Gần 23 triệu học sinh khai giảng năm học mới

Nữ sinh thướt tha áo dài trắng dự khai giảng

12 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024

1. Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

2. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

3. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

4. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. 5. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh.

6. Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

7. Quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực.

8. Hội nhập quốc tế trong giáo dục.

9. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành.

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

11. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành.

12. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

Năm học nhiều thách thức

Bộ trưởng GD&ĐT nhận định, 2023-2024 là năm học nhiều khó khăn và thách thức với ngành giáo dục, khi vừa phải tiếp tục cùng cả nước khắc phục, nỗ lực vượt qua khó khăn do hậu quả của đại dịch Covid-19, vừa phải củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Đây cũng là năm học đầu tiên ngành giáo dục triển khai tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, Tin học theo Chương trình Giáo dục dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với lớp 3 và triển khai Chương trình GDPT đối với cấp THPT.

Theo thống kê, hiện nay cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên, tăng thêm 11.308 người thiếu so với năm học 2021-2022 (cấp mầm non tăng 7.887 người, cấp tiểu học tăng 169 người, cấp THCS tăng 1.207 người, cấp THPT tăng 2.045 người).

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 vừa qua, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với ngũ giáo viên...

"Bộ Tài chính phối hợp với Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành liên quan có giải pháp tài chính hỗ trợ giáo viên vùng sâu, vùng xa, giáo viên mầm non. Đề nghị 2 Bộ trưởng gặp nhau khẩn trương để xem xét về phụ cấp cho giáo viên" - Thủ tướng yêu cầu. (Châu Anh)

TP Vinh: Thêm trường đạt chuẩn Quốc gia

Trường THCS Quán Bàu được thành lập ngày 1/9/2016, theo Quyết định số 2037/QĐ - UBND của UBND thành phố và chính thức đi vào hoạt động giáo dục từ năm học 2017- 2018. Từ những ngày đầu, nhà trường gặp nhiều khó khăn, thách thức, phải mượn địa điểm của Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Vinh làm điểm trường.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An

Đến ngày 8/3/2018, trường được khởi công xây dựng tại khối 5, phường Quán Bàu và hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 1/2020. Sau 7 năm hoạt động giáo dục, từ quy mô ban đầu chỉ có 3 lớp, với 135 học sinh, 7 cán bộ, giáo viên, đến nay, trường có 27 lớp, với 1.118 học sinh và 45 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường đạt 100% trình độ chuyên môn trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện của nền giáo dục.

Các em học sinh lớp 6 hào hứng trong ngày khai giảng

Thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, Trường THCS Quán Bàu đã phát triển về mọi mặt, cảnh quan môi trường mang diện mạo mới, khang trang hơn và ngày càng chứng minh được chất lượng dạy và học.

Ghi nhận sự phấn đấu bền bỉ đó, năm học 2022-2023, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định công nhận Trường THCS Quán Bàu đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

Sáng 4/9, Trường THCS Quán Bàu (TP Vinh, Nghệ An) tổ chức khai giảng năm học mới 2023 - 2024 kết hợp Lễ đón bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

Bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh nhấn mạnh: “Việc xây dựng thành công Trường THCS Quán Bàu đạt chuẩn quốc gia là mốc son đánh dấu sự lớn mạnh của nhà trường, từ những nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Đây cũng là niềm tự hào để nhà trường tiếp tục làm tròn sứ mệnh cao cả của mình trong sự nghiệp giáo dục”.

Trường THCS Quán Bàu vinh dự đón Bằng công nhận Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Trước thềm năm học mới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cũng nhắn nhủ tới tập thể giáo viên nhà trường hãy xem danh hiệu trường chuẩn Quốc gia như một nền tảng vững chắc, một mục tiêu phấn đấu để xây dựng những con người có trí tuệ, trách nhiệm, tư duy đổi mới, sáng tạo, có tấm lòng nhân ái, đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, xây dựng trường học văn minh, thân thiện. (Thu Hiền)

Lễ khai giảng tối đa 45 phút, lãnh đạo không phát biểu

Tại Đà Nẵng, lễ khai giảng được tổ chức vào 7h15’ ngày 5/9 trên toàn thành phố. Buổi lễ kéo dài tối đa 45 phút (kết thúc vào lúc 8h).

Chương trình lễ khai giảng gồm: Ổn định tổ chức; Đón học sinh đầu cấp; Chào cờ, hát quốc ca; Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; Đọc thư của Chủ tịch nước; Phát biểu chào năm học mới của Hiệu trưởng; Đánh trống khai trường. Phần phát biểu chào năm học mới tại Đà Nẵng do Hiệu trưởng các trường phát biểu, dài từ 3-5 phút. Riêng đối với các trường mầm non tổ chức dưới hình thức “Ngày hội đưa trẻ đến trường” một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp. Các trường có thể không đọc toàn văn thư của Chủ tịch nước mà chỉ giới thiệu thư và tóm tắt những nội dung chính Chủ tịch nước gửi các cháu.

Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chia sẻ: “Lãnh đạo đến dự khai giảng tại các trường trên địa bàn để động viên, khích lệ tinh thần năm học mới cho các thầy, cô giáo và toàn thể học sinh. Khác với mọi năm, năm nay lãnh đạo tỉnh không đánh trống và phát biểu khai giảng năm học mới mà để cho nhà trường chủ động về thời gian cũng như kịch bản”.

Theo ông Tuấn, việc lãnh đạo tỉnh phát biểu sẽ kéo dài thời gian, một số trường học sinh còn nhỏ, thời tiết nắng nóng khiến học sinh mệt mỏi. Tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 600 trường học, chủ trương của tỉnh là buổi lễ đơn giản, tránh kéo dài, rườm rà. (Nguyễn Ngọc- Thanh Trần)

Năm học quan trọng

Chú trọng dạy đạo đức, kỹ năng sống

Tại Hà Nội, sáng qua, Trường tiểu học Nguyễn Siêu, quận Cầu Giấy tổ chức lễ khai giảng sớm cho học sinh. Lễ khai giảng ngắn gọn trong khoảng 60 phút. Học sinh cùng thầy cô giáo, phụ huynh thực hiện nghi lễ Chào cờ, hát Quốc ca, biểu diễn văn nghệ. Ấn tượng nhất là chương trình chào đón học sinh lớp 1, khi khoảng 300 học sinh lớp 1 tay cầm hoa được phụ huynh dắt tay diễu hành qua sân trường, trong sự chào đón của các anh chị lớp trên.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Siêu (Hà Nội) dự lễ khai giảng sớm ngày 4/9

Chị Thùy Trang, phụ huynh học sinh lớp 1 của trường chia sẻ và kỳ vọng, với chương trình giáo dục trong năm học mới, các con được dạy tri thức, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cũng như có nhiều hoạt động trải nghiệm. “Nếu chỉ chú trọng vào dạy chữ, làm toán, học ngoại ngữ, học sinh rất dễ bị áp lực, không hứng thú học tập", chị Trang nói.

Trước đó, để chuẩn bị cho năm học mới, phụ huynh học sinh đã tất bật sắm sửa từ đồ dùng học tập, sách giáo khoa đến đồng phục cho con.

Bà Nguyễn Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng cho biết, trước khi diễn ra lễ khai giảng, đội ngũ nhà giáo đã được tập huấn kỹ càng để bắt đầu dạy sách giáo khoa mới. Về phần lễ, nhà trường sẽ tổ chức chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, đánh trống khai trường.

Ngay sau lễ khai giảng, giờ học đầu tiên sẽ học về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm. “Năm học này, nhà trường cũng sẽ chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Để đạt được kết quả tốt, đòi hỏi sự đồng hành, ủng hộ của cha mẹ học sinh”, bà Hoa nói.

Bà Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy chia sẻ, lễ khai giảng sẽ được nhà trường tổ chức trang trọng, ấm áp. Tại buổi lễ, bà sẽ nhắn nhủ học sinh, không cho phép mình hài lòng với những thành quả đã đạt được. “Do đó, trường sẽ chọn chủ đề bứt phá mạnh mẽ để thúc đẩy thầy trò cùng nỗ lực đạt được những thành tích cao hơn, kĩ năng tốt hơn, những phẩm chất tốt đẹp hơn trong năm học mới”, bà Kim Anh nói.

Ông Lê Xuân Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông (Hà Nội) nói rằng, bên cạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa, một trong những vấn đề trọng tâm của năm học mới, đó là ngành cần chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng cho học sinh.

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, năm học 2023-2024 là năm rất quan trọng trong lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Đây cũng là năm học chuẩn bị các điều kiện để đổi mới chương trình, sách giáo khoa 3 lớp cuối cấp gồm: lớp 5, lớp 9 và lớp 12.