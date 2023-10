Được bạn bè "bí mật ghép cặp", cặp đôi không ngờ có ngày cùng nhau thẳng tiến vào lễ đường

Nhiều người vẫn thường nghĩ rằng tình cảm là chuyện của duyên số, không nên cưỡng cầu hay trông mong quá nhiều, vì tình yêu sẽ luôn đến vào đúng thời điểm nó cần đến. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, nếu bản thân không chủ động "tìm kiếm", rất có thể thần Cupid sẽ quên mất sự cô đơn của bạn.

Chuyện tình của Alixe và Nat chính là một trường hợp như thế.

Alixe và Nat gặp nhau lần đầu tiên trong một buổi "hẹn hò giấu mặt" tại bữa tiệc của một cặp vợ chồng mới cưới. Alixe là bạn thân của cô dâu còn Nat là bạn thân của chú rể. Nat chính là người đã nhờ bạn thân của mình "làm mai" bởi khao khát có một gia đình của riêng mình đã mãnh liệt lắm rồi mà chẳng gặp được cô gái nào phù hợp.

Nat và Alixe

"Thú thực, tôi cũng chỉ nhờ bâng quơ vậy thôi chứ cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào "ông tơ" này và cũng không nghĩ rằng bạn mình lại nhiệt tình đến mức chuẩn bị hẳn một buổi hẹn hò giấu mặt" - Nat chia sẻ.

Trong buổi tiệc lại mặt của bạn thân, Nat được xếp ngồi cạnh với Alixe - Người mà cặp vợ chồng kia đã chọn để "làm mai" cho Nat. Cả hai ngồi vào bàn với sự ngượng ngùng vì không hiểu tại sao bạn lại xếp mình cạnh một người hoàn toàn xa lạ. Cả Alixe và Nat đều không được báo trước về việc mai mối này.

Sau khi vượt qua được phút bối rối ban đầu, Alixe và Nat bắt đầu cởi mở hơn. Họ bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn về mối quan hệ với hai người bạn thân vừa về chung một nhà, về những sở thích chung như leo núi, chạy bộ,.. Cuối bữa tiệc, Nat mới chợt nhớ việc mình từng nhờ bạn thân và ngờ ngợ về việc Alixe chính là người mà cậu bạn đã chọn để mai mối cho mình.

Anh nhanh chóng ngỏ lời xin Facebook của Alixe. Và thế là họ trở thành một đôi sau khoảng hơn 2 tháng trò chuyện, tìm hiểu.

Vào ngày kỷ niệm 15 tháng hẹn hò, Nat đã cầu hôn Alixe. Cái gật đầu cùng nụ cười rưng rưng hạnh phúc của cô đã đưa cả hai tiến thẳng vào lễ đường.

Nat không thể ngờ lời "nhờ vả bâng quơ" của mình với cậu bạn thân lại là khởi đầu của một tình yêu, một đám cưới

Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại New Orleans (Mỹ). Sau khi hoàn thành các nghi thức thành hôn tại nhà thờ Holy Name of Jesusm, Nat và Alixe cùng người thân di chuyển tới nhà của Nat ở gần đó để thưởng thức tiệc và nâng ly, nhận lời chúc phúc của gia đình, bạn bè.

Nhà của chú rể cũng chính là địa điểm tổ chức đám cưới của cặp đôi

Chia sẻ lý do tổ chức tiệc cưới tại nhà riêng thay vì khách sạn hoặc trung tâm tổ chức tiệc cưới, Nat cho biết: "Chúng tôi cũng cân nhắc rất nhiều về điều này. Tôi muốn hôn lễ của mình thật ấm áp và cũng phải thật vui nhộn, trẻ trung với những quầy hot dogs - Món ăn yêu thích của cả tôi và Nat. Sau khi cân nhắc và thảo luận, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức tiệc cưới tại nhà sau khi hoàn thành các nghi lễ tại nhà thờ".

Ngoài quầy hot dogs, còn có cả quầy bar trong tiệc cưới của Nat và Alixe

Đám cưới của Nat và Alixe được tổ chức vào thứ 7 nên sau khi thưởng thức tiệc chính, cặp đôi cùng bạn bè "quẩy" tới bến với cocktail và rượu cùng hot dogs - món ăn vặt yêu thích.

Nhìn lại chuyện tình viên mãn, hạnh phúc của mình, Alixe cho biết: "Phải đến ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau, Nat mới tiết lộ cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi chính là do bạn anh sắp xếp. Cả tôi và Nat đều rơi vào tình thế đang đi xem mặt mà không hề biết mình đang đi xem mặt".

Tìm được tình yêu, cưới được vợ sau một câu nhờ vả có phần bâng quơ, Nat khẳng định: "Đừng bao giờ coi thường những mối quan hệ của bạn thân của bạn. Nếu đã chán cảnh độc thân quá rồi, cứ mạnh dạn nhờ bạn bè mai mối. Dù không phải cuộc mai mối nào cũng thành công mỹ mãn, nhưng chí ít, việc ấy vẫn tốt hơn là ngồi im và chờ tình yêu tới trong vô vọng".

Cặp vợ chồng còn tiết lộ thêm rằng chỉ 3 ngày sau khi đám cưới diễn ra, Alixe phát hiện ra mình đã có em bé.

"Tin vui này khiến chúng tôi cảm thấy dường như mình đã trúng số độc đắc vậy" - Nat và Alixe chia sẻ.