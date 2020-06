Emma Nhất Khanh bật khóc nức nở, kể chuyện nỗ lực giảm 10kg sau khi rời nhóm LIME

Emma Nhất Khanh vừa có buổi gặp gỡ báo giới ra mắt MV Your smile. Đây là ca khúc do chính Obito, giọng ca từng gây bão với bài hát Simple love, sáng tác riêng cho nữ ca sĩ. Nói về sự hợp tác với bộ đôi Simple love, cựu thành viên nhóm LIME cho biết cô rất cảm kích Obito về món quà này và hy vọng bài hát sẽ thành công như sản phẩm của anh chàng này trước đó. Hơn hết, nữ ca sĩ còn chia sẻ cô khá hồi hộp về sự so sánh về màu sắc âm nhạc giữa Simple love và Your smile khi MV ra mắt.



Đáng chú ý là trong MV, nhiều khán giả bất ngờ khi Emma xuất hiện với một diện mạo mới xinh đẹp và thon gọn hơn. Giải thích về điều này, Emma tiết lộ cô đã phải ăn kiêng, tập luyện liên tục để giảm hẳn 10kg.

Emma Nhất Khanh đã giảm 10kg sau khi rời nhóm LIME để phát triển sự nghiệp solo.

"Em không được ăn nhiều mà em còn phải đi tập thể dục hì hục. 1 ngày em phải thực hiện 500 cái nhảy dây sáng và tối, nhiều khi 1 ngày là 1.000 cái, nhảy liên tục như vậy trong nhiều ngày mới giảm được 10kg" - Emma Nhất Khanh cho biết.

Emma Nhất Khanh là cựu thành viên của nhóm LIME và được nhiều khán giả biết đến khi tham gia các show truyền hình thực tế như: Vì yêu mà đến, Cuộc đua kỳ thú, Gương mặt thân quen. Trong buổi giao lưu, Emma Nhất Khanh bật khóc cho biết quãng thời gian còn trong nhóm LIME, cô được lo hết mọi thứ nên không tìm được lý do để phấn đấu. Khi hoạt động solo, Emma Nhất Khanh phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả nhưng thấy có động lực để làm việc hơn.

Cô nàng bật khóc khi nhớ về quá khứ.

Mẹ của Emma cũng rơi nước mắt.

Chứng kiến cảnh con gái xuất hiện trước truyền thông, mẹ ruột Emma Nhất Khanh cũng không giấu được sự xúc động khi thấy con gái trưởng thành và luôn cố gắng để theo đuổi đam mê ca hát.

MV Your smile của Emma quay theo khổ đứng, mang màu sắc dễ thương, bắt mắt. Ca khúc này cũng được đánh giá là bắt tai với phần rap cực ngầu của Seachains.

Osad.

Ngọc Thanh Tâm.