghệ sĩ Việt và fan cùng tạo nên cột mốc văn hoá

Hai năm qua, GENfest đã trở thành hiện tượng lễ hội âm nhạc lớn nhất Việt Nam khi lần lượt mang những tên tuổi huyền thoại như PSY, Lee Hyori, ZICO, HyunA, Hwasa, Zion.T… đến Việt Nam, cùng hàng chục nghìn khán giả tạo nên đại tiệc thị giác – âm thanh.

Thế nhưng, điều khiến công chúng ấn tượng nhất không phải dàn khách mời quốc tế, mà là cách nghệ sĩ Việt đứng ngang hàng, tự tin toả sáng trên cùng một sân khấu với các siêu sao Hàn. Những cái tên như HIEUTHUHAI, tlinh, MONO, Low G, Dương Domic đã chứng minh rằng V-pop hoàn toàn có thể tạo ra những khoảnh khắc “nổi da gà” không kém bất kỳ nghệ sĩ toàn cầu nào.

Từ nền tảng đó, năm 2025, GENfest quyết định bước thêm một bước táo bạo: Trao toàn quyền sân khấu cho nghệ sĩ Việt. Kết quả chính là MBILLION – phiên bản “concert độc bản” nơi chỉ có nghệ sĩ Việt, fan Việt, và tinh thần Việt.

Nếu GENfest là lễ hội âm nhạc quy mô quốc gia, thì MBILLION chính là chương tiếp theo của cuộc cách mạng V-pop: Một không gian để nghệ sĩ tự kể câu chuyện của mình, từ âm nhạc, visual cho đến toàn bộ concept sân khấu – và fan không chỉ xem, mà cùng kiến tạo trải nghiệm.

Khác với các concert thông thường được sản xuất “đồng loạt”, mỗi show MBILLION là một vũ trụ riêng biệt, được “thiết kế” theo màu sắc từng nghệ sĩ. Tại đây, fan không còn là người xem – họ trở thành một phần của sân khấu, góp mặt trong phần trình diễn qua story wall, chant, slogan, ánh sáng và cả những “signature moments” do chính fandom tạo ra.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ: “Mỗi concert MBILLION là một cột mốc văn hoá. Chúng tôi muốn tôn vinh nghệ sĩ không chỉ bằng sân khấu lớn, mà bằng cách để fan và nghệ sĩ cùng nhau định nghĩa giá trị âm nhạc Việt.”

Nói cách khác, MBILLION biến concert thành sự kiện văn hoá, nơi fandom – thứ từng bị coi là “phụ” – nay trở thành trung tâm của câu chuyện.

Tháng 11/2025, GENfest Presents MBILLION chính thức ra mắt tại SECC Outdoor (TP.HCM), đánh dấu bước ngoặt: từ một lễ hội thường niên trở thành hệ sinh thái sáng tạo và văn hoá đầu tiên của Việt Nam.

MBILLION không chọn nghệ sĩ dựa trên bảng xếp hạng hay lượt view, mà theo tiêu chí “chạm tới tinh thần thế hệ”: những người trẻ đủ bản lĩnh để kể câu chuyện của chính mình, đủ sáng tạo để biến âm nhạc thành trải nghiệm văn hoá.

Mỗi khoảnh khắc MBILLION sẽ được ghi lại qua mini-documentary, fan diaries, photo archive – trở thành “nhật ký văn hoá” của V-pop, lưu giữ hành trình trưởng thành của nghệ sĩ Việt và cộng đồng người hâm mộ. “Từ Việt Nam, vì Việt Nam” – đó không chỉ là tuyên ngôn, mà là lời khẳng định: âm nhạc Việt đã đủ mạnh để tạo ra một vũ trụ riêng, không cần so sánh với thế giới – bởi chính nó đã trở thành một phần của thế giới.

Từ những nghệ sĩ độc lập như tlinh, MONO, HIEUTHUHAI cho đến những cộng đồng fandom năng lượng cao đang trỗi dậy, MBILLION không chỉ là sân khấu – mà là tuyên ngôn. Tuyên ngôn rằng V-pop không cần vay mượn, mà có thể tự kiến tạo thế giới của riêng mình.

GENfest x MBILLION không đơn thuần là lễ hội, mà là bản giao hưởng giữa nghệ sĩ – fan – văn hoá Việt, nơi mỗi tiếng hát, ánh sáng, và cảm xúc đều trở thành chứng nhân cho một cột mốc mới của V-pop.