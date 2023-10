Đường tình của "công chúa nhạc Pop": Từng bị tình đầu ép phá thai, cuộc hôn nhân đầu tiên chỉ kéo dài 55 giờ

Quay trở lại những năm cuối của thập niên 90s, một trong những ca khúc được replay nhiều nhất trong máy nghe nhạc của những cô cậu học sinh cấp 2, cấp 3 chính là Baby one more time của Britney Spears. Ca khúc này nằm trong album đầu tay của nữ ca sĩ, ra mắt vào tháng 1 năm 1999.

Sự thành công của Baby one more time đã đưa cái tên Britney Spears vụt sáng. Cô được xem là cứu tinh, vực dậy toàn bộ dòng nhạc teen-pop đang trên đà lụi tàn vào thời điểm đó. Bởi thế, cũng không có gì kỳ lạ khi người yêu nhạc toàn thế giới gọi Britney Spears là "công chúa nhạc Pop".

Nhưng tiếc thay, cuộc đời của nàng công chúa này lại không mấy hạnh phúc, dễ dàng như những bản tình ca êm ái mà cô cất giọng.

Britney Spears thời còn là "công chúa nhạc Pop"

Năm 2007 - Thời điểm báo chí bắt đầu đưa tin Britney bị rối loạn tâm thần, một biên tập viên của tạp chí People nói với Today show rằng Britney đã chiến đấu với cả chứng rối loạn lưỡng cực và trầm cảm sau sinh. Trang Mirror đưa tin Britney đã được kê Prozac - Một loại thuốc điều trị rối loạn trầm cảm, ám ảnh cưỡng chế, rối loạn thần kinh nhưng Britney không dùng nó thường xuyên. Điều này được cho là lý do khiến hành vi của Britney ngàn càng khó kiểm soát.



Và kể từ đó, cuộc đời của công chúa nhạc Pop dần lao dốc.

Những người đàn ông biến "công chúa" trở thành người phụ nữ loạn thần

Nam ca sĩ Justin Timberlake là người tình đầu tiên mà công chúa nhạc Pop công khai mối quan hệ. Ở thời điểm đó, đây là chuyện tình xứng đôi vừa lứa, được lòng fan hâm mộ cả hai bên. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 1999 khi Britney 17 tuổi và chia tay vào năm 2002.

Trong cuốn hồi ký The Woman in Me sắp ra mắt của Britney, có một trích đoạn được tiết lộ, khiến cuộc tình đã ngủ yên hơn 1 thập kỷ bỗng dưng "sống lại".

"Tôi yêu Justin rất nhiều. Tôi luôn mong một ngày nào đó, chúng tôi sẽ có một gia đình bên nhau. Justin chắc chắn không hài lòng về việc tôi mang thai. Anh ấy nói rằng chúng tôi chưa sẵn sàng có con, rằng chúng tôi còn quá trẻ. Tôi chắc chắn mọi người sẽ ghét tôi nhưng tôi đã đồng ý không sinh con. Tôi không biết liệu đó có phải là quyết định đúng đắn hay không.

Cho đến nay, đó là một trong những điều đau đớn nhất mà tôi từng trải qua." - Trích đoạn được tiết lộ trong cuốn hồi ký của công chúa nhạc Pop một thời.

Britney Spears và Justin Timberlake thời còn mặn nồng

Thông tin được tiết lộ trong cuốn hồi ký này càng làm công chúng có thêm sự chắc chắn khi khẳng định Justin Timberlake chính là một trong những người đàn ông đã đẩy "công chúa nhạc Pop" vào hố sâu tuyệt vọng trong suốt cuộc đời.

Nhưng không phải tình đầu Justin Timberlake, Jamie Spears - Cha ruột của "công chúa nhạc Pop" mới chính là người đàn ông khiến cuộc đời cô tan nát. Britney từng tự đăng tải một video kể về tuổi thơ bị cha bạo hành, đánh đập. Những scandal trong quá khứ của nữ ca sĩ đều có bàn tay sắp đặt của ông, từ việc nữ ca sĩ nhập viện điều trị tâm lý cho đến việc tranh giành quyền nuôi con đều có sự can thiệp từ ông.

Năm 2021, Britney từng kiện cha mình để yêu cầu tước bỏ quyền giám hộ của ông đối với cô sau 13 năm không được sống tự do vì sự kiểm soát kinh hoàng của cha. Vụ kiện kéo dài tới gần 1 năm. Hiện tại, Britney đã thoát khỏi quyền giám hộ của người cha độc hại.

Britney Spears và bố

3 cuộc hôn nhân chóng vánh, hạnh phúc chẳng tày gang

Năm 2004, sau khi chia tay tình đầu, Britney thông báo kết hôn với Jason Alexander - Một người bạn thời thơ ấu của cô. Đám cưới đầu tiên của "công chúa nhạc Pop" được tổ chức tại một nhà thờ ở Las Vegas. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài... 55 giờ đồng hồ vì Jason cảm thấy đã bị gia đình Britney lừa.

"Người ta nói với tôi rằng, nếu tôi ký vào hợp đồng tuyên bố vô hiệu hóa cuộc hôn nhân này, họ sẽ để tôi và Britney tiếp tục mối quan hệ qua điện thoại. Nếu chúng tôi vẫn cảm thấy yêu nhau như vậy trong vòng sáu tháng, họ sẽ cho chúng tôi một cuộc hôn nhân đúng nghĩa. Vì vậy, tôi đã đồng ý nhưng sau đó, tôi phát hiện số điện thoại của Britney đã bị thay đổi" - Jason từng chia sẻ.

Dù không chỉ đích danh "người ta" là ai, nhưng công chúng đều ngầm hiểu rằng đó là gia đình Britney, cụ thể hơn, chính là cha cô.

Britney Spears và Jason Alexander

Tháng 7/2004, Britney Spears tuyên bố đính hôn với vũ công Kevin Federline sau ba tháng hẹn hò. Liên tiếp trong hai năm 2005 và 2006, Britney Spears sinh hai con trai Sean và Jayden.

Tháng 11/2006, Britney Spears đệ đơn ly hôn Kevin với lý do "những khác biệt không thể hòa giải" và mong muốn có toàn quyền nuôi hai con trai. Cô yêu cầu mỗi bên tự trả án phí và không đòi hỏi chồng phải trợ cấp. Ngược lại, Kevin cũng đệ đơn đáp trả, đòi quyền nuôi con và muốn vợ phải chu cấp.

Trước khi đến với Britney Spears, Kevin Federline mờ nhạt, công việc không ổn định và không có danh tiếng. Anh cũng không nhận trách nhiệm nuôi hai con khi ly hôn vợ cũ nhưng quyết tranh giành quyền chăm sóc hai con với Britney Spears. Theo People, Kevin Federline lẳng lặng thu thập các chứng cớ chứng minh Britney Spears không phải người mẹ tận tụy, nhiều lần ra vào trung tâm cai nghiện và có các hành vi thiếu kiểm soát... Năm 2008, Britney Spears mất quyền nuôi con và phải chu cấp 20000 USD (hơn 491 triệu đồng) mỗi tháng cho Kevin.

Britney Spears và Kevin Federline

Hơn 16 năm sau 2 cuộc hôn nhân chóng vánh, tới tháng 6/2022, nữ ca sĩ mới thông báo kết hôn lần thứ 3 với bạn trai kém tuổi Sam Asghari.

Cặp đôi từng được dư luận yêu thích này đã là điểm tựa tinh thần cho nhau qua nhiều năm, đặc biệt trong những thời kỳ khó khăn khi Britney vẫn ở dưới quyền bảo hộ của cha ruột. Britney và Sam gặp nhau lần đầu vào năm 2016, khi nữ ca sĩ quay MV Slumber Party. Sam đóng vai người tình của Britney trong MV này.

Britney Spears từng chia sẻ cô và Sam đã mất một đứa con trước khi họ kết hôn vào tháng 5/2022. Cặp đôi đã có 5 năm bên nhau trước khi cưới, Sam cũng là chỗ dựa tinh thần gần như duy nhất của Britney Spears trong cuộc chiến đòi tự do với cha ruột.

Những tưởng qua chừng ấy sóng gió, từng đó năm bên nhau, cuộc hôn nhân này của Britney sẽ dài lâu, hạnh phúc. Nhưng không... Chỉ 14 tháng sau khi tổ chức đám cưới, Sam và Britney đường ai nấy đi.

Britney Spears và Sam Asghari

1 lần yêu hết mình, 3 lần kết hôn nhưng đến hiện tại, Britney Spears vẫn chưa có cho mình được một gia đình hạnh phúc.

Người ta vẫn thường nói "hồng nhan, bạc mệnh" và hình như Britney Spears không phải một ngoại lệ. Và dường như những ca khúc nổi đình đám của Britney cũng vận vào đời cô.

"She's so lucky, she's a star but she cry, cry, cries in her lonely heart thinking if there's nothing missing in my life, then why do these tears come at night?" (Tạm dịch: Cô ấy thật vì là một ngôi sao, nhưng lại luôn ròng mỗi đêm với trái tim cô đơn, tự vấn vì sao những giọt nước mắt lại rơi khi cuộc đời mình chẳng thiếu bất cứ điều gì?).