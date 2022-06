Được coi là loại quả "nhỏ mà có võ", nhưng khi ăn kiwi cần tuyệt đối nhớ 2 điều để tránh hại thân

Quả kiwi tốt cho sức khỏe như thế nào? Tamar Samuels, chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên sức khỏe và chăm sóc sức khỏe được chứng nhận, người đồng sáng lập tổ chức All Great Nutrition cho biết: Hầu hết người Mỹ có thói quen thêm kiwi vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Và loại trái cây này thực sự được ví von là loại quả "nhỏ mà có võ" vì nó đứng hàng đầu về vitamin C và nhiều dưỡng chất khác.



Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100 gram quả kiwi có 61 calo, 14,66 gram carbohydrate, 1,14 gram protein, 0,52 gram chất béo, 3 gram chất xơ, 80mg vitamin C đối với kiwi xanh, 152mg vitamin C đối với kiwi vàng. Kiwi cũng được biết đến với vẻ ngoài và hương vị hấp dẫn của nó.



Quả kiwi tốt cho sức khỏe như thế nào:

1. Nguồn vitamin C cao

Nếu bạn nghĩ rằng chanh và cam là nguồn vitamin C cao nhất, thì hãy suy nghĩ lại! Theo sự phân chia dinh dưỡng của quả kiwi, trên 100 gram chứa 80-152mg vitamin C, gần gấp đôi so với chanh và cam.

Vitamin C hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ, loại bỏ các gốc tự do có thể gây viêm hoặc ung thư. Nó cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể chống lại các mầm bệnh có hại.

2. Tốt cho giấc ngủ

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Y Đài Bắc, nhiều nghiên cứu đã tiết lộ rằng quả kiwi chứa nhiều hợp chất hữu ích, trong đó chất chống oxy hóa và serotonin có thể có lợi trong điều trị rối loạn giấc ngủ. Người ta nói rằng ăn hai quả kiwi một giờ trước khi đi ngủ có thể giúp bạn ngủ ngon hơn rất nhiều.

3. Nguồn chất xơ tốt

Loại trái cây trông giống quả hồng xiêm này là một nguồn chất xơ vô cùng phong phú. Nhờ đó giúp ngăn ngừa nhiều bệnh. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Leeds, tăng cường tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ có thể làm giảm nguy cơ mắc cả bệnh tim mạch do các rối loạn của tim và mạch máu (CVD) và bệnh tim mạch vành (CHD - nhồi máu cơ tim).

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa Massachusetts, thực phẩm giàu chất xơ giúp một người no lâu hơn và kiểm soát các dấu hiệu trao đổi chất như huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu. Nó cũng tạo điều kiện giúp giảm cân và thường được khuyến cáo tốt cho bệnh nhân tiểu đường.

4. Giúp tiêu hóa tốt

Quả kiwi chứa một loại enzyme được gọi là actinidain được biết đến với đặc tính hòa tan protein, tương tự như papain trong đu đủ. Đây là lý do tại sao nó giúp tiêu hóa protein trong cơ thể và cũng được biết đến là có lợi cho bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích.

5. Nguồn folate dồi dào

Với nguồn folate phong phú, quả kiwi được cho là có lợi cho phụ nữ mang thai vì nó giúp phát triển thai nhi, làm cho nó khỏe mạnh. Nó cũng được coi là tốt cho trẻ em đang phát triển.

6. "Cường quốc" của vitamin và khoáng chất

Quả kiwi chứa nhiều vitamin và khoáng chất như Vitamin A, B6, B12, E và kali, canxi, sắt và magiê. Chúng góp phần chung vào hoạt động của cơ thể như lưu thông máu qua các mạch, chống căng thẳng, hấp thụ sắt cho xương và răng khỏe mạnh, thị lực tốt... Với hàm lượng kali cao, 312mg/100 gram, tiêu thụ kiwi giúp duy trì huyết áp trong khi magiê giúp các chức năng thần kinh và cơ bắp.

7. Đem lại làn da đẹp

Kiwi có tính kiềm tự nhiên, có nghĩa là nó giúp chống lại tác động của thực phẩm có tính axit mà chúng ta thường tiêu thụ. Một cơ thể khỏe mạnh là một cơ thể có sự cân bằng pH tốt. Nhờ đó giúp cho bạn tràn đầy năng lượng và có một làn da trẻ trung. Các vitamin C và E trong kiwi cũng rất tốt cho da vì chúng hoạt động như chất chống oxy hóa, ngăn ngừa suy thoái da.

Ngoài những phẩm chất được đề cập ở trên, quả kiwi còn chứa axit béo omega 3, carotenoid, polyphenol và tăng cường sức khỏe tim mạch. Có nghĩa là, lợi ích của kiwi là vô cùng. Thêm chúng vào chế độ ăn uống của bạn sẽ rất có lợi cho cơ thể từ trong ra ngoài.

1. Một số thực phẩm không ăn cùng kiwi

- Không ăn kiwi và dưa chuột cùng lúc: Dưa chuột chứa các enzyme phá hủy vitamin C trong thực phẩm. Do đó, để tránh làm mất vitamin C trong quả kiwi, không nên ăn cả hai cùng một lúc.

- Kiwi và cà rốt: Kiwi rất giàu vitamin C, cà rốt có chứa thành phần phá hủy vitamin C trong kiwi, do đó, nếu ăn cả 2 cùng lúc sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng ban đầu.

- Kiwi và cua: Cua có chứa các hợp chất arsenic pentavalent, vô hại đối với cơ thể con người, nhưng nếu kết hợp với vitamin C trong kiwi trong thời gian dài khiến cơ thể bị ngộ độc.

- Kiwi và sữa bò: Hàm lượng protein và canxi có trong sữa rất cao. Vitamin C khi kết hợp với protein trong sữa bò sẽ kết tủa, không chỉ ảnh hưởng đến hấp thu mà còn khiến cơ thể xuất hiện những triệu chứng khó chịu, đau bụng, tiêu chảy. Vì vậy, không nên ăn sữa và các chế phẩm từ sữa ngay sau khi ăn kiwi.

2. Những người cần tránh ăn nhiều kiwi

- Người gặp các vấn đề về lá lách, dạ dày: Có thể dẫn đến các triệu chứng đau bụng, trào ngược axit và ợ chua.

- Người bị tiêu chảy: Kiwi có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa nên khiến tình trạng tiêu chảy nghiêm trọng hơn.

- Người mắc chứng tiểu nhiều: Với hàm lượng nước lớn, có tác dụng lợi tiểu, ăn nhiều kiwi có thể khiến bạn đi tiểu thường xuyên. Điều này không có lợi cho bệnh nhân mắc chứng tiểu nhiều.

- Người sạn thận, sạn mật: Do hàm lượng oxalate có trong trái cây này nên những người đang điều trị sỏi thận, sỏi mật tránh dùng.

