Gần ngày cưới thì chồng chưa cưới bỗng quỳ xuống van xin tôi tha lỗi, lý do anh đưa ra khiến tôi chao đảo

Hướng Dương thân mến,

Em và anh yêu nhau được gần 9 tháng. Tình cảm của tụi em rất tốt, hòa thuận. Qua tìm hiểu, em thấy anh là người chững chạc, đàng hoàng, có công việc ổn định. Gia đình anh cũng hiền lành, dễ sống. Hiện tại, tụi em đã đính hôn, chỉ đợi đến ngày cưới thôi.

Thế mà mấy ngày trước, anh lại tiết lộ một bí mật khiến em bàng hoàng. Hôm đó, anh đến nhà em, quỳ xuống xin lỗi em và mong được hủy hôn. Em chết lặng, hỏi lý do vì sao thì anh nói anh rất yêu em nhưng lỡ làm người khác có bầu. Đó là cô nhân viên mà anh đang hướng dẫn tập sự, hai người có đi ăn, đi chơi vài lần. Lần đó, anh uống say rồi vào khách sạn cùng cô ta. Sau đó, anh cắt đứt hẳn với cô ta và tổ chức lễ đính hôn với em. Không ngờ cô ta có bầu rồi, ép cưới, nếu anh không chịu thì cô ta sẽ tung hê tất cả mọi chuyện, khiến anh thân bại danh liệt.

Rồi anh đưa tấm ảnh cho em xem. Đó là hình giấy siêu âm thai được 8 tuần, trùng khớp với các mốc thời gian anh kể. Em sốc quá nên ngã bệnh, giờ như người mất hồn. Tại sao anh lại có thể đối xử với em như thế? Chỉ còn hai tuần nữa là tới đám cưới rồi, giờ em biết sống sao đây chị? Bố mẹ thì chấp nhận hủy hôn, coi như em yêu lầm người. Nhưng nỗi đau này, em "nuốt" không trôi. (hanguyen...@gmail.com)

Chào em,

Hướng Dương rất thấu hiểu với nỗi đau và uất ức mà em đang phải chịu đựng. Hiện tại, em đang sốc nên chưa thể tìm ra lối thoát, hướng giải quyết. Điều em cần nhất lúc này là sự tĩnh tâm.

Em hãy cho bản thân một thời gian thư giãn, hạn chế suy nghĩ đến những việc xảy ra ở hiện tại cho đến khi tinh thần ổn định, bình tĩnh hơn. Khi đó, hãy cẩn trọng xem xét đến việc hủy hôn và mạnh mẽ đối diện, bước qua cú sốc này.

Lấy nhầm chồng là khổ cả một đời. Bất cứ quyết định nào của em lúc này đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em. Có thể lúc này, em đang cảm thấy tuyệt vọng, hụt hẫng bởi sự phũ phàng của chồng chưa cưới. Nhưng một thời gian sau và khi đã suy nghĩ chín chắn, em sẽ cảm thấy may mắn. May mắn vì chưa bước vào một cuộc hôn nhân thiếu sự an toàn. Trong trường hợp này, buông bỏ dù rất đau đớn nhưng vẫn là điều cần thiết, nên làm.

Hôn nhân hạnh phúc phải xuất phát từ tình cảm chân thành và cả sự trân trọng lẫn nhau. Em xứng đáng được ở bên cạnh một người đàn ông yêu em trọn vẹn và thủy chung.

Thân ái.

Hướng Dương.