Đầu năm mới đáng nhớ của nữ cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương: Đón giao thừa trên buồng lái, đeo khẩu trang chống dịch virus corona dù đang bay

Trong khi khắp nơi mọi nhà đều hân hoan sum vầy bên nhau chờ năm mới sang, thì vẫn có những người phải đón giao thừa khi đang làm nhiệm vụ như nữ cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương và đồng nghiệp. Mặc dù rất muốn ở nhà bên con gái Pika và gia đình, song hot mom 8X vẫn phải lên đường, ngắm khoảnh khắc chuyển giao năm Hợi và năm Tý từ buồng lái máy bay.

Rất nhiều người cảm phục và gửi lời chúc năm mới an lành, may mắn đến Huỳnh Lý Đông Phương sau khi đọc được status cuối cùng của bà mẹ trẻ trước thềm năm mới. Không chỉ bởi sự hi sinh của cô cho công việc của mình, phục vụ hàng nghìn hành khách trong dịp Tết, mà còn bởi cô và phi hành đoàn đang cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn nguy hiểm giữa tâm bão virus corona khiến nhiều người lo sợ.

Hình ảnh Huỳnh Lý Đông Phương và các cơ phó, tiếp viên cùng nhau đeo khẩu trang, tặng nhau lì xì năm mới ngay trên máy bay có lẽ là một trong những khoảnh khắc xúc động, ý nghĩa nhất trong đêm giao thừa. Họ phải làm việc xuyên Tết trên bầu trời, vài hôm nữa mới được sum vầy cùng gia đình đón xuân mới, phải làm nhiệm vụ trong sự lo lắng của bản thân và gia đình giữa thời điểm virus corona đang hoành hành gây sợ hãi. Mong rằng, họ sẽ có những chuyến bay đầu tiên của năm con Chuột thật suôn sẻ may mắn!