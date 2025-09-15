Được mẹ chồng chia cho cả sổ đỏ, tôi lại mất ngủ trắng đêm vì một nỗi sợ khó nói

Khi lấy chồng, tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được mẹ chồng thương thật lòng. Bà vốn nổi tiếng khó tính trong họ, ai cũng bảo "cưới về rồi biết tay". Thế nhưng, ngược lại với những lời đồn, mẹ chồng lại đối xử với tôi rất đỗi nhẹ nhàng.

Hơn 5 năm làm dâu, tôi lo toan việc nhà chu toàn, chưa bao giờ để bà phải phàn nàn. Có lẽ vì thế mà hôm họp gia đình, mẹ chồng bất ngờ tuyên bố: "Mảnh đất ở khu X mẹ sẽ sang tên cho vợ chồng cái H. (tức là tôi) để làm vốn làm ăn, coi như phần thưởng cho đứa biết vun vén".

Tin ấy khiến cả nhà sững sờ, riêng tôi vừa bất ngờ vừa… run. Nhận được một khối tài sản lớn như vậy, ai mà chẳng mừng? Nhưng trong ánh mắt của chị dâu, em chồng, tôi thấy rõ sự ghen tỵ, nặng nề như muốn xoáy vào mình.

Đêm hôm ấy, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ. Trong đầu cứ vang lên hàng loạt nỗi sợ:

Sợ anh em trong nhà nghĩ tôi tham lam: Dù mẹ chồng tự nguyện, nhưng người ngoài nhìn vào, chắc gì họ tin tôi không "xúi giục", nịnh bợ?

Ảnh minh họa

Sợ chồng hiểu lầm: Tôi biết anh thương mẹ và thương anh em, lỡ đâu anh nghĩ tôi vì tài sản mà cố lấy lòng bà?

Sợ gia đình rạn nứt: Chỉ một cuốn sổ đỏ, có thể biến những bữa cơm sum vầy thành những lần nhìn nhau đầy hằn học.

Mấy hôm liền, tôi nghe được chị dâu bóng gió: "Chăm mẹ vài năm mà được cả mảnh đất phố. Khéo chăm thế ai chẳng ham". Em chồng thì im lặng nhưng thái độ lạnh nhạt thấy rõ.

Sau nhiều ngày mất ngủ, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi bảo: "Anh, em sợ giữ mảnh đất này sẽ khiến nhà mình mất đoàn kết. Em không muốn anh bị kẹp giữa mẹ và các anh chị".

Chồng tôi trầm ngâm rồi đáp: "Anh hiểu em. Nhưng đất là mẹ cho, mình không được từ chối. Quan trọng là vợ chồng mình sống sao cho tử tế, rõ ràng. Còn nếu có dịp, mình sẽ san sẻ, đầu tư cái gì đó cho cả nhà cùng hưởng. Như thế vừa giữ được lòng mẹ, vừa không bị mang tiếng".

Nghe anh nói, tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là tài sản nhiều hay ít, mà là vợ chồng không cùng một suy nghĩ. May mắn, tôi có người đồng hành biết lắng nghe và hiểu cho mình.

Tôi vẫn cất sổ đỏ trong tủ nhưng đã không còn mất ngủ nữa. Bởi tôi hiểu, giữ được tình thân mới là tài sản quý giá nhất. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể ngày nào cũng sống sao cho vừa lòng hết cả thiên hạ. Tôi tin mình cứ làm bằng cái tâm, ắt sẽ có ngày mọi người đều hiểu.