Nhiều người có thói quen tìm đến thuốc chống viêm ngay khi xuất hiện các triệu chứng như đau họng, sưng nướu, viêm amidan hay sốt. Đây là phản ứng dễ hiểu, nhưng các chuyên gia cho rằng việc lạm dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh, có thể dẫn đến tình trạng kháng thuốc và gây nhiều tác động không mong muốn đối với sức khỏe.

Trong khi đó, chế độ ăn uống khoa học lại được xem là một trong những "lá chắn" giúp cơ thể giảm nguy cơ viêm mạn tính. Một số thực phẩm thậm chí được dân gian ví như "penicillin tự nhiên" nhờ chứa các hoạt chất có khả năng kháng khuẩn, chống oxy hóa và hỗ trợ hệ miễn dịch. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc thực phẩm có thể thay thế thuốc điều trị.

Vì sao tình trạng viêm không nên xem nhẹ?

Viêm là phản ứng bảo vệ tự nhiên của cơ thể trước sự tấn công của vi khuẩn, virus hoặc các tác nhân gây hại. Những dấu hiệu thường gặp gồm đỏ, sưng, nóng, đau và đôi khi là suy giảm chức năng của cơ quan bị ảnh hưởng.

Nếu phản ứng viêm diễn ra trong thời gian ngắn, đây là quá trình bình thường giúp cơ thể phục hồi. Tuy nhiên, khi tình trạng viêm kéo dài, các tế bào có thể bị tổn thương liên tục, làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, béo phì, thậm chí một số loại ung thư.

Chính vì vậy, ngoài việc điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, duy trì lối sống lành mạnh và bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa được xem là giải pháp hỗ trợ hiệu quả.

Tỏi - "penicillin tự nhiên" được nhiều nghiên cứu nhắc đến

Trong số các thực phẩm chống viêm, tỏi là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Tỏi chứa hợp chất allicin - hoạt chất được tạo thành khi tép tỏi được nghiền hoặc băm nhỏ. Allicin đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Đây cũng là lý do tỏi thường được ví như "penicillin tự nhiên". Tuy nhiên, cách gọi này chỉ mang tính hình tượng nhằm nhấn mạnh khả năng hỗ trợ kháng khuẩn của tỏi, hoàn toàn không có nghĩa nó có thể thay thế thuốc kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn.

Để allicin hình thành nhiều hơn, các chuyên gia khuyến nghị nên đập dập hoặc băm nhỏ tỏi rồi để khoảng 10 phút trước khi chế biến. Việc nấu ở nhiệt độ quá cao trong thời gian dài có thể làm giảm lượng hoạt chất này.

Gừng - Gia vị quen thuộc với nhiều lợi ích

Bên cạnh tỏi, gừng cũng là thực phẩm được đánh giá cao nhờ chứa gingerol và shogaol - hai hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể hỗ trợ giảm phản ứng viêm, giảm đau cơ sau vận động và góp phần cải thiện sức khỏe đường hô hấp.

Ngoài ra, gừng còn thường được dùng để giảm cảm giác buồn nôn, hỗ trợ tiêu hóa và làm ấm cơ thể trong thời tiết lạnh. Tuy nhiên, người mắc bệnh dạ dày, đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc có bệnh lý nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lượng lớn gừng.

Mướp đắng - Đắng nhưng giàu chất chống oxy hóa

Không phải ai cũng thích vị đắng của mướp đắng, nhưng đây lại là loại rau chứa nhiều flavonoid, polyphenol cùng các hợp chất chống oxy hóa. Những thành phần này giúp giảm stress oxy hóa - yếu tố được cho là liên quan đến quá trình viêm và lão hóa tế bào.

Một số nghiên cứu còn ghi nhận mướp đắng có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở một số nhóm đối tượng. Tuy nhiên, đây chỉ là tác dụng hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị tiểu đường.

Kim ngân hoa: Thảo dược quen thuộc trong y học cổ truyền

Kim ngân hoa từ lâu đã được sử dụng trong nhiều bài thuốc y học cổ truyền với công dụng thanh nhiệt, giải độc. Một số nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận chiết xuất kim ngân hoa có khả năng kháng khuẩn và chống viêm nhất định nhờ chứa nhiều hợp chất thực vật hoạt tính.

Tuy nhiên, việc sử dụng kim ngân hoa dưới dạng trà hoặc dược liệu cần đúng liều lượng và không nên tự ý dùng thay thuốc khi mắc các bệnh nhiễm trùng.

Thực phẩm chống viêm có thay thế thuốc được không?

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, chế độ ăn uống cân bằng với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và gia vị tự nhiên như tỏi, gừng có thể góp phần giảm phản ứng viêm trong cơ thể và hỗ trợ tăng cường sức khỏe lâu dài. Tuy nhiên, khi có dấu hiệu nhiễm khuẩn hoặc viêm cấp tính, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân và điều trị đúng cách, không nên tự ý thay thế thuốc bằng thực phẩm. (Nguồn: Báo Sức khỏe & Đời sống).

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng thực phẩm chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt cao kéo dài, sưng đau nghiêm trọng, viêm tái phát nhiều lần hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị.

Thay vì tìm kiếm một loại "thần dược", điều quan trọng hơn là xây dựng chế độ ăn đa dạng, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường hoặc chất béo bão hòa. Đây mới là nền tảng giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả và giảm nguy cơ viêm mạn tính trong dài hạn.