Gần 200 người phải mòn mỏi chờ ăn Haidilao vào buổi tối, chuyện gì đây?

Với những người đam mê lẩu Trung Hoa có lẽ Haidilao không còn là một cái tên quá xa lạ. Không ít lần thương hiệu lẩu này khiến dân tình phải trầm trồ về trải nghiệm thưởng thức lẩu. Thế nhưng, mới đây, mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh tượng hàng trăm người xếp hàng dài chờ ăn tại một chi nhánh Haidilao vào buổi tối. Điều này khiến không ít người bất ngờ và tò mò về nguyên nhân đằng sau hiện tượng này.

Hội mê ẩm thực không ai là không biết đến Haidilao.

Theo chủ nhân đoạn clip chia sẻ, việc chờ đợi bàn ở Haidilao không phải là điều gì quá đáng sợ bởi vào ngày thường khách chờ có bàn ở Haidilao có thể tận hưởng các dịch vụ miễn phí như làm nail, đánh giày hay massage. Tuy nhiên trong ngày hôm nay các dịch vụ thư giãn này dường như mất tác dụng khi lượng khách xếp hàng quá đông, kín hết cả sảnh và lối đi. Điều này khiến không ít người bất ngờ và đặt câu hỏi về nguyên nhân khiến Haidilao vẫn đông khách đến vậy.

Cảnh tượng cả trăm người xếp hàng đông nghịt khiến dân tình vô cùng ngỡ ngàng. (Ảnh: TikTok @pheplacuatinhlang)

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip lập tức thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết ai cũng không khỏi thắc mắc bởi Haidilao không còn quá "hot" như thời điểm mới ra mắt tại Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng có lẽ cơ sở này đang có chương trình khuyến mãi nào đó, bởi nếu không phải vì lý do đặc biệt, khó có thể khiến nhiều người chấp nhận chờ đợi lâu như vậy. Mặt khác, có ý kiến cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự đông đúc này là do cơ sở này nhỏ hơn so với các chi nhánh khác, nên lượng khách phải chờ lâu hơn.

Dòng người xếp hàng dài từ đầu dãy đến cuối dãy, các khu vực cho khách thư giãn trong lúc chờ đợi đều kín chỗ. (Ảnh: TikTok @pheplacuatinhlang)

Một số người chia sẻ trải nghiệm của mình tại chi nhánh này rằng từng phải chờ đợi tới gần 3 tiếng đồng mới đến lượt: “Đợt mình chờ gần 3 tiếng sau em bé của mình đói quá nên mấy bạn nhân viên ưu tiên cho vào luôn chứ không là còn chờ nữa".

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng nơi đây trở nên đông đúc như vậy là bởi giới trẻ muốn “đu trend” cài hoa lên tóc khi ăn lẩu tại Haidilao đang lan rộng trên mạng xã hội, vậy nên để quay, chụp được những hình ảnh ấn tượng họ sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi.

Cộng đồng mạng cho rằng ăn uống mà khổ cực quá.

Có thể nói, với những người kiên nhẫn và yêu thích trải nghiệm, có lẽ việc chờ đợi là một phần của niềm vui. Nhưng với số khác, việc chờ đợi quá lâu chỉ để thưởng thức một bữa ăn tại một nhà hàng lẩu, dù ngon đến đâu, cũng là điều khó chấp nhận. Trừ khi đó là trải nghiệm tại một nhà hàng nổi tiếng trong chuyến du lịch đến một đất nước xa lạ, thì họ mới sẵn lòng chờ đợi.

Cảnh tượng đông nghịt người chờ ăn Haidilao một lần nữa cho thấy sức hút đặc biệt của thương hiệu này, dù đã qua thời kỳ "sốt nóng" ban đầu. Tuy nhiên, việc khách hàng phải mòn mỏi chờ đợi hàng giờ để được thưởng thức lẩu liệu có đáng hay không, vẫn là câu hỏi khiến nhiều người tranh luận.