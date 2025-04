Sáng 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam thêm 8 bị can về tội Môi giới mại dâm, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố trong vụ án lên 25 người.

Các bị can mới bị khởi tố gồm: Lưu Đức Lượm (SN 2000), Thái Duy Phương (SN 1983), Huỳnh Trường Thanh (SN 1984), Lâm Văn Châu (SN 1981) - cùng trú tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang; Nguyễn Thị Thủy (SN 1969), Nguyễn Thị Tha (SN 1974), Nguyễn Thị Bé Chính (SN 1987), Lê Thị Tiền (SN 1970) - cùng trú tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Năm trên 8 bị can vừa bị khởi tố.

Trước đó, ngày 6/9/2024, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Châu Phú và Công an TP Châu Đốc bất ngờ kiểm tra khách sạn Đồng Xanh (khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc).

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang ba cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Từ lời khai của gái mại dâm cùng các tài liệu thu thập trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của: Nguyễn Thị Xuyên, Phan Thị Cẩm Hừng (con dâu Xuyên), Ngô Thị Mỹ Hạnh - cùng trú tại xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Tại các địa điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trên 464 triệu đồng, 5 xe máy cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan. Đáng chú ý, tại nơi ở của Xuyên và Hừng, công an phát hiện 13 gái bán dâm có độ tuổi từ 13 - 22.

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định đường dây mại dâm này do hai mẹ con Xuyên và Hừng cầm đầu, hoạt động tinh vi với sự tham gia của nhiều đối tượng môi giới. Nhóm này không chỉ tổ chức mua bán dâm tại khách sạn, nhà trọ mà còn có dấu hiệu môi giới mại dâm qua mạng xã hội. Các cô gái được lôi kéo, dụ dỗ, thậm chí có trường hợp bị ép buộc tham gia vào đường dây này.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 25 kẻ liên quan đến vụ án. Đây được xem là một trong những đường dây mại dâm lớn, có tổ chức với nhiều đối tượng tham gia từ môi giới, quản lý đến mua dâm.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đặc biệt là những cá nhân có hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi để xử lý theo quy định pháp luật.