Chào An! Trước tiên An có thể chia sẻ một chút về 2019 vừa qua của nàng không?

Năm 2019 của em có thể nói là khá thành công, em được thử sức ở khá nhiều lĩnh vực như tham gia web drama kiểu sitcom chiếu ở trên mạng. Lần đầu tiên em được đóng một bộ phim khoảng 15 tập, và được đóng vai chính. Trước đây em chỉ quay MV, phim ngắn thôi chứ chưa đóng phim dài như vậy bao giờ. Em cũng tập tành làm vlogger, quay video Youtube. Chân ướt chân ráo vào lĩnh vực này, em chọn làm về 2 chủ đề em đam mê là ẩm thực và du lịch, may mắn cũng được ủng hộ nhiệt tình và mội người vẫn nhớ em là An Japan.

An thấy mình của tuổi 16 và tuổi 24 khác nhau như thế nào?

Khác rất nhiều. Bây giờ em vẫn không thể tin mình 24 tuổi rồi. Cảm giác năm 16 tuổi mới chỉ đấy thôi. Nhìn lại bức ảnh trên FB gợi nhắc ngày này năm xưa, em thấy mình cực kỳ ngây thơ, non trẻ, chưa suy nghĩ nhiều, chưa có nhiều kinh nghiệm sống như bây giờ.

Từ lúc An nổi tiếng cho đến bây giờ thì có nhiều người nói là An xinh nhưng khá nhạt nhòa. Vì An không đánh bóng tên tuổi của mình, không có scandal hot… An nghĩ sao về điều đó?



Em cũng biết là có nhiều luồng ý kiến về bản thân mình nhưng em nổi tiếng từ khi còn quá trẻ nên chủ yếu vẫn phải tập trung vào việc học, chiếm hầu hết thời gian nên em không thể đẩy mạnh thêm cả hoạt động nghệ thuật, lại càng khó

Sau khi tốt nghiệp rồi thì em tập trung xây dựng hình ảnh của mình nhiều hơn, cũng như làm những hoạt động yêu thích mà trước đây chưa có thời gian để làm.

Tại sao em chọn "nghệ danh" của mình là An Japan mà không phải tên khác?

Câu này rất nhiều người hỏi rồi, hầu như ai gặp cũng hỏi vì sao tên em lại như thế. Thực ra sự tích cái tên này cũng đơn giản, từ cấp 2 em đặt tên FB của mình như vậy rồi. Em thấy An Japan nghe nó khá là vần với nhau, cũng "kêu". Và hồi đó em cũng chụp một bộ ảnh phong cách Nhật Bản, các bạn bảo trông giống người Nhật đấy nên cái tên An Japan gắn với em luôn, từ cấp 2 đến bây giờ.

Giờ mà gọi tên thật Hoài An chắc mọi người không biết ai luôn!

Nếu nhận ra em ở ngoài đường, có ai từng cư xử khiếm nhã với em không?

Thực ra thì em cũng chưa gặp người nào cư xử khiếm nhã với em cả. Hầu như em thấy mọi người rất dễ thương, mọi người nhận ra và bảo: Ô, An Japan kìa, rồi xin chụp ảnh cùng nữa, em rất vui. Dù lâu nay em ít hoạt động nhưng vẫn được yêu mến như vậy, thực sự cảm ơn mọi người.

"Bộ ba sát thủ" đình đám một thời giờ ra sao rồi? An và Quỳnh Anh Shyn, Mẫn Tiên vẫn giữ liên lạc chứ?

Mối quan hệ của bọn em vẫn bình thường, nhưng lớn lên mỗi người đi theo một con đường riêng, ở một nơi khác nhau, nên là nếu có dịp mới được gặp nhau, không có nhiều thời gian chơi thân như trước. Em ở Hà Nội, Quỳnh Anh thì ở Sài Gòn, Tiên ở Nhật, nhưng vẫn hỏi thăm nhau, có cơ hội vẫn gặp gỡ.

Lần gần nhất em gặp Tiên khi bạn về nước, gặp nhau trò chuyện, bàn công việc. Còn Quỳnh Anh thì gặp trong Sài Gòn. Em cũng ít khi vào đó, một năm chỉ 1 - 2 lần thôi.

Ồ vậy cái tên "Bộ 3 sát thủ" là xuất phát từ đâu nhỉ?

Hồi đó bọn em có chụp một bộ ảnh chung, sau đó không biết ai đó ở trên mạng đã lập ra một fanpage Facebook ghi là "Bộ ba sát thủ" gì đấy. Cách đây 8 năm rồi. Nghe rất dễ thương, nên bọn em để nguyên vậy luôn.

Trong "Bộ 3 sát thủ" thì An là người kín tiếng nhất, An nghĩ sao về việc nổi tiếng bằng scandal?



Quan điểm của em từ trước đến giờ là càng tránh xa scandal càng tốt. Em không ủng hộ việc đó, và em không muốn gây ấn tượng xấu, hoặc khiến mọi người nghĩ đến mình là nhăn mặt. Em muốn một cái gì đấy bền lâu trong lòng mọi người, đẹp và truyền cảm hứng. Nó sẽ đọng lại lâu hơn là scandal, chỉ ầm ĩ một thời gian ngắn rồi thôi.

Từ hồi còn đi học cho đến bây giờ, An có bị áp lực bởi việc nổi tiếng không?

Tất nhiên là rất áp lực. Em nhớ nhất là hồi cấp 3, vừa mới nổi tiếng và còn trẻ quá nên khi "Bộ ba sát thủ" lên sóng có rất nhiều ý kiến trái chiều, có người khen có người chê, có người thêu dệt cả những chuyện sai hoàn toàn. Khi biết được thì em rất buồn phiền, rồi áp lực về chuyện bị soi mói thành tích học tập nữa. Nhất là hồi thi đại học, em cực kỳ stress, mặt đầy mụn, bởi nghĩ nếu kết quả không tốt mọi người sẽ cười chê, đánh giá mình là chỉ xinh đẹp thôi chứ không học hành gì. May mắn là kết quả được như ý muốn, nhẹ nhõm hơn hẳn (cười).

Thế còn gia đình An phản ứng thế nào khi con gái trở thành hot girl?

Lúc đầu thì mẹ em cực kỳ phản đối. Ngày xưa em nhớ những lúc phải đi chụp ảnh thời trang cho các shop quần áo em toàn phải nói dối mẹ là con đi chơi, hoặc đi làm gì đấy. Vì mẹ em không đồng ý chuyện đang đi học lại đi làm cái việc bên lề như thế, sẽ không tập trung vào việc học, dễ bị cám dỗ. Mẹ cũng chưa định hình được nghề nghiệp mà con gái theo đuổi như thế nào, vì thời điểm cách đây nhiều năm thì chụp mẫu ảnh chưa phổ biến.

Nhưng sau một thời gian thì em cũng chứng minh được khả năng, bản lĩnh của mình, học hành không bị sa sút. Đợt đó em tham gia cuộc thi ảnh do Kênh 14 tổ chức, phải kêu gọi nhờ mọi người vote cho mình nên không thể giấu mẹ được nữa. Em ngồi nói chuyện, thuyết phục mẹ rất là nhiều. May mắn là mẹ cũng xuôi dần, lên mạng tìm hiểu, xem thành quả con gái đạt được là những bộ ảnh nghiêm túc chứ không phải đua đòi trào lưu gì. Thế là từ đấy mẹ rất quan tâm đến những hoạt động của em và cũng ủng hộ, chia sẻ công việc của em với mọi người, mỗi lần khoe con gái mẹ vui hơn hẳn (cười).

Từ lúc nổi tiếng đến bây giờ, An có bao giờ hoang mang về con đường mình chọn không? Có bao giờ cảm thấy sợ hãi muốn từ bỏ danh xưng hotgirl để sống một cuộc sống bình yên không?

Chắc chắn là có rồi ạ. Vì bản tân em là một người không thích chia sẻ nhiều về cuộc sống của mình. Có một khoảng thời gian em thấy cuộc sống riêng tư của mình bị nhiều người chú ý quá, làm xáo trộn hết, khiến em mệt mỏi và mông lung về việc mình có nên theo sự nghiệp này không hay mình nên chọn một công việc ổn định hơn, nhàn hạ hơn.

Trước đây em luôn nghĩ là chắc sau này mình sẽ chỉ làm mẫu ảnh bên lề thôi. Học hành xong, em sẽ ngồi văn phòng 8 tiếng. Nhưng rồi dần dần em thấy mình không phù hợp với một công việc dậm chân tại chỗ như vậy. Em thích thử sức mình ở nhiều lĩnh vực, thích bay nhảy tự do và cũng cảm thấy mình hợp với con đường nghệ thuật hơn, nên em quyết định ra khỏi vùng an toàn.

Được biết là An cũng kinh doanh một tiệm cafe nhỏ xinh, làm cô chủ nhỏ có khó khăn quá không?

Hiện tại em kinh doanh 2 mảng, một là tiệm cafe thì em là cổ đông nhỏ của quán thôi, và hai là mở shop quần áo thời trang nữ, em góp chung với một người bạn thân. Kinh doanh thời trang là chính, còn cafe chỉ là đầu tư thêm thôi.

Em bắt đầu kinh doanh quán cafe 3 năm trước, còn thời trang thì cũng khá lâu rồi – 5 năm. Hồi đó còn học cấp 3 nên không có thời gian làm nhiều. Khoảng 2 năm vừa rồi em mở rộng quy mô hơn, nói chung mọi chuyện khá là thuận lợi. Việc đầu tư kinh doanh cũng giúp em có thêm nhiều bài học bổ ích.

An tự nhận xét mình là một cô gái như thế nào?



Khá là khó nói. Em nghĩ là phóng khoáng, khá nội tâm và… mọi người đoán thử xem (cười).

Thực tế thì An cũng vui tính cởi mở đấy chứ?

(Cười) Một chút thôi ạ. Em cũng không dám tự nhận. Nói chung em cũng là một người vui vẻ, mang sự không khí thoải mái đến cho mọi người, nhưng em cũng rất nội tâm, luôn mang suy nghĩ ở trong mình.

Mọi người nói An lạc quan, hay cười, dễ thương, hồn nhiên. Vậy có khi nào An khóc hay buồn hoặc bị suy sụp tinh thần, ngoài chuyện thất tình ra?

Có chứ ạ. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện như gia đình, công việc. Và em là một người hay khóc thầm. Ở ngoài mặt thì em sẽ cố nén em không thể hiện ra nhưng khi ở một mình thì em mới giải tỏa cảm xúc của mình. Em không thích đề người khác nhìn thấy lúc mình yếu đuối như vậy. Bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn thế thôi nhưng thực ra thì cũng hay một mình khóc thầm lắm.

An có từng cảm thấy hối hận về điều gì đó đã từng xảy ra và muốn sửa chữa lại chuyện cũ không?



Tất nhiên là đôi khi trong cuộc sống ai cũng có lúc nghĩ lại và nói câu "giá như". Nhưng em nghĩ nói như thế cũng không có ích gì cả, tư tưởng của em luôn là chuyện gì đã xảy qua rồi thì mình phải chấp nhận nó, nhìn vào cái thực tế đấy và nghĩ xem mình sẽ giải quyết hay vượt qua như thế nào, mình phải rút kinh nghiệm từ chuyện đó để làm tốt hơn ở những lần khác. Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó, kể cả tốt hay xấu. Chuyện tốt thì chắc chắn là vui rồi nhưng chuyện xấu thì nghĩ lại mình cũng đã rút ra được kinh nghiệm, bài học xương máu gì đấy.

Chắc là em cũng không muốn quay lại khoảng thời gian nào cả. Em thấy mọi thứ gần như đã được sắp đặt rồi, mình cứ trải qua thôi để hoàn thiện bản thân mình hơn.

An thích mình của ngày xưa hay của bây giờ hơn?

Em thích em của bây giờ hơn. Ngày xưa thực sự là rất trẻ trung nhưng bây giờ mình tự tin vào bản thân hơn, có nhiều kinh nghiệm, có thể chủ động trong các công việc của mình, trong những việc mình mong muốn. Mình tự tin khi có những đúc kết từ quá khứ để có những lựa chọn tốt của bây giờ.

8 năm qua có biến cố gì xảy ra ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của An không?

Có chứ. Đó là câu chuyện mà em nghĩ ai cũng từng trải qua lúc thanh xuân. Đó là một lần em thất tình. Năm 19 tuổi. Em suy sụp trong khoảng thời gian dài, nhận ra nhiều thứ mình từng nghĩ lại không phải như vậy, khiến bản thân phải thay đổi.

Chàng trai năm 19 tuổi ấy bây giờ đối với An như thế nào nhỉ?

Bọn em vẫn là bạn bè bình thường thôi ạ. Em không để bụng gì cả, thực ra là bọn em chia tay cũng êm đẹp, không có lý do gì quá căng thẳng để không nhìn được mặt nhau, không trò chuyện được nữa.

Sau mối tình ấy em mất 2 năm trời không thể yêu một ai. Bản thân em không muốn tiếp tục một mối tình nào cả vì lúc đấy em đã quá là mệt mỏi rồi. Và cũng cảm thấy không một ai phù hợp. Nói chung em cũng muốn có một khoảng thời gian cho mình lặng đi một chút để mọi thứ rõ ràng, cẩn thận hơn.

Vậy hiện tại thì nàng hot girl bao chàng mê đã có ai theo đuổi chưa?

Em có bạn trai 4 năm rồi ạ. Anh ấy đã chấm dứt 2 năm sợ yêu của em đấy (cười).

Thế An có dự định tiến xa hơn không?

Đấy là việc của tương lai. Em khá kỹ tính, nên em muốn lựa chọn một người mà em có thể gắn bó lâu dài với người đó. Nhưng mà cuộc sống không nói trước điều gì cả. Tạm thời em cứ đi theo những kế hoạch trước mắt thôi, và cứ yêu đến khi cảm thấy thích hợp mới quyết định dấu mốc mới.

An có công khai mối tình hiện tại của mình không?

Em không công khai hoàn toàn nhưng em cũng không giấu. Em không thích đem chuyện riêng tư tình cảm của mình lên để khoe hay là thể hiện ra cho mọi người biết nhiều. Vì em nghĩ cái gì của mình chỉ mình giữ thôi thì nó ý nghĩa và nó đặc biệt hơn. Để mọi người biết nhiều quá rồi thì theo em nó không được lâu bền.

Bạn trai hiện tại của An là người đàn ông như thế nào mà khiến An tin tưởng và yêu được lâu đến thế?

Anh ấy hơn em 1 tuổi thôi. Là một người rất vui tính, vui vẻ, hiền lành nên là hay bị em bắt nạt một chút. Bọn em quen nhau từ khoảng 8 năm về trước, nên em cũng hiểu khá rõ về chặng đường trưởng thành của anh ấy, em biết bạn trai mình đã chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Gần như không bao giờ khiến em phải nghi ngờ hay là lo nghĩ về vấn đề gì cả, luôn chia sẻ mọi thứ cùng nhau. Thậm chí bọn em cùng nhau chơi game như 2 người bạn thân. Ở bên anh ý em cảm thấy rất là thoải mái, được là chính mình.

Quan điểm của An về hôn nhân như thế nào?

Thực ra từ trước đến giờ em chưa bao giờ nghĩ nghiêm túc là mình sắp phải kết hôn rồi. Em khá sốc khi nghĩ đến việc tuổi của mình đã sắp phải kết hôn rồi. Gặp họ hàng người thân mọi người đều hỏi bao giờ cưới. Bạn trai em thì cũng không giục đâu, vì bọn em đều còn trẻ mà, bọn em cũng mải chơi, còn trẻ nên chưa muốn cưới vội. Em chưa nghĩ ra một ngày mình không được ở với mẹ nữa sẽ như thế nào! Nên là chuyện đấy chắc là ở tương lai vài năm nữa.

Trong những người gần gũi nhất bên cạnh, ai là người tác động nhiều nhất đến cuộc sống của An?

Là anh trai em ạ. Anh ấy chính là người giúp em bén duyên với sự nghiệp làm mẫu ảnh, tác động đến cả sở thích, suy nghĩ và những quyết định quan trọng trong cuộc đời em như thi Đại học. Anh trai lớn hơn em rất nhiều tuổi, tận một giáp. Bố em mất sớm lúc em mới 3 tuổi thôi, nên anh trai gần như trở thành một người ba thay thế, hướng dẫn, chỉ bảo em, định hướng cho em nhiều điều.

Mẹ cũng là người ảnh hưởng nhiều đến em trong những tư tưởng suy nghĩ, bà làm giáo viên nên cũng khá nghiêm khắc, em phải cảm ơn những nguyên tắc trong gia đình đã tôi luyện em thành một người như ngày hôm nay. Bản lĩnh và cũng rất tỉnh táo để biết lựa chọn điều gì tốt, điều gì xấu cho bản thân mình.

Trong suốt thời gian "ở ẩn" vừa qua An có chỉnh sửa nhan sắc chút nào không?

Em không ạ. Trước đây em cũng giống nhiều người, có cái nhìn khắt khe về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng thực sự bây giờ ngành thẩm mỹ rất phát triển và có nhiều phương pháp làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều người, nên em dần thay đổi suy nghĩ thoáng hơn.

Em thấy mình may mắn vì gương mặt không cần chỉnh sửa gì, ai cũng nói là ổn rồi, nên thôi em sẽ để tự nhiên vậy thôi, không dao kéo gì hết. Có thể vì giờ lớn rồi, biết trang điểm, chăm chút ngoại hình hơn nên trông em hơi khác hồi xưa, mọi người nghi vấn em thẩm mỹ thì em cũng không ngại khẳng định là em không sửa gì cả.

Sở thích của An là gì?

Em thích đi du lịch. Ngoài ra lúc rảnh rỗi thì em thích chơi game điện thoại. Em cũng thích nghe nhạc, hát, đi cà phê và shopping với các bạn. Em là một con nghiện shopping ạ.

Ồ thế thì chắc An chi tiêu mạnh tay lắm nhỉ?

Nói thật thì nhiều lúc em chi tiêu hơi bị quá tay, và em cũng khá là thoải mái với bạn bè chuyện tiền bạc. Nhưng mà em luôn có giới hạn để không tiêu quá mức quy định. Em cũng bị "bệnh" chung của phụ nữ là hay lên mạng lướt web xem shop nọ đồ kia, suốt ngày lạc vào các trang FB hay Instagram bán mỹ phẩm, quần áo váy vóc. Không bỏ được!

Nàng có đam mê hàng hiệu không?

Có chứ, nhưng em chưa dư dả để mạnh tay chi tiền vào hàng hiệu nên em chỉ thích xem và cập nhật xu hướng của các trang hàng hiệu thôi. Thi thoảng em cũng tự thưởng cho mình một món đồ hiệu, xong rồi lại tiếc (cười). Tự nhiên tài khoản của mình giảm đi một khoản lớn, rất hụt hẫng nhưng em thấy nó đáng đồng tiền bát gạo.

Món đắt nhất em từng mua là một chiếc túi, em quyết định tậu nó vì thích từ lâu rồi, đến giờ em vẫn dùng thường xuyên.

Trong 24 cái Tết đã qua, đối với An cái nào là đáng nhớ nhất?

Tất cả những mùa Tết đã qua mùa nào cũng có những kỉ niệm riêng. Vì bố em mất sớm nên mỗi lúc Tết đến đều quây quần bên mẹ, từ trước đến nay em chưa bao giờ đi xem pháo hoa ở ngoài cả. Ngày xưa còn bé em đứng trên tầng 3 có thể nhìn ra ngoài xa xa, nhưng bây giờ nhà cao xây lên hết rồi, em chỉ thấy được trên TV thôi.

Giao thừa lúc nào em và gia đình anh trai cũng ở nhà với mẹ, cúng xong mọi người sẽ chúc mừng, uống rượu vang, lì xì cho nhau rồi ai muốn đi đâu thì đi. Mấy năm nay thì em có bạn trai nên qua giao thừa đều cùng nhau đi chơi, đi chùa, ngắm phố xá một chút rồi về.

Tết An thường làm gì?

Ôi, nghĩ đến Tết em chỉ nghĩ đến dọn nhà thôi. Sợ kinh khủng khiếp. Từ bé đến giờ đã cảm thấy rất "áp lực", cứ đến Tết là phải dọn nhà rất nhiều. Không hiểu sao nhiều thứ để dọn như thế. Ngoài ra thì công việc chính trong Tết của em là rửa bát, lau nhà, quét nhà, dọn dẹp các thứ.

Chắc nhiều người vẫn chưa hình dung ra hot girl An Japan xắn tay dọn nhà rửa bát thì trông như thế nào nhỉ?

Anh trai em có lần chụp ảnh em phải đứng lên một cái ghế để lau cổng sắt đấy. Phải lau từng cái hoa văn trên cái cổng đó ạ. Nỗi ám ảnh sợ hãi chung của quá nhiều người (cười). Nhà em không có giúp việc, em được mẹ dạy hết mọi thứ từ nhỏ, nên em có thể nấu nướng dọn dẹp như bao cô gái khác thôi, chẳng phải tiểu thư hay gì cả.

Vậy sang tuổi mới thì An mong muốn mọi người sẽ đón nhận em với hình tượng như thế nào?

Em luôn hướng tới hình ảnh một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Tự mình đưa sự nghiệp của mình phát triển không cần dựa dẫm vào ai. Em cũng đã thử sức ở nhiều lĩnh vực như MC, diễn viên, chụp ảnh mẫu… nên em cũng mong trong thời gian tới những hoạt động của mình sẽ được mọi người đón nhận và ủng hộ.

An cảm thấy món quà giá trị nhất, hạnh phúc nhất trong dịp năm mới này là gì?

Thực ra nó không phải món quà trực tiếp cho bản thân em, mà là quà dành cho mẹ em. Nó làm cho em cảm thấy ấm lòng và tự hào về bản thân mình. Mỗi năm Tết đến em luôn đưa tặng mẹ một khoản tiền, tuy không quá lớn nhưng bản thân em thấy vui, còn mẹ cũng rất hạnh phúc, hãnh diện vì con gái. Đó là điều tuyệt vời nhất đối với em rồi. Còn quà cho bản thân thì em không muốn gì đặc biệt lắm.

An có dự định gì mới trong năm 2020 này không?

Em sẽ đẩy mạnh làm vlog, trở thành một Youtuber chăm chỉ. Em có thể chia sẻ cho mọi người những điều em cảm thấy thú vị trong cuộc sống. Em cũng muốn tập trung vào kinh doanh, có thể mở một cửa hàng thời trang to hơn, mở rộng sang lĩnh vực khác và sẽ thử sức mình nhiều hơn trong vai trò diễn viên, MC.

An có thể gửi lời chúc đến độc giả Afamily nhân dịp đầu xuân năm mới không?

Em muốn chúc tất cả mọi người đều có một năm mới với tâm thế thật là vui vẻ, thật rộn ràng và năm mới ai cũng được vạn sự như ý!