BS Phạm Hồng Đức (làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống lâu đời về ngành y. Từ thời ông bà nội tới cha, mẹ đều là những bác sĩ giỏi, có tâm trong nghề. Chính vì vậy như một điều tất yếu, "giấc mơ làm bác sĩ đã nhen nhóm trong tâm thức của tôi từ khi còn nhỏ".

Chia sẻ về cơ duyên trở thành bác sĩ chuyên chỉnh nha, bác sĩ Đức tâm sự: Có lẽ là từ những bệnh nhân mình đã được tiếp xúc từ rất sớm tại phòng khám của bố mình. Rất nhiều bệnh nhân tới phòng khám từ cách đây nhiều năm đã có nhu cầu cấp thiết với việc nắn chỉnh do những khiếm khuyết của hàm răng như răng hô, móm, khớp cắn lệch dẫn đến sự tự ti rất lớn về mặt thẩm mỹ cũng như các bệnh lý về răng xảy ra khiến việc điều trị rất khó khăn và phức tạp sau này.

Nhen nhóm ước mơ từ đó, chàng trai đã luôn phấn đấu không ngừng khi còn ngồi trên ghế nhà trường và nhanh chóng trở thành sinh viên của Viện đào tạo Răng Hàm Mặt - Đại học Y Hà Nội, một trong những ngôi trường tốt nhất để trở thành một bác sĩ Răng Hàm Mặt.

"Chuyên môn của một bác sĩ nha khoa tổng quát sẽ bị hạn chế khi không thể thực hiện tốt tất cả các điều trị cùng một lúc và đặc biệt là niềng răng. Chính vì vậy, tôi đã lựa chọn trở thành chuyên gia chỉnh nha, học tập bài bản về các kỹ thuật, kiến thức giúp những bệnh nhân có được hàm răng đẹp và an toàn cho sức khỏe", BS Hồng Đức cho biết.

Hơn nữa, tại Việt Nam vẫn chưa có một trường lớp nào đào tạo chuyên sâu về chỉnh nha cho các bác sĩ. Chính vì vậy, BS Đức đã chăm chỉ tích lũy kiến thức, vừa tranh thủ làm việc tại Việt Nam, vừa ra nước ngoài học tập hàng tháng, bỏ nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu cũng như thực hành nắn chỉnh - niềng răng - cấu trúc lại răng để tạo cho mình một vốn kiến thức bài bản từ những người thầy trên khắp thế giới cũng như liên tục làm việc để nâng cao tay nghề ngay sau khi mới ra trường.

Sau một thời gian dài tích luỹ kiến thức và kỹ năng, BS Đức tự tin khẳng định hiện nay mình đã có thể xử lý tốt rất nhiều các điều trị chỉnh nha phức tạp và đòi hỏi trình độ chuyên môn cao của bác sĩ và được biết đến là một chuyên gia chỉnh nha.

Chuyên gia chỉnh nha nổi tiếng với phương pháp niềng răng không cần nhổ, có hàng loạt chứng chỉ y khoa đáng ngưỡng mộ

Nhắc đến BS chỉnh nha Phạm Hồng Đức, người ta nghĩ ngay đến một bác sĩ răng hàm mặt nổi tiếng tại Hà Nội với hàng trăm ca bệnh khó cũng không thể làm anh ái ngại.

Đó là một bệnh nhi nữ đến với phòng khám khi 11 tuổi, thể trạng phát triển kém hơn so với các bạn, mẹ rất thương con vì đi tới nhiều phòng khám tư vấn đều được chỉ định nhổ răng do răng rất to, xương hàm hẹp và bị sâu mất nhiều răng sữa sớm nên răng mọc lệch nhiều. Sau khi được bác sĩ chẩn đoán và điều trị, bạn nhỏ kết thúc điều trị sau 2,5 năm với hàm răng không cần nhổ chiếc nào, nụ cười đã trở nên hài hoà và tỏa sáng.

Đó là bệnh nhân 12 tuổi, con gái duy nhất trong một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng, răng rất to và chìa ra khi tới thăm khám. Cô bé có tính cách khá công chúa và khó thực hiện, không hợp tác với các thủ thuật răng miệng. Sau khi được bác sĩ thăm khám tư vấn và sử dụng phương pháp, cùng với sự động viên và chính xác trong suốt quá trình điều trị, cô bé đã không phải nhổ răng nào và kết thúc điều trị sau 2 năm với một nụ cười đẹp rạng rỡ và tự tin.

Đó là bệnh nhân 22 tuổi, là sinh viên sắp tốt nghiệp một trường đại học, tự ti về nụ cười của mình đã rất lâu, đã đi nhiều phòng khám tư vấn và được chỉ định nhổ răng hoặc phẫu thuật xương hàm. Khi tới được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và tư vấn, bạn đã rất vui vì không phải phẫu thuật xương hàm, vẫn có thể niềng răng và đã kết thúc điều trị sau 2,5 năm với nụ cười như bạn hằng mong đợi..

Là bác sĩ có tài có tâm, hàng loạt ca bệnh khó cũng không khiến anh chùn bước, BS Phạm Hồng Đức càng khiến mọi người trầm trồ khi có hàng loạt những chứng chỉ y khoa danh giá. Những chứng chỉ anh có được tính đến thời điểm này bao gồm: Chứng chỉ Chỉnh nha mặt lưỡi, Thái Lan (2014); Chứng chỉ Chỉnh nha POS, Mỹ (2014); Chứng chỉ Cơ sinh học chỉnh nha, Italy (2015); Chứng chỉ Chỉnh nha Invisalign, Mỹ (2015); Thành viên của Hiệp Hội chỉnh nha thế giới WFO; Thành viên của Hiệp hội chỉnh nha Hoa Kỳ AAO (2015).

Trong đó đặc biệt cần nhấn mạnh chứng chỉ AAO - chứng nhận tay nghề chỉnh nha được cấp bởi Hiệp hội chỉnh nha Hoa Kỳ-American Association of Orthodontists. Đây là tổ chức chỉnh nha lâu đời và đi đầu trên thế giới về việc chính chỉ nha. Có được sự công nhận của Hiệp hội chỉnh nha AAO vốn là điều không hề đơn giản, đòi hỏi bác sĩ phải trải qua thời gian dài học tập vất vả, nỗ lực kiên trì, cũng như thực sự có tài năng, sự đam mê với nghề.

"Tại Việt Nam chưa có đào tạo chuyên sâu về chỉnh nha nhưng ở các nước phát triển khác thì đã có hàng trăm năm nên không có lý do gì mà mình không đi học hỏi, trau dồi các kiến thức từ những chuyên gia giỏi nhất trên thế giới", BS Đức thừa nhận. Với anh, phương châm nghề nghiệp luôn là "Thế giới rộng lớn! Cứ xách balo lên và đi học thôi!".

Sau nhiều năm khổ luyện, không ngừng cố gắng trau dồi kiến thức, tay nghề, anh ngày càng có nhiều khách hàng tin tưởng tìm đến để thay đổi nụ cười. Không thiếu những khách hàng bị niềng răng hỏng cũng tìm đến, với BS Đức, đó là niềm hạnh phúc vô bờ của một chuyên gia chỉnh nha. Đến nay, đội ngũ của anh đã có trên 30 người và đang điều trị cho hơn 3000 khách hàng chỉ chuyên về niềng răng cũng như hàng ngàn khách hàng tới sử dụng các dịch vụ điều trị và làm đẹp răng khác.

"Thời gian qua, chúng tôi cũng có mở riêng một quỹ từ thiện nhỏ để giúp đỡ những người khó khăn trong dịch Covid-19 và đóng góp cho quỹ vắc-xin của chính phủ được trích từ 1% định kỳ lợi nhuận từ doanh thu hàng tháng của phòng khám", BS Đức chia sẻ thêm.

Không ngừng làm sách để chia sẻ kiến thức chuyên sâu về chỉnh nha cho đồng nghiệp trẻ, cuồng công nghệ cũng bởi 2 chữ "khách hàng"

Ngoài công tác chuyên môn, BS Phạm Hồng Đức cùng các đồng nghiệp có thực hiện dịch thuật 3 đầu sách "1001 Bí kíp lâm sàng trong chỉnh nha" (2015), "Các ca lâm sàng trong chỉnh nha" (2015), "Cơ sinh học trong chỉnh nha" (2016)…

Để thực hiện một cuốn sách chuyên sâu về ngành thực sự mất rất nhiều thời gian nhưng BS Đức vẫn quyết định thực hiện vì "nhận thấy tại Việt Nam mình chưa có một cuốn sách chuyên về lĩnh vực chỉnh nha cho các bác sĩ, sinh viên tham khảo. Mà những kiến thức chỉnh nha tại các nước phát triển lại cực kỳ bài bản nên tôi nghĩ mình cần làm một chút gì đó để đóng góp cho cộng đồng bác sĩ Việt Nam có thêm những nguồn tư liệu quý giá để tự học và tham khảo".

BS Phạm Hồng Đức khẳng định, 3 cuốn sách này chỉ là sự mở đầu. Anh sẽ tiếp tục làm nhiều cuốn sách chuyên sâu về chỉnh nha khác với mong muốn có thêm tài liệu cho các thế hệ bác sĩ trẻ tại Việt Nam.

Ngoài ra, BS Đức còn chia sẻ mình là người khá cuồng công nghệ. "Nghiện công việc - cuồng công nghệ - Đây là biệt danh mà các nhân viên phòng khám dành cho tôi. Tôi nghĩ "công nghệ" có một vai trò rất quan trọng trong điều trị chỉnh nha cho khách hàng nên khi có một công nghệ nào đó mới mà thấy hữu ích cho khách hàng của mình là tôi đều đầu tư hết", BS Đức cười nói.

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, BS Phạm Hồng Đức mỉm cười hạnh phúc: "Tôi thấy mình là một người may mắn khi nhận được luồng năng lượng tích cực từ nụ cười tự tin của hơn 3000 khách hàng. Tôi sẽ tiếp tục duy trì chất lượng để là điểm đến tin cậy cho các khách hàng khó tính, khắt khe và có những tiêu chí riêng khi lựa chọn bác sĩ để niềng răng cho mình và những người thân yêu nhất".

Ngoài ra, anh cũng sẽ tiếp tục đóng góp những bài báo, những tài liệu quý giá về chuyên ngành nắn chỉnh răng được dịch thuật hoàn chỉnh cho cộng đồng bác sĩ nắn chỉnh răng Việt Nam, cập nhật và bổ sung các kiến thức và công nghệ mới để cống hiến tốt nhất cho người Việt Nam, hoàn thành sứ mệnh kiến tạo nụ cười đẹp và rạng rỡ cho nhiều thế hệ.