Vụ việc tài xế ô tô dùng gậy đánh tới tấp người đi xe máy xảy ra vào sáng 31/3. Khi đó, anh Quang (SN 1983 ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe mô tô chở con đi học, suýt va chạm với một xe ô tô 30G-199.90 do Nguyễn Tiến Hải điều khiển.

Lúc này, Hải đã sử dụng 1 cây gậy đánh liên tiếp vào tay, vai và đầu anh Quang. Sau đó điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Sau khi sự việc xảy ra, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an Bình Dương phối hợp với với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

Đến 22h30' cùng ngày Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã dừng được xe ô tô mang biển số trên, đưa phương tiện và người về trụ sở Trạm xác minh sự việc.

Nguyễn Tiến Hải tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Gậy bóng chày được thu giữ. Ảnh: Bộ Công an

Tường trình tại cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Hải (sinh năm 1985 ở Nghệ An) thừa nhận đã điều khiển xe ô tô 30G-199.90 suýt va chạm với xe máy đi ngược chiều tại đường số 10, khu dân cư Đông Thành, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Do anh Quang (là người điều khiển xe mô tô) có buông lời lẽ không hay nên Hải đã cầm gậy bóng chày đánh anh Quang.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Hải.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm.