Người đàn ông ngày nào cũng ăn thịt bò, một lần đi khám, bác sĩ thốt lên "chú đã ăn bao nhiêu vậy?"

Tuy nhiên, ăn thịt bò thường xuyên có thực sự tốt cho sức khỏe? Các bác sĩ cảnh báo rằng đối với một số nhóm người, việc tiêu thụ quá nhiều thịt bò hoặc thậm chí các loại thịt khác có thể không phải là lựa chọn lành mạnh.

Tại một thị trấn nhỏ ở Chiết Giang (Trung Quốc), chú Trần là một người đàn ông đã nghỉ hưu nhưng rất thích nấu ăn. Mỗi khi gia đình sum họp, chú luôn nấu những món thịt bò đặc trưng của mình.

Tuy nhiên, gần đây, chú Trần thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và huyết áp không ổn định. Lo lắng cho sức khỏe của bố, con trai chú đã đưa bố đến bệnh viện địa phương.

Tại bệnh viện, sau một loạt các xét nghiệm, bác sĩ nói với chú Trần: "Chú Trần, những triệu chứng chú đang gặp phải có thể liên quan đến thói quen ăn uống của chú. Chú thường ăn thịt bò với tần suất như thế nào và với lượng bao nhiêu?"

Chú Trần đáp: "Tôi ăn thịt bò hầu như mỗi ngày, vì nghĩ rằng nó tốt cho sức khỏe".

Bác sĩ giải thích: "Mặc dù thịt bò giàu protein và sắt, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể làm tình trạng của bệnh nhân huyết áp cao và cholesterol cao trở nên trầm trọng hơn. Đối với những người trung niên và cao tuổi như chú, sẽ có lợi hơn nếu giảm lượng thịt bò tiêu thụ và tăng cường ăn cá và thịt trắng như thịt gà".

Chú Trần bắt đầu giảm lượng thịt bò tiêu thụ và bắt đầu thử nấu một số món cá và thịt trắng thanh đạm. Hơn nữa, chú còn khám phá ra một quan điểm mới: Ăn đủ rau và ngũ cốc nguyên hạt là điều cần thiết để duy trì sức khỏe tốt.

Một góc nhìn mới khác là tầm quan trọng của sự đa dạng trong chế độ ăn uống. Do đó, chú bắt đầu thử nghiệm nhiều loại thực phẩm khác nhau, chẳng hạn như các loại đậu, hạt và hạt giống, để đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng.

Theo thời gian, không chỉ sức khỏe của chú Trần được cải thiện mà kỹ năng nấu nướng của chú cũng trở nên phong phú hơn nhờ thử nghiệm những công thức nấu ăn mới. Gia đình và bạn bè đều kinh ngạc trước sự thay đổi sức khỏe của chú và tìm đến lời khuyên về chế độ ăn uống. Chú Trần vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm của mình và nói với mọi người: "Chế độ ăn uống lành mạnh không chỉ giúp phòng tránh bệnh tật mà còn giúp tận hưởng cuộc sống".

Tóm lại, mặc dù thịt bò là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng nó không phù hợp với tất cả mọi người. Đặc biệt, những người mắc các bệnh mãn tính như huyết áp cao và cholesterol cao nên giảm lượng thịt đỏ tiêu thụ và lựa chọn các lựa chọn lành mạnh hơn như cá và thịt trắng.

Ngoài ra, việc duy trì chế độ ăn uống đa dạng và cân bằng, cũng như tiêu thụ đủ rau và ngũ cốc nguyên hạt, cũng quan trọng không kém để duy trì sức khỏe tốt. Thói quen ăn uống lành mạnh đòi hỏi sự học hỏi và thực hành liên tục trong cuộc sống hàng ngày.

Khuyến cáo khi ăn thịt bò - Không phải ai cũng nên ăn, và cũng không nên ăn theo cảm hứng

Câu chuyện của chú Trần không phải là trường hợp hiếm. Trên thực tế, rất nhiều người vẫn giữ suy nghĩ: “Thịt bò bổ, ăn càng nhiều càng tốt”. Nhưng các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, thịt bò dù giàu giá trị dinh dưỡng vẫn là thịt đỏ, và nếu tiêu thụ không kiểm soát, nó có thể trở thành gánh nặng âm thầm cho sức khỏe.

1. Ai nên hạn chế ăn thịt bò?

Theo khuyến cáo dinh dưỡng, những nhóm người sau cần đặc biệt cân nhắc khi ăn thịt bò:

Người bị tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch

Người có nguy cơ đột quỵ, xơ vữa động mạch

Người bị gout, viêm khớp, thừa cân – béo phì

Người trung niên và cao tuổi có chuyển hóa chậm

Lý do là bởi thịt bò chứa hàm lượng chất béo bão hòa và purin cao, dễ làm tăng cholesterol xấu (LDL) và acid uric trong máu - những yếu tố trực tiếp góp phần gây ra bệnh tim mạch và gout.

2. Ăn bao nhiêu là đủ?

Không cần phải “cai” hoàn toàn thịt bò, vấn đề nằm ở liều lượng và tần suất:

Chỉ nên ăn thịt đỏ (bao gồm thịt bò, thịt heo, thịt cừu…) tối đa 2–3 lần/tuần

Mỗi lần khoảng 70-100g thịt nạc

Ưu tiên phần ít mỡ, nhiều gân nạc, tránh nội tạng

Nếu ăn thịt bò vào hôm nay, thì những ngày tiếp theo nên chuyển sang: Cá, hải sản; Thịt gà, thịt vịt bỏ da; Đạm thực vật từ đậu hũ, đậu lăng, hạt...