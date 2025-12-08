Em chồng Tăng Thanh Hà đẹp nóng bỏng, tiết lộ có món nước siết cân giúp da căng bóng sáng nào cũng uống trước ăn

Sau đám cưới bao người mong đợi, Tiên Nguyễn, em chồng Tăng Thanh Hà, nhanh chóng trở thành tâm điểm của làng truyền thông. Không chỉ bởi xuất thân danh giá hay hôn lễ xa hoa, mà còn vì diện mạo rạng rỡ đến mức "đi qua ống kính nào cũng đẹp". Vóc dáng đồng hồ cát gợi cảm, làn da bánh mật khỏe khoắn nhưng vẫn căng bóng, săn chắc khiến nhiều phụ nữ phải thầm hỏi: Làm thế nào để vừa giữ dáng vừa giữ da tốt đến vậy, nhất là sau chuỗi ngày bận rộn cưới xin?

Câu trả lời, theo chính chia sẻ của Tiên Nguyễn, lại nằm ở một thói quen rất giản dị: Một loại nước uống trước ăn giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ siết cân và nuôi dưỡng làn da từ bên trong, việc cô duy trì đều đặn suốt thời gian dài.

Món nước siết cân, giữ da căng bóng của em chồng Tăng Thanh Hà có gì?

Trên trang cá nhân, Tiên Nguyễn từng chia sẻ khá chi tiết về thức uống quen thuộc cô dùng để "reset" cơ thể mỗi buổi sáng. Đó là nước ấm pha chanh tây, kết hợp cần tây xay nhuyễn và gừng, uống khi bụng còn rỗng, trước bữa ăn sáng từ 15–30 phút.

Cô lý giải:

"Khi tiêu hóa cần tây, cơ thể phải đốt cháy nhiều calo hơn bình thường. Lượng chất xơ cao có trong cần tây giúp kích thích hệ tiêu hóa hoạt động, giúp giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, khi kết hợp với nước chanh tây và gừng, hỗn hợp sẽ có được hàm lượng chất chống oxy hóa, pectin và nguồn vitamin C dồi dào. Các nguyên liệu này kết hợp giúp đẩy mạnh quá trình diệt mỡ thừa nhanh chóng. Thời gian tốt nhất để uống nước ép cần tây là vào buổi sáng khi bụng đói trước khi bạn ăn gì khác ngoài nước".

Công thức này không hề xa lạ, thậm chí được nhiều chuyên gia dinh dưỡng quốc tế nhắc tới trong các phác đồ hỗ trợ giảm cân lành mạnh và chăm sóc da tự nhiên.

Vì sao món nước này siết cân, đẹp da?

Theo Healthline, cần tây chứa rất ít calo nhưng giàu chất xơ không hòa tan. Khi cơ thể tiêu hóa cần tây, hệ tiêu hóa phải hoạt động nhiều hơn, từ đó tăng tiêu hao năng lượng. Chất xơ còn giúp điều hòa nhu động ruột, hạn chế táo bón, yếu tố thường khiến da xỉn màu, nổi mụn do tích tụ độc tố.

Bên cạnh đó, cần tây giàu vitamin K, vitamin A và các hợp chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm âm thầm trong cơ thể.

Chanh tây nổi bật với hàm lượng vitamin C cao, đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, giúp da đàn hồi và căng bóng. Ngoài ra, pectin trong chanh có khả năng tạo cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào sau đó.

Uống chanh đúng cách, với nước ấm và không quá nhiều, còn giúp kích thích gan - mật hoạt động, hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể.

Gừng chứa gingerol và shogaol, 2 hợp chất sinh nhiệt tự nhiên, giúp tăng tốc độ trao đổi chất, hỗ trợ đốt mỡ hiệu quả hơn. Đồng thời, gừng giúp cải thiện tuần hoàn máu, nhờ đó da hồng hào, có sức sống hơn.

Với phụ nữ hay bị đầy bụng hoặc tiêu hóa kém vào buổi sáng, một chút gừng còn giúp làm ấm dạ dày, giảm cảm giác khó chịu khi ăn bữa đầu tiên trong ngày.

Theo các chuyên gia, thức uống này phù hợp với đa số người khỏe mạnh, nhưng không nên lạm dụng. Mỗi sáng chỉ cần một ly vừa phải, không quá nhiều chanh hay gừng để tránh kích ứng dạ dày. Người có tiền sử viêm loét dạ dày, trào ngược nặng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống khi bụng đói.

Quan trọng hơn, đây là giải pháp hỗ trợ, không phải "nước thần" giúp giảm cân cấp tốc. Hiệu quả chỉ bền vững khi kết hợp cùng lối sống lành mạnh.

Những thói quen khác giúp Tiên Nguyễn giữ dáng và da đáng mơ ước

Tập gym đều đặn

Tiên Nguyễn duy trì việc tập gym để giữ vòng eo săn chắc và tỷ lệ cơ - mỡ cân đối. Vận động giúp tăng tuần hoàn máu, đưa oxy và dưỡng chất đến da tốt hơn, nhờ đó da căng bóng tự nhiên, không phụ thuộc vào mỹ phẩm.

Ăn nhiều rau củ

Tiên Nguyễn chú trọng chế độ ăn giàu rau xanh giúp bổ sung enzyme, vitamin và khoáng chất cần thiết cho quá trình giải độc. Khi ruột khỏe, gan khỏe, làn da cũng theo đó mà sáng lên rõ rệt.

