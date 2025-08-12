Dương Hoàng Yến ra mắt ca khúc "Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời"

Hòa cùng không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), ca sĩ Dương Hoàng Yến vừa giới thiệu đến khán giả sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời" – một dự án mà cô ấp ủ và dành nhiều tâm huyết.

Mang trong tim tình yêu lớn lao với đất nước, lại thường xuyên góp mặt trong những chương trình ca nhạc mang ý nghĩa cộng đồng, Dương Hoàng Yến luôn mong muốn thực hiện các dự án đặc biệt ngợi ca Tổ quốc. Với cô, âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn là cầu nối để quảng bá hình ảnh Việt Nam trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

Sau thành công của phiên bản đặc biệt "Chiếc Khăn Piêu" hợp tác cùng Masew giữa năm 2024, nữ ca sĩ bắt đầu tìm kiếm những sáng tác về quê hương, đất nước. Như một cơ duyên, nhạc sĩ LongCa đã gửi cho cô bản demo "Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời" đúng lúc cô đang chuẩn bị bay vào Đà Nẵng biểu diễn.

Chỉ vừa nghe câu hát mở đầu "Tôi đang bay thật cao nhìn ngắm hình hài đất nước. Ôi quê hương của tôi đẹp như bức tranh thiên đường…", Dương Hoàng Yến đã bị chinh phục và quyết định lựa chọn ca khúc này, gác lại những dự án khác vốn định ra mắt trong tháng 8.

TỔ QUỐC TRONG ÁNH MẶT TRỜI - Dương Hoàng Yến

"Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời" mang giai điệu ngọt ngào, ca từ đẹp đẽ, gợi nên niềm tự hào và lòng biết ơn của thế hệ trẻ trước hòa bình và sự phát triển hôm nay – thành quả từ biết bao hy sinh của cha anh. Hình ảnh lá quốc kỳ tung bay là biểu tượng thiêng liêng, khơi gợi cảm xúc hướng về một Việt Nam độc lập, tự do và hưng thịnh.

MV của ca khúc được thực hiện với nhiều khung hình tuyệt đẹp về đất nước, hòa quyện cùng giọng hát tình cảm, nhẹ nhàng của Dương Hoàng Yến, tạo nên một tổng thể giàu cảm xúc. "Dù không phải là lần đầu ra mắt sản phẩm nhưng lần này tôi vẫn vô cùng hồi hộp," nữ ca sĩ chia sẻ về quá trình thu âm và quay hình.

Trong không khí rộn ràng của tháng 8 và tháng 9, Dương Hoàng Yến cũng tích cực tham gia nhiều chương trình nghệ thuật, hoạt động ý nghĩa của đất nước và cộng đồng. Cô hy vọng "Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời" sẽ lan tỏa rộng rãi, góp phần truyền cảm hứng yêu nước đến khán giả ở mọi miền.