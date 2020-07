"Đường Tăng" Từ Thiếu Hoa: Đố kị với Trư Bát Giới vì 18.000 đồng cát xê, hết thời lại gây tranh cãi vì hát dạo "Tây Du Ký" kiếm tiền

Trong ấn tượng của nhiều người - đặc biệt là thế 8X - 9X, bộ phim "Tây Du Ký" từ lâu đã trở thành siêu phẩm gắn bó với tuổi thơ. Trong suốt hành trình 41 tập phim, vượt qua 81 kiếp nạn, 4 thầy trò mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, vai diễn Đường Tăng có tới tận 3 diễn viên đảm nhiệm là Trì Trọng Thuỵ - Uông Việt - Từ Thiếu Hoa. Cùng 1 vai diễn, nhưng so với 2 đồng nghiệp, Từ Thiếu Hoa lại là người có cuộc sống cơ cực nhất và được truyền thông, công chúng dành nhiều xót xa, ái ngại.

Bén duyên với nghệ thuật từ sớm, trở thành "Hoa mỹ nam" của Tây Du Ký

Từ Thiếu Hoa sinh năm 1958, quê quán tại Sơn Đông. Ngay từ nhỏ, Từ Thiếu Hoa đã có thiên hướng nghệ thuật mạnh mẽ. Năm 8 tuổi, Từ Thiếu Hoa đã đi học bale tại cung Văn hoá Thiếu nhi Thanh Đảo. Sự nghiêm túc, chăm chỉ của Từ Thiếu Hoa nhận được đánh giá cao từ thầy cô, bè bạn.

Ngay từ khi còn trẻ, Từ Thiếu Hoa đã gây ấn tượng với vẻ ngoài thư sinh, thanh tú. Nét đẹp của Từ Thiếu Hoa nhận được nhiều sự cảm mến của người hâm mộ, chính vì thế, khi tham gia "Tây Du Ký", Từ Thiếu Hoa nhanh chóng trở thành "hoa mỹ nam" của bộ phim. Bên cạnh đó, học vấn của Từ Thiếu Hoa còn khiến nhiều người nể phục khi ông có tới 2 bằng đại học.

Hình ảnh ngày còn trẻ của Từ Thiếu Hoa

Rất nhiều người nhận định, vai diễn "Đường Tăng" do Từ Thiếu Hoa đảm nhận để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Với nguyên tác là nhân vật thông tuệ, điềm tĩnh, kiên cường, Từ Thiếu Hoa đã bộc lộ được các khía cạnh này trong các tập phim mà ông thể hiện. Dù chỉ 9 tập phim, song so với 2 nhân vật Đường Tăng do Uông Việt và Trì Trọng Thụy thể hiện, vai diễn mà Từ Thiếu Hoa vẫn để lại nhiều hảo cảm hơn.

Bê bối đố kị cát xê với Trư Bát Giới, "cạch mặt" dàn sao Tây Du Ký suốt hàng chục năm trời

Thời điểm nam diễn viên Uông Việt vì việc riêng không còn tham gia đóng tiếp "Tây Du Ký", Từ Thiếu Hoa thế chỗ Uông Việt và trở thành sự lựa chọn hoàn hảo trong mắt nhiều người. Thời điểm đó, Từ Thiếu Hoa đang là tên tuổi gây tiếng vang sau khi bộ phim "Tinh Biến" do ông tham gia với vai diễn "Công tử ngốc" Nguyên Phong. Ông còn được báo giới ca ngợi là "Tiểu sinh số 1 Trung Quốc" ('Tiểu sinh' là từ chỉ các nam diễn viên trẻ tuổi, có thực lực, gây được tiếng vang).

Dường như danh tiếng này đã khiến Từ Thiếu Hoa trở nên cao ngạo, mắc bệnh ngôi sao. Khi đang đóng dở "Tây Du Ký", Từ Thiếu Hoa bất ngờ bỏ ngang. Nói về lý do đột ngột ngày, thời điểm đó, nam diễn viên cho biết mình muốn đi học đại học vậy nhưng sự thật không phải như vậy. Nhiều nguồn tin cho biết, vì lý do đố kị tiền cát xê với Mã Đức Hoa - người đóng vai "Trư Bát Giới" và Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai "Tôn Ngộ Không" mà Từ Thiếu Hoa nổi giận.

Theo hợp đồng, Mã Đức Hoa và Lục Tiểu Linh Đồng hưởng mức lương 70 tệ/tập (tương đương 245.000 đồng), trong khi đó Từ Thiếu Hoa chỉ có 60 tệ/tập mà thôi (210.000 đồng). Lý do có sự chênh lệch cát xê là do cả Ngộ Không và Trư Bát Giới đều tốn rất thời gian trang điểm, mặc phục trang, mỗi lần tẩy trang đều để lại nhiều đau đớn. Ngược lại, trang phục của Đường Tăng không tốn nhiều công sức bằng, sự xuất hiện của Đường Tăng cũng ít ỏi hơn. Trong tập "Nữ Nhi Quốc", đạo diễn có gia tăng thêm đất diễn cho Từ Thiếu Hoa nhưng nam diễn viên lại vin vào cớ đó để đòi tăng thù lao.

Nhắc về vấn đề này, bản thân "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa nhiều năm sau đã thẳng thắn trả lời phỏng vấn: "Năm đó quay được 1 nửa thì anh ta bảo đi học đại học. Nói ra thì không hay cho lắm, nhưng thật ra đó là vì 5 Tệ (18.000 đồng). Khi quay "Nữ Nhi Quốc", vì phần quay của anh ta khá nhiều và nặng, Từ Thiếu Hoa hỏi với đạo diễn Dương Khiết rằng có thể cho cát xê của anh ta bằng Ngộ Không và Trư Bát Giới hay không".

"Trư Bát Giới" trần tình lại vụ việc năm đó

Mã Đức Hoa kể tiếp: "Trên thực tế, Dương Khiết đã tăng cát xê cho anh ta lên thành 75 tệ (~263.000 đồng), tuy nhiên Từ Thiếu Hoa vẫn không bằng lòng. Sau đó, đoàn làm phim phải tìm Trì Trọng Thụy đóng "Đường Tăng".

Kể từ đó, mối quan hệ của Từ Thiếu Hoa với dàn cast "Tây Du Ký" trở nên lạnh nhạt. Suốt hàng chục năm qua, rất nhiều lần dàn diễn viên đều hội ngộ, đem lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, vậy nhưng không bao giờ thấy Từ Thiếu Hoa góp mặt. Thậm chí, trong đám tang của "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ, Từ Thiếu Hoa không những không tới dự còn không có bất cứ lời chia sẻ tiếc thương nào gửi tới gia đình nam diễn viên. Ông bị chỉ trích là bạc tình bạc nghĩa suốt nhiều năm trời.

Từ Thiếu Hoa ở tuổi 62: Mưu sinh với vai Đường Tăng trong loạt show hội chợ, chịu hoà hoãn với bộ sậu "Tây Du Ký" tại sự kiện bất ngờ

Trong số những nam diễn viên đóng vai "Đường Tăng" của "Tây Du Ký 1986", Từ Thiếu Hoa lại là người "nổi tiếng" nhất, bởi lẽ, suốt bao nhiêu năm qua, dù không chịu tái ngộ với dàn cast của bộ phim đình đám, song Từ Thiếu Hoa năm nào cũng góp mặt trong các tờ báo nói về việc ông nhận show diễn hội chợ, tỉnh lẻ, kiếm tiền mưu sinh. Ngoài đời, Từ Thiếu Hoa đã có 1 vợ và con gái, bà xã ông là Dương Khôn - 1 đạo diễn kịch nói.

Theo Sogou, Từ Thiếu Hoa từng là phó viện trưởng kiêm giám đốc nghệ thuật Viện Kịch nói Sơn Đông. Năm 1988, Từ Thiếu Hoa vinh dự được nhận danh hiệu diễn viên hạng nhất quốc gia. Mặc dù vậy, kinh tế nhà Từ Thiếu Hoa lại sa sút, gặp nhiều khó khăn. Có lẽ vì lý do này mà Từ Thiếu Hoa thường xuyên nhận đóng vai Đường Tăng, hát "Nữ Nhi Tình" kiếm thêm thu nhập.

Trang QQ tiết lộ, năm 2018, Từ Thiếu Hoa được trả số tiền 10.000 Tệ (tương đương khoảng 35 triệu đồng) khi xuất hiện trong bộ áo cà sa và hát nhạc phim "Tây Du Ký" tại 1 sự kiện. Với những lần xuất hiện của Từ Thiếu Hoa, nhiều người cho rằng, Từ Thiếu Hoa "ăn mày quá khứ" khi lấy hình ảnh đóng vai năm xưa để kiếm tiền, không quan tâm gì tới việc phát triển nghệ thuật. Nhưng cũng có fan cho rằng, ông đành phải làm vậy để trang trải cuộc sống khó khăn nên không đáng trách.



Những hình ảnh từ buổi đi hát hội chợ kiếm tiền của Từ Thiếu Hoa

Về mối quan hệ với dàn sao "Tây Du Ký", cuối cùng sau nhiều năm không chạm mặt, mối quan hệ của tất cả mọi người đã hoà hoãn và dịu trở lại trong 1 sự kiện. Năm 2017, đạo diễn Dương Khiết qua đời, tới năm 2018 - kỷ niệm 1 năm ngày mất của ông - dàn sao "Tây Du Ký" bất ngờ tái ngộ. Từ Thiếu Hoa lúc này đã xuất hiện bên những người đồng nghiệp năm xưa, chủ động trò chuyện, kể từ đây nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa các ngôi sao này không còn "đóng băng" như cũ.

Tấm ảnh gợi nhớ bầu trời tuổi thơ của bao thế hệ 8X - 9X