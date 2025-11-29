Gái quê "đổi đời" làm diễn viên hạng A, từng bị MC khui chuyện cưới "chạy bầu" ngay trên sóng, 2 năm sau ly hôn với chồng: Cách dạy con miễn chê!

Sinh năm 1987 tại Lang Phường, Hà Bắc (Trung Quốc), Triệu Lệ Dĩnh xuất thân là một cô gái quê nghèo, cuộc sống bình dị như biết bao bạn bè đồng trang lứa khác. Nhưng nhờ nghị lực và may mắn, Triệu Lệ Dĩnh dần lấn sân vào showbiz, trở thành một trong những diễn viên hạng A đình đám của Trung Quốc. Hành trình từ “gái quê” đến “sao hạng A” tưởng như cổ tích, nhưng đời sống riêng tư của cô lại trải qua không ít sóng gió.

Chân dung Triệu Lệ Dĩnh.

Lấy thiếu gia, cưới vội và nghi vấn “chạy bầu”

Vào cuối năm Triệu Lệ Dĩnh bước sang tuổi 32, cô kết hôn với thiếu gia – diễn viên Phùng Thiệu Phong, người cùng thời từng là cái tên vàng trong làng giải trí. Thời điểm ấy, dư luận không khỏi bàn tán vì tin đồn “cưới chạy bầu”. Thậm chí, trên sóng trực tiếp, một MC từng thẳng thắn hỏi cô: “Có phải em kết hôn là vì mang thai không?”.

Đứng trước câu hỏi gây tranh cãi, Triệu Lệ Dĩnh đáp thẳng: “Vì tình yêu”. Câu trả lời dứt khoát, mạnh mẽ này giúp cô phần nào lấy lại hình ảnh trước dư luận, nhưng đồng thời cũng khiến mọi ánh mắt đều dồn vào cô với sự tò mò và nghi vấn.

Những lời đồn thổi không dừng lại ở đó, khiến cuộc sống hôn nhân của cặp đôi bị soi mói không ngừng. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh chọn cách bình thản đối diện, không giải thích dài dòng, không lên tiếng quá nhiều, chỉ tập trung vào công việc và cuộc sống riêng.

Năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức đường ai nấy đi.

Đáng tiếc là chỉ sau hơn 2 năm chung sống, vào tháng 4/2021, báo chí chính thức đưa tin: Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn. Tin tức khiến fan không khỏi ngỡ ngàng. Từ một cô gái quê nghèo bỗng hóa thành nữ diễn viên hạng A cưới thiếu gia, tưởng chừng là một “cổ tích hiện đại”, cuối cùng lại kết thúc bằng một cuộc ly hôn.

Nhưng điều đáng nói là dù đã chia tay, cả hai vẫn giữ được sự tôn trọng và lịch sự với nhau, đặc biệt là trong vai trò làm cha mẹ của con trai Tưởng Tưởng. Đây cũng là điểm khiến nhiều người nể phục Triệu Lệ Dĩnh, bởi không phải bà mẹ đơn thân nào cũng có thể xử lý khéo léo như vậy.

Cách dạy con chuẩn mực, khiến dân tình phải nể

Sau ly hôn, Tưởng Tưởng sống chủ yếu với bố, nhưng Triệu Lệ Dĩnh luôn quan tâm, theo sát quá trình phát triển của con. Dù bận rộn với lịch quay phim dày đặc, Triệu Lệ Dĩnh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên con trong những dịp quan trọng: khai giảng, dã ngoại, hoặc chỉ đơn giản là những buổi chiều đưa con đi chơi công viên.

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện cùng Phùng Thiệu Phong trong lễ khai giảng của con năm bé 6 tuổi khiến nhiều người xúc động. Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn đứng cạnh nhau với thái độ văn minh, đặt lợi ích của con lên trên hết. Khi Tưởng Tưởng ốm giữa đêm, cả bố mẹ đều lập tức có mặt, chăm sóc và an ủi bé, thể hiện trách nhiệm đầy đủ của một gia đình dù đã đường ai nấy đi.

Dù đã ly hôn, cặp đôi vẫn cùng nhau chăm sóc con cái

Tình yêu thương dành cho con không chỉ thể hiện bằng lời nói, mà là những hành động cụ thể, bền bỉ mỗi ngày. Triệu Lệ Dĩnh cũng luôn tạo cho con một môi trường bình ổn, an toàn, đầy đủ yêu thương, dù bố mẹ đã chia tay. Chính cách hành xử này giúp con vừa nhận được sự chăm sóc đầy đủ, vừa học được bài học về sự tôn trọng và văn minh trong các mối quan hệ.