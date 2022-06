G-Dragon tậu penthouse đắt đỏ với giá hơn 303 tỷ đồng

Ngày 3/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin G-Dragon đã mua căn hộ rộng 244m2 ở khu phức hợp cao cấp Nine One Hannam, quận Yongsan, Seoul vào cuối tháng 3 vừa qua. Trưởng nhóm BIGBANG đã bỏ ra 16,4 tỷ won (khoảng 303 tỷ VNĐ) bằng tiền mặt, không vay nợ.

Khu nhà Nine One Hannam ở Seoul, Hàn Quốc

Với mức giá bán này, bất động sản mới của G-Dragon được ghi nhận là căn hộ có giá bán cao nhất khi vượt qua căn hộ "PH129" ở The Penthouse Cheongdam. Căn hộ ở Cheongdam-dong rộng 273m2 được giao dịch với giá 14,5 tỷ won vào ngày 28/4.

Chưa rõ đây có phải penthouse thứ hai của G-Dragon tại Nine One Hannam hay không khi trước đó, đầu năm 2020 sau khi xuất ngũ, "Ông hoàng K-pop" đã chuyển về căn penthouse rộng 297m2 có giá 9 tỷ won (khoảng 171 tỷ VNĐ) cũng tại khu Nine One Hannam này.

G-Dragon.

Nine One Hannam là khu phức hợp được hoàn thành vào cuối năm 2019, có quy mô 4 tầng hầm và 9 tầng trên mặt đất với tổng 9 tòa nhà và 341 căn hộ. Khu phức hợp này vốn được cho thuê nhưng nó đã được chuyển sang hình thức mua, bán vào tháng 3 năm ngoái. Căn hộ penthouse mà G-Dragon mua, nằm top 10 trong tổng số 341 căn hộ, có bãi đậu xe chuyên dụng và thang máy riêng.

Khu Nine One Hannam này là nơi ở của nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng khác gồm vợ chồng Bae Yong Joon, Park Soo Jin, ca sĩ nhạc Trot (nhạc truyền thống của Hàn Quốc) Jang Yoon Jung,..