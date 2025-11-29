Tin nhắn khiến hàng ngàn phụ huynh TP.HCM háo hức nhất lúc này: Nếu bạn chưa nhận được, cứ từ từ, đừng lo!

Những ngày cuối tháng 11, trên các diễn đàn phụ huynh TP.HCM nóng hẳn lên vì một thông tin được chờ đợi từ lâu: các trường bắt đầu thông báo hoàn trả phí bảo hiểm y tế cho học sinh.

Dù chính sách đã được thông qua từ giữa tháng, nhưng mỗi phụ huynh lại hồi hộp chờ trường của con mình cập nhật. Người đã nhận thì hào hứng khoe tin nhắn ngân hàng; người chưa nhận thì vừa mong đợi vừa thắc mắc sao trường con mình chưa trả.

Một phụ huynh vui vẻ chia sẻ: “Hôm trước tôi có hỏi xem tiền bảo hiểm đóng rồi có được trả lại không. Chiều nay trường gửi tin nhắn luôn, thông báo hoàn trả phí BHYT. Chỉ cần cung cấp số tài khoản, hai hôm sau tiền về luôn”. Một người khác cũng cho biết: “Trường con mình phường Sài Gòn thông báo rồi nhé. Các phụ huynh cứ từ từ chờ, chắc chắn sẽ có”. Trên các nhóm Facebook, không khó để bắt gặp những bình luận như: “Nhà mình nhận rồi”, “Trường con mình trả nhanh lắm”, “Đã thấy tiền về tài khoản nhé các mẹ ơi!”.

Và vì phần lớn học sinh đã đóng tiền từ đầu năm, các trường đang tiến hành đối soát và hoàn trả lại cho phụ huynh theo quy trình riêng

Sự háo hức này không phải vô cớ. Ngày 14/11, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi và học sinh trên địa bàn. Theo nghị quyết, những người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại TPHCM và chưa được hưởng hỗ trợ từ các chính sách BHYT khác sẽ được ngân sách thành phố chi trả 100% mức đóng BHYT. Nhóm đối tượng này có hơn 530.000 người.

Đối với học sinh, bao gồm học sinh các trường phổ thông và học viên hệ giáo dục thường xuyên bậc THCS, THPT tại cả trường công lập và ngoài công lập, nghị quyết quy định hỗ trợ 50% mức đóng BHYT học sinh. Khi cộng với mức hỗ trợ 50% từ chính sách chung của Trung ương, mỗi học sinh sẽ được hỗ trợ 100% phí BHYT. Có khoảng hơn 2 triệu học sinh thuộc diện được thụ hưởng chính sách này.

Và vì phần lớn học sinh đã đóng tiền từ đầu năm, các trường đang tiến hành đối soát và hoàn trả lại cho phụ huynh theo quy trình riêng: khấu trừ trực tiếp vào học phí tháng sau, yêu cầu phụ huynh gửi lại số tài khoản ngân hàng để chuyển trả hoặc nhận trực tiếp.

Điều làm nhiều người bất ngờ là tốc độ triển khai ở một số nơi rất nhanh. Nhiều phụ huynh khoe vừa cung cấp thông tin tài khoản được vài ngày đã thấy tiền vào. Một vài người hài hước nói: “Tin nhắn báo tiền BHYT hoàn trả còn vui hơn tin nhắn lương". Có người lại nhẹ nhõm vì số tiền tuy không lớn nhưng rất đáng quý trong lúc chi phí nuôi con ngày càng tăng.

Bên dưới những bài đăng, tinh thần chung là hồ hởi xen lẫn chờ đợi. Ba mẹ nhắn nhau cập nhật, động viên nhau đừng lo lắng nếu trường chưa thông báo. Nhiều người ghi nhận đây là một chính sách nhân văn, hợp lý, xuất phát từ mong muốn giảm gánh nặng học phí và tạo điều kiện để học sinh những gia đình khó khăn vẫn được chăm sóc sức khỏe đầy đủ.

Nếu bạn vẫn chưa nhận được tin nhắn hoàn tiền? Đừng sốt ruột. Mỗi trường sẽ có tiến độ xử lý khác nhau, nhưng theo khẳng định của ngành BHXH, tiền chắc chắn sẽ được hoàn trả đầy đủ.