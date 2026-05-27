Mỗi khi thấy thực phẩm trong bếp bắt đầu mọc mầm, phản ứng đầu tiên của nhiều người thường là… vứt ngay vào thùng rác vì sợ độc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, quan niệm “mọc mầm là bỏ” không hoàn toàn đúng.

Trên thực tế, có những loại thực phẩm sau khi nảy mầm không những không sinh độc tố mà còn làm tăng hàm lượng vitamin, chất chống oxy hóa và chất xơ. Nếu hiểu đúng và sử dụng đúng cách, đây còn được xem là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể.

Khi khoai tây nảy mầm, các chất tinh bột bên trong sẽ chuyển hóa thành solanine và chaconine, hai loại chất độc alkaloid tập trung nhiều nhất ở phần mầm, các mắt khoai, và những vùng vỏ bị chuyển sang màu xanh lá cây.

Không phải thực phẩm nảy mầm nào cũng độc

Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy quá trình nảy mầm là giai đoạn hạt hoặc củ chuyển hóa tinh bột và dưỡng chất dự trữ thành dạng dễ hấp thu hơn để nuôi mầm non phát triển. Nhờ đó, một số vitamin và hoạt chất có lợi cũng tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải phân biệt rõ loại nào ăn được và loại nào cần bỏ ngay. Các loại củ như khoai tây mọc mầm, đặc biệt khi phần vỏ chuyển xanh, có thể sản sinh solanine - một độc tố gây buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, thậm chí ngộ độc thần kinh nếu ăn nhiều.

Trong khi đó, các thực phẩm như tỏi, đậu xanh hay đậu nành lại gần như không tạo độc tố trong quá trình nảy mầm.

Theo ThS.BS Trần Quốc Khánh - Bệnh viện Việt Đức, từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, nhiều người đang hiểu sai về thực phẩm mọc mầm. Một số loại như khoai tây, sắn hoặc khoai lang bị thối, chuyển xanh sau khi mọc mầm có thể sinh độc tố nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều loại khác như tỏi, đậu xanh hay đậu nành sau khi nảy mầm lại tăng hàm lượng dinh dưỡng.

Vị chuyên gia cho biết quá trình nảy mầm giúp thực phẩm sản sinh thêm vitamin C, vitamin E và các chất chống oxy hóa tự nhiên. Đồng thời, protein và tinh bột cũng được phân giải thành dạng dễ hấp thu hơn, giúp cơ thể tiêu hóa thuận lợi.

Đây cũng là lý do nhiều loại rau mầm hiện nay được xem là “siêu thực phẩm” trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Tỏi mọc mầm chứa nhiều hợp chất sinh học giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh.

Tỏi mọc mầm: Từng bị hiểu lầm oan suốt nhiều năm

Tỏi là một trong những thực phẩm bị “oan” nhiều nhất. Không ít người thấy tỏi mọc mầm xanh liền nghĩ đã hỏng và đem bỏ. Thực tế, tỏi nảy mầm vẫn hoàn toàn có thể sử dụng nếu củ chưa bị mốc hay mềm nhũn.

Một số nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy tỏi mọc mầm còn chứa lượng chất chống oxy hóa cao hơn tỏi thường. Các hợp chất sulfur trong tỏi vẫn được giữ lại, hỗ trợ tăng đề kháng và có lợi cho tim mạch.

Ngoài ra, mầm tỏi xanh còn chứa thêm vitamin C và chất xơ thực vật. Vì vậy, nếu tỏi chỉ mới nhú mầm nhỏ, bạn hoàn toàn có thể tiếp tục dùng để nấu ăn. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo nên bảo quản tỏi nơi khô thoáng để tránh mọc mầm quá dài vì khi đó phần tép sẽ mất nước, giảm độ ngon.

Giá đỗ: Thực phẩm nảy mầm quen thuộc nhưng cực giàu dinh dưỡng

Nhiều người không để ý rằng giá đỗ thực chất chính là đậu xanh hoặc đậu nành sau khi nảy mầm. Đây cũng là ví dụ điển hình cho việc thực phẩm mọc mầm có thể bổ dưỡng hơn ban đầu.

Trong quá trình nảy mầm, lượng vitamin C trong đậu xanh tăng lên đáng kể. Hàm lượng enzyme và chất chống oxy hóa cũng cao hơn, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất dễ dàng hơn.

Giá đỗ còn chứa nhiều nước, ít calo và giàu chất xơ nên thường được đưa vào thực đơn eat clean hoặc giảm cân. Không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, loại thực phẩm này còn giúp tạo cảm giác no lâu, phù hợp với những người muốn kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý nên ăn giá đỗ đã được làm sạch và chế biến hợp vệ sinh. Giá đỗ ngâm hóa chất hoặc sản xuất thủ công không đảm bảo có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn.

: Hạt đậu nành vốn không chứa vitamin C, nhưng khi nảy mầm, vitamin C được tổng hợp mạnh mẽ cùng với sự gia tăng của Vitamin E, folate, và các chất chống oxy hóa.

Đậu nành mọc mầm giúp cơ thể hấp thu protein tốt hơn

Tương tự đậu xanh, đậu nành sau khi nảy mầm cũng tạo ra nhiều giá trị dinh dưỡng hơn. Trong quá trình này, protein phức tạp được phân giải thành amino acid dễ hấp thu hơn. Hàm lượng vitamin E và vitamin C cũng tăng lên đáng kể.

Một số nghiên cứu còn cho thấy đậu nành nảy mầm giúp giảm bớt acid phytic - chất có thể cản trở hấp thu khoáng chất trong cơ thể. Nhờ đó, các khoáng chất như sắt, kẽm và canxi được hấp thu tốt hơn so với đậu nành thông thường. Đây cũng là lý do nhiều người lựa chọn các loại hạt nảy mầm trong chế độ ăn healthy hiện đại.

Cà rốt mọc mầm vẫn ăn được nếu chưa hỏng

Không ít người bất ngờ khi biết cà rốt mọc mầm không hề độc. Nếu cà rốt chỉ mới nhú mầm nhỏ và phần củ chưa bị mềm, thối hoặc mốc, bạn vẫn có thể sử dụng bình thường sau khi cắt bỏ phần mầm.

Dù kết cấu có thể không còn giòn như ban đầu, nhưng hàm lượng beta-carotene và chất xơ vẫn được giữ lại khá tốt. Một số chuyên gia còn cho rằng mầm cà rốt non chứa thêm một lượng nhỏ vitamin thực vật có lợi. Tuy nhiên, nếu củ xuất hiện đốm đen, nhớt hoặc có mùi lạ thì nên bỏ ngay để tránh nguy cơ nhiễm nấm mốc.

Cà rốt mọc mầm an toàn, không gây ngộ độc, không chứa chất độc chết người Solanine như khoai tây mọc mầm

Thực phẩm mọc mầm ăn sao cho an toàn?

Dù nhiều loại thực phẩm mọc mầm có thể ăn được, nhưng việc chế biến đúng cách vẫn rất quan trọng.

Các chuyên gia khuyến cáo nên rửa sạch kỹ trước khi dùng, loại bỏ phần bị thối hoặc mốc. Với các loại hạt nảy mầm, nên nấu chín vừa đủ để đảm bảo vệ sinh nhưng không làm mất quá nhiều vitamin. Đặc biệt, tuyệt đối không ăn khoai tây mọc mầm có vỏ xanh hoặc các loại củ đã hỏng.

Ngoài ra, không nên quá lạm dụng thực phẩm nảy mầm như một “thần dược”. Dù có thêm dinh dưỡng, đây vẫn chỉ nên là một phần trong chế độ ăn cân bằng và đa dạng.

Nhiều người từng vội vàng bỏ đi những thực phẩm mới nhú mầm vì nghĩ rằng chúng độc hại. Nhưng thực tế, không phải loại nào mọc mầm cũng nguy hiểm.

Nếu biết phân biệt đúng và sử dụng hợp lý, những thực phẩm này không chỉ giúp giảm lãng phí mà còn mang lại thêm nhiều lợi ích dinh dưỡng cho sức khỏe.