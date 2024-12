Four Points by Sheraton Hà Giang chính thức ra mắt tại điểm đến tuyệt đẹp của vùng núi phía bắc Việt Nam

Đây là khách sạn thứ ba mang thương hiệu Four Points by Sheraton tại Việt Nam, tiếp nối cam kết đưa dịch vụ đẳng cấp quốc tế đến các điểm đến mới nổi trong khu vực.

Khám phá kỳ quan thiên nhiên và văn hóa của Hà Giang

Four Points by Sheraton Hà Giang tọa lạc tại trung tâm thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để du khách khám phá các kỳ quan thiên nhiên và văn hóa đặc sắc. Những điểm đến nổi bật bao gồm Cao nguyên đá Đồng Văn – công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận, và cung đường Hà Giang Loop, hành trình ngoạn mục qua những thung lũng sâu và đỉnh núi cao chót vót.

Với khoảng cách khoảng 6 giờ lái xe từ sân bay quốc tế Nội Bài, khách sạn hứa hẹn mang đến sự tiện lợi và trải nghiệm đáng nhớ cho cả du khách trong nước và quốc tế.

Không gian phòng nghỉ cao cấp, rộng rãi, phong cách và hiện đại

Khách sạn sở hữu 151 phòng nghỉ với thiết kế hiện đại và tối giản, mang đến cảm giác thoải mái và thư giãn. Các phòng có diện tích từ 36m² đến 177m², được trang bị cửa sổ lớn với tầm nhìn tuyệt đẹp ra thành phố và núi non. Từ các phòng tiêu chuẩn đến các Suite cao cấp, Four Points by Sheraton Hà Giang đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách du lịch, từ gia đình đến các chuyến công tác.

Ẩm thực cao cấp và Hà Giang’s Best Brews™

Four Points by Sheraton Hà Giang mang đến nhiều lựa chọn ẩm thực đặc sắc:

Ha Giang Kitchen: Nhà hàng trên tầng 5 phục vụ các món Việt Nam tinh tế và ẩm thực quốc tế.

The Lobby Lounge: Không gian lý tưởng để thưởng thức cà phê hoặc bia thủ công đặc trưng Hà Giang’s Best Brews™.

Ruou Bar: Tọa lạc trên tầng thượng, nơi du khách có thể thưởng thức đồ uống mát lạnh và ngắm toàn cảnh thành phố.

Không gian đẳng cấp để thư giãn và kết nối

Khách sạn cung cấp một phòng hội nghị rộng 515m², sức chứa lên tới 415 người, phù hợp cho các sự kiện lớn hoặc họp mặt thân mật. Ngoài ra, khu vực đại sảnh là lựa chọn lý tưởng cho các buổi triển lãm, tiệc chiêu đãi hay sự kiện đặc biệt. Các tiện ích giải trí bao gồm hồ bơi trong nhà, spa thư giãn, và trung tâm thể dục 24 giờ với thiết bị hiện đại.

Là thành viên của Marriott Bonvoy, Four Points by Sheraton Hà Giang mang đến các quyền lợi đặc biệt như giá phòng ưu đãi, Wi-Fi miễn phí, và cơ hội tích điểm để đổi lấy các đêm nghỉ tại hơn 10.000 khách sạn trong hệ thống.

Để biết thêm thông tin về khách sạn hoặc đặt phòng tại Four Points by Sheraton Ha Giang, vui lòng truy cập: https://www.fourpointshagiang.com/

Về Four Points by Sheraton®

Four Points by Sheraton là thương hiệu toàn cầu với hơn 300 khách sạn tại 46 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Four Points, nơi những tác phẩm kinh điển vượt thời gian được đan xen với các chi tiết hiện đại, du lịch được tái tạo, kết hợp với dịch vụ đích thực trong một môi trường tối giản trên khắp thế giới. Khách sạn Four Points có thể được tìm thấy ở trung tâm thành phố, gần bãi biển, gần sân bay hoặc ở vùng ngoại ô. Mỗi khách sạn đều cung cấp một địa điểm quen thuộc để thư giãn với cảm giác chân thực của địa phương, nơi du khách có thể xem thể thao và tận hưởng chương trình Best Brews® của thương hiệu. Four Points tự hào được tham gia Marriott Bonvoy®, chương trình du lịch toàn cầu của Marriott International. Chương trình mang đến cho các thành viên một danh mục đặc biệt các thương hiệu toàn cầu, những trải nghiệm độc quyền cùng on Marriott Bonvoy Moments và các đặc quyền bao gồm đêm nghỉ miễn phí và nâng hạng Elite. Để đăng ký miễn phí hoặc để biết thêm thông tin về chương trình, hãy truy cập marriottbonvoy.com. Để tìm hiểu thêm về Four Points, hãy truy cập tại đây online.

Về Marriott Bonvoy

Marriott Bonvoy, chương trình cung cấp dịch vụ hiếu khách nổi tiếng tại những địa điểm đáng nhớ nhất trên khắp thế giới với hơn 30 thương hiệu khách sạn và 10.000 điểm đến toàn cầu của Marriott International. Chương trình du lịch đặc sắc này cung cấp cho các thành viên quyền truy cập vào những trải nghiệm biến đổi, mở mang tầm mắt ở khắp mọi nơi và trên toàn cầu. Để đăng ký miễn phí hoặc biết thêm thông tin về Marriott Bonvoy, hãy truy cập marriottbonvoy.com. Để tải xuống ứng dụng Marriott, nhấn vào đây. Du khách cũng có thể kết nối với Marriott Bonvoy trên Facebook, X, Instagram, hoặc TikTok.