Tiền nhiều có ích gì? Xem cuộc sống của ca sĩ đình đám này mới thấy: Cho con đủ đầy chưa hẳn là tốt!

Trong ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc Trung Quốc, Vy Duy từng là giọng ca mang tính biểu tượng. Với phong thái mạnh mẽ và kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, cô là chủ nhân của nhiều ca khúc vang bóng.

Thế nhưng trái ngược với hào quang sân khấu, cuộc sống riêng củaVy Duy lại nhiều biến động. Cô trải qua ba mối tình, trong đó có một cuộc hôn nhân xuyên quốc gia kéo dài hơn một thập kỷ và kết thúc bằng nhiều tranh chấp. Vy Duy một mình đưa ba con trai trở về Bắc Kinh, gánh trọn trách nhiệm nuôi dạy con.

Vy Duy

Sau ly hôn, Vy Duy đối mặt với không ít khó khăn. Những năm đầu trở về nước, cô gần như làm lại từ đầu, nhận đa dạng công việc biểu diễn để trang trải chi phí nuôi ba con và lo chuyện học hành. Nhiều người kể lại, có giai đoạn cô liên tục chạy show đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là cột sống.

Những nỗ lực ấy, dù vất vả, đã giúp ba con trai của cô trưởng thành tốt. Người con lớn theo đuổi lĩnh vực tài chính và làm việc tại nước ngoài; người con thứ hai trở thành vận động viên quyền Anh chuyên nghiệp; người nhỏ nhất phát triển trong ngành công nghệ và giữ vị trí quản lý. Thành tích của ba cậu con trai được truyền thông nhiều lần ca ngợi như “tấm gương nuôi dạy con thành công”.

Con thành đạt nhưng người mẹ lại sống trong cô quạnh

Thành công của con cái được xem là niềm tự hào của bất cứ bậc cha mẹ nào. Tuy nhiên, nhiều khán giả không khỏi xót xa khi nhìn vào cuộc sống hiện tại của Vy Duy. Dù sở hữu khối tài sản đáng kể và sống trong biệt thự rộng lớn, cô lại đối diện với sự vắng vẻ khi các con trưởng thành, lập nghiệp ở nước ngoài và ít có thời gian ở gần mẹ.

Con càng giỏi thì càng bay xa: Thụy Điển, London, Mỹ, mỗi người một phương trời. Thứ cô nhận được chỉ là vài cuộc gọi video, vài ngày đoàn tụ ngắn ngủi mỗi kỳ nghỉ. Tiền bạc đối với Vy Duy ở tuổi này gần như trở thành thứ vô nghĩa.

Sau nhiều năm lao lực, sức khỏe của Vy Duy suy giảm đáng kể. Có giai đoạn, cô phải sang Thái Lan điều trị trong ba năm để phục hồi chức năng. Năm 2018, cô gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến bệnh cột sống trở nặng. Các bác sĩ từng cảnh báo nguy cơ tổn thương lâu dài nếu không kiểm soát tốt.

Nằm trên giường bệnh, điều tuyệt vọng nhất không phải sợ chết, mà là nhận ra: cô thực sự trở thành kẻ cô độc. Con trai lớn công việc ổn định ở nước ngoài, cô không muốn làm phiền. Hai đứa còn lại bận học, ngoài cuộc gọi thì chẳng giúp gì được.

Nữ ca sĩ và các con

Những thông tin ấy khiến công chúng đặt câu hỏi: một nghệ sĩ từng nổi tiếng, từng cống hiến hết mình, nay sống trong sự lặng lẽ, liệu đó có phải là “cái giá” cho một cuộc đời dồn toàn bộ sức lực vào con cái?

Khi câu chuyện của Vy Duy được chia sẻ rộng rãi, cộng đồng mạng nảy ra nhiều ý kiến trái chiều:

Một quan điểm cho rằng: Sự cô đơn tuổi già của cô là điều khó tránh, bởi khi con cái trưởng thành và có cuộc sống riêng, việc xa nhà là bình thường. “Không thể trách con cái được”, một số bình luận nhấn mạnh. Họ lập luận rằng những người trẻ có sự nghiệp ở nước ngoài khó có khả năng trở về chăm sóc cha mẹ thường xuyên. ViệcVy Duy cảm thấy trống trải không đồng nghĩa các con bất hiếu, mà là hệ quả tất yếu của sự lựa chọn nghề nghiệp toàn cầu hóa.

Quan điểm khác lại cho rằng: Đó là một bi kịch của những người mẹ đặt cả cuộc đời mình vào con cái. Những người này nhận định: khi một người phụ nữ hy sinh toàn bộ thời gian, sức khỏe, sự nghiệp để nuôi dạy con, họ dễ rơi vào tình trạng lệ thuộc cảm xúc. Khi các con trưởng thành và rời đi, khoảng trống ấy trở nên rõ rệt, đặc biệt ở tuổi xế chiều. Với những trường hợp như Vy Duy, điều đáng tiếc không phải con cái vô tâm, mà là người mẹ chưa tạo được cho mình một cuộc sống riêng sau vai trò làm mẹ.

Câu chuyện của Vy Duy phản ánh một thực tế phổ biến ở nhiều gia đình châu Á: cha mẹ dành phần lớn cuộc đời cho con cái, mong mỏi con thành tài, nhưng khi con trưởng thành lại phải học cách đối mặt với sự đơn độc.

Vy Duy từng là “đại tỷ” của làng nhạc, từng rực rỡ trên sân khấu và cũng trải qua nhiều biến cố đời tư. Câu chuyện của cô không nhằm phán xét bất cứ bên nào, mà gợi mở một bài học quan trọng: tiền bạc và sự thành đạt của con cái không đảm bảo cho hạnh phúc của cha mẹ khi về già. Điều thực sự cần thiết là sự cân bằng giữa yêu thương và tự lập, giữa trách nhiệm và đời sống cá nhân.

Có lẽ, trong sự yên tĩnh của tuổi xế chiều, thứ mà mỗi bậc cha mẹ cần nhất không phải là sự đầy đủ vật chất mà là sự kết nối, sự thấu hiểu và những khoảng thời gian được ở bên người thân một cách bình an.