Gia Đình Haha đã đi đến chặng cuối, dàn cast gồm Jun Phạm, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic, Duy Khánh đã ngồi lại bên nhau để nhìn lại thời gian đồng hành cùng nhau. Chia sẻ của các thành viên trong chặng cuối đều được khán giả đặc biệt quan tâm. Trong đó, Duy Khánh bất ngờ dành một đoạn nhận xét rất dài về Ngọc Thanh Tâm và khiến công chúng xôn xao bàn tán.

Cụ thể, Duy Khánh nói thẳng từng nghi ngờ Ngọc Thanh Tâm không phù hợp với chương trình nhưng qua đời gia đã có sự thay đổi. Nam diễn viên nói: "Em thì biết chị 4-5 năm nay, phim đầu tiên em đóng cho chị là 2019, lúc đó chỉ là công việc đi làm và đi về. Có một thời gian, cả hai có những người bạn chung nên cũng qua nhà ăn uống và nói chuyện với nhau. Nhưng để gọi là thân thì không hẳn, như có vấn đề gì đó chị nghĩ em biết thì chị sẽ gọi hỏi và ngược lại. Mãi đến Gia đình Haha, khi biết chị có chị tham gia em xin lỗi, em nói thật, em không tin chị có thể đồng hành với tụi em. Em nghĩ suy nghĩ này sẽ giống với một nhóm khán giả nào đó. Vì sao, vì mọi người vẫn hay thấy chị trong hình ảnh của một tiểu thư, chỉ sợ đi cái này rất cực, nắng... sợ chị không theo được tinh thần chương trình và sợ chị không hoà nhập được với các anh em vì các anh em đã đồng hành trong Anh Trai Chông Gai, chị lại là nữ duy nhất, nên cũng sẽ có những hạn chế nhất định.

Như ở chặng Bản Liền, mọi người thấy sự kết nối của chị Tâm với 4 anh em chưa đủ đầy. Đến Lý Sơn, Sa Huỳnh thì mới thấy được sự kết nối của cá nhân với chị mọi người và mọi người với chị. Em thấy mọi người đều thương chị như thương một đứa em gái, chị nhận được rất nhiều đặc quyền. Đến chặng Bến Tre, em thấy như một gia đình, có sự kết nối yêu thương của các thành viên với nhau một cách rõ nét nhất. Thật sự đến thời điểm này, em rất vui khi Gia đình Haha có chị. Gia đình Haha đã chứng minh được sự chân thành và kết nối của chúng ta".

Duy Khánh nhận xét thẳng thắn Ngọc Thanh Tâm ở chặng cuối Gia đình Haha

Chia sẻ của Duy Khánh ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng anh đã quá thẳng thắn khi công khai nhắc lại những hoài nghi ban đầu, dễ khiến Ngọc Thanh Tâm buồn lòng. Khán giả còn soi Ngọc Thanh Tâm “sượng” trên sóng truyền hình. Tranh cãi này càng xôn xao hơn khi đặt trong bối cảnh Ngọc Thanh Tâm vốn đã chịu nhiều áp lực về hình ảnh tiểu thư, nên việc bị nhắc lại có thể trở thành một vết xước không nhỏ.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng có rất nhiều ý kiến bảo vệ Duy Khánh. Họ cho rằng việc dám nói thật, thừa nhận nghi ngờ ban đầu rồi công khai sửa sai, công nhận sự cố gắng của Tâm ở chặng cuối chính là minh chứng cho sự chân thành. Theo nhóm khán giả này, nếu Duy Khánh chỉ nói toàn lời khen, không nhắc đến quá trình thay đổi suy nghĩ thì câu chuyện sẽ kém sức nặng. Chính sự đối lập từ hoài nghi đến công nhận mới khiến lời nhận xét trở nên giá trị, khắc họa rõ ràng hành trình mà Ngọc Thanh Tâm đã đi qua trong Gia Đình Haha.

Cư dân mạng cho rằng Ngọc Thanh Tâm có phần gượng gạo khi nghe Duy Khánh nói

Cư dân mạng tranh cãi thái độ của Duy Khánh với Ngọc Thanh Tâm

Giữa lúc tranh luận nổ ra, cả hai nhân vật chính đã lên tiếng. Trên kênh cá nhân, Duy Khánh khẳng định anh và Tâm đã quen biết, chơi với nhau đủ lâu để hiểu tính cách của nhau. Anh nhắn nhủ khán giả: "Ai chưa biết, chưa hiểu thì khoan vội đặt tên cho mối quan hệ của chị em mình". Trong khi đó, Ngọc Thanh Tâm chọn cách phản hồi dí dỏm: "Ai nói em tui ăn hiếp tui đó. Chỉ có tui ăn hiếp em tui thôi. Còn em tui thương tui lắm".

Duy Khánh tiết lộ cả hai chị em thân thiết, bên nhau đủ lâu để hiểu tính cách

Ngọc Thanh Tâm lên tiếng bênh vực khi Duy Khánh vướng tranh cãi

Những lời đáp này cho thấy cả hai giữ mối quan hệ thân thiết, không hề căng thẳng như lời đồn. Thực tế, xuyên suốt Gia Đình Haha, khán giả cũng đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc dễ thương giữa Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm, từ những lần tung hứng hài hước, bảo vệ nhau, cho đến sự quan tâm chân thành như anh em trong một gia đình.

Dù từng bị nghi ngờ về khả năng hòa nhập, nhưng đến cuối hành trình, Ngọc Thanh Tâm đã chứng minh mình không chỉ thích nghi với mọi môi trường, công việc mà còn khiến công chúng thay đổi góc nhìn. Còn Duy Khánh, qua những phát ngôn và hành động gần đây, cho thấy sự trân trọng dành cho đồng đội nữ duy nhất của chương trình.

Cả hai thường xuyên tung hứng tạo mảng miếng với nhau

Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm có nhiều khoảnh khắc thân thiết