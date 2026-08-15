Em chồng xinh đẹp, ra đường thơm phức nhưng lại có tính xấu đến mức tôi phải "chơi khăm" cho một trận nhớ đời

Tôi có một cô em chồng tên Hạnh, phải nói thật là con bé rất xinh. Ra ngoài lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu, tóc tai gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng nên ai gặp cũng khen có em chồng vừa xinh vừa có gu. Nhưng chỉ cần bước vào phòng riêng của nó là tôi muốn quay ra ngay.

Hạnh ở bẩn kinh khủng. Quần áo mặc xong vứt dưới sàn, mỹ phẩm dùng dở để khắp nơi, cốc nước uống xong có khi cả tuần không rửa. Chăn gối thì chẳng mấy khi giặt, bàn học đầy đồ ăn vặt, còn thùng rác có hôm đầy đến mức không đóng nổi nắp.

Điều khiến tôi bực nhất là Hạnh không phải không biết dọn. Nó chỉ lười.

Bình thường nhà cửa thế nào nó cũng mặc kệ. Nhưng cứ hễ có bạn đến chơi là y như rằng điện thoại của tôi lại réo. Hạnh gọi về nhờ tôi dọn giúp phòng khách, lau nhà, gom quần áo, thậm chí có lần còn nhờ tôi vào phòng nó xếp lại đống mỹ phẩm.

Lần đầu tôi còn vui vẻ làm. Tôi nghĩ em chồng còn trẻ, lại đi học rồi đi làm thêm, mình giúp được gì thì giúp. Nhưng vài lần thành quen, Hạnh coi việc chị dâu dọn phòng giúp mình như chuyện đương nhiên.

Ảnh minh họa

Có lần 5 giờ chiều, nó gọi bảo 7 giờ mấy người bạn sẽ đến nhà chơi. Tôi đang nấu cơm, nghe nó nhờ dọn nhà thì chỉ biết thở dài. Nó còn dặn kỹ là bạn nó thích nhà sạch sẽ, nên tôi cố gắng lau giúp cho phòng khách thật tươm tất.

Một tuần trước, Hạnh lại gọi điện báo tối có mấy người bạn đến. Tôi đang bực sẵn nên lần này quyết định mặc kệ. Tôi không dọn gì cả, thậm chí còn cố tình để nguyên mấy túi đồ Hạnh vứt ngoài phòng khách.

Tối hôm đó, Hạnh dẫn bạn về, vừa vào phòng, nó đã hốt hoảng cuống cuồng chạy quanh gom đồ, quét sàn, lau bàn. Tôi ngồi trong bếp mà trong buồn cười. Tôi nghĩ chắc sau lần này nó sẽ hiểu cảm giác phải tự dọn nhà trước khi có khách.

Bạn vừa về, Hạnh vào tìm tôi, mặt nặng như chì. Nó giận vì tôi không chịu giúp, còn trách tôi làm nó mất mặt với bạn bè. Tôi nghe xong vừa tức vừa buồn cười. Tôi hỏi nó tại sao nhà nó bẩn thì không tự dọn, cứ hễ bạn đến là lại gọi chị dâu? Hạnh nói tôi là chị dâu nên giúp em chồng một chút có sao đâu.

Câu ấy khiến tôi thực sự khó chịu. Giúp một hai lần là tình cảm, nhưng nếu lần nào cũng mặc định chị dâu phải dọn dẹp để em chồng giữ hình ảnh trước bạn bè thì tôi không nghĩ đó còn là giúp đỡ nữa.

Chẳng biết tôi làm vậy có quá đáng không, nhưng tôi nghĩ cũng phải dạy cho em ấy một bài học như vậy mới thay đổi được.