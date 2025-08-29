Người xưa quan niệm tháng 7 Âm lịch là thời điểm âm khí vượng, dương khí suy, nên con người dễ chịu tác động tiêu cực về sức khỏe, tinh thần và tài vận. Trong đó, màu trắng vốn gắn liền với sự tang tóc, u buồn, có thể khiến năng lượng âm bao trùm, làm gia tăng sự bất ổn. Với một số con giáp, việc lạm dụng màu trắng trong tháng cô hồn chẳng khác nào vô tình “mời gọi” vận rủi. Dưới góc nhìn phong thủy đời sống, ba con giáp sau đây được khuyên nên tiết chế hoặc thay thế màu trắng bằng những gam màu ấm áp, may mắn để giữ cho cuộc sống suôn sẻ hơn.

1. Tuổi Dậu: Dễ rơi vào cảm xúc tiêu cực

Người tuổi Dậu thường nhạy cảm, cầu toàn và có phần khắt khe với chính mình. Trong tháng cô hồn, năng lượng của họ vốn đã dễ bị dao động, nếu lại mặc nhiều màu trắng thì cảm xúc càng thêm nặng nề. Màu trắng khiến người tuổi Dậu dễ bị cuốn vào vòng xoáy suy nghĩ tiêu cực, lo lắng không cần thiết.

- Ảnh hưởng sự nghiệp: Công việc có thể bị trì trệ do tâm lý bất an, khó tập trung. Những cuộc họp quan trọng dễ dẫn đến tranh luận, bất đồng.

- Ảnh hưởng tài lộc: Mặc nhiều đồ trắng khiến tuổi Dậu mang dáng vẻ lạnh lẽo, khó tạo thiện cảm trong giao tiếp, dễ lỡ cơ hội hợp tác hay ký kết.

Lời khuyên phong thủy: Nên kết hợp thêm màu vàng hoặc cam nhạt trong trang phục để cân bằng dương khí, đồng thời đeo trang sức đá mắt hổ hoặc thạch anh vàng để tăng sự tự tin và thu hút tài lộc.

2. Tuổi Tý: Nguy cơ hao tài, mệt mỏi

Tuổi Tý vốn thông minh, linh hoạt, nhưng trong tháng cô hồn lại dễ gặp tình trạng hao tài vô cớ. Màu trắng trong phong thủy tượng trưng cho Kim, mà Kim lại khắc chế với Thủy – bản mệnh của tuổi Tý. Chính vì vậy, việc mặc quá nhiều đồ trắng khiến năng lượng bị xung khắc, dễ dẫn tới thất thoát tiền bạc, đầu tư không sinh lời.

- Ảnh hưởng sự nghiệp: Người tuổi Tý dễ gặp áp lực, phải giải quyết những việc không đâu, dẫn tới mệt mỏi và giảm hiệu suất.

- Ảnh hưởng tài chính: Khả năng chi tiêu vượt mức, hoặc có việc bất ngờ cần dùng đến tiền. Nếu thường xuyên mặc trắng, sự bất ổn càng rõ rệt.

Lời khuyên phong thủy: Thay vì chọn trắng, tuổi Tý nên ưu tiên xanh nước biển, xanh lá – những màu hợp mệnh, giúp tinh thần ổn định và công việc trôi chảy. Mang theo vòng tay đá aquamarine cũng giúp cải thiện may mắn.

3. Tuổi Hợi: Dễ bị “người âm” quấy nhiễu

Người tuổi Hợi vốn hiền hòa, nhưng lại hay mềm yếu và dễ bị chi phối. Trong tháng cô hồn, việc mặc nhiều đồ trắng có thể khiến họ vô tình thu hút khí âm, dẫn đến những giấc mơ xấu, mất ngủ hoặc cảm giác bất an khi ở một mình. Đây cũng là thời điểm tuổi Hợi cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe tinh thần.

- Ảnh hưởng sức khỏe: Ngủ không sâu giấc, tinh thần uể oải, dễ bị căng thẳng.

- Ảnh hưởng tình cảm: Mối quan hệ với người thân có thể gặp hiểu lầm do thiếu kiên nhẫn, dễ nóng nảy vô cớ.

Lời khuyên phong thủy: Tuổi Hợi nên chọn gam màu ấm như đỏ đô, hồng hoặc tím nhẹ để tăng cường dương khí, bảo vệ bản thân. Treo bùa bình an hoặc mang theo vòng tay đá hồng cũng là cách để giảm bớt tác động xấu.

Mẹo phong thủy chung cho tháng cô hồn

Ngoài việc tránh lạm dụng màu trắng, ba con giáp trên có thể áp dụng một số mẹo đơn giản sau để giữ bình an:

- Đốt nhang trầm: Giúp thanh lọc không gian, cân bằng năng lượng âm – dương.

- Thắp đèn sáng: Trong phòng ngủ hoặc phòng khách, ánh sáng ấm áp giúp hạn chế khí âm.

- Ăn mặc hài hòa: Kết hợp các gam màu ấm và tươi sáng để tăng cảm giác vui vẻ, may mắn.

- Giữ tâm thế tích cực: Tinh thần lạc quan chính là “lá bùa” phong thủy mạnh mẽ nhất.

Trong tháng cô hồn, màu trắng có thể vô tình làm tăng khí âm, khiến cuộc sống của một số con giáp trở nên nặng nề và bất ổn. Tuổi Dậu dễ rơi vào cảm xúc tiêu cực, tuổi Tý dễ hao tài, còn tuổi Hợi lại dễ bị quấy nhiễu về tinh thần. Thay vì mặc quá nhiều đồ trắng, hãy lựa chọn các gam màu hợp mệnh và mang tính dương để bảo vệ năng lượng cá nhân. Phong thủy đời sống không phải để áp đặt, mà là cách nhắc nhở mỗi người sống hài hòa, giữ cân bằng giữa tinh thần và vật chất, để an nhiên vượt qua một tháng nhạy cảm.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)