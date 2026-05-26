Cộng đồng mạng xứ Trung đang chấn động trước câu chuyện của một nam Tiktoker 24 tuổi đến từ Tứ Xuyên (Trung Quốc). Với biệt danh "Người yêu trứng" hay "Bậc thầy luộc trứng", anh chàng này đã tạo nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi thu hút hơn 4 triệu người theo dõi trên Douyin (mạng xã hội tương tự Tiktok ở Việt Nam) chỉ sau 9 ngày.

Sự nổi tiếng của anh ta ban đầu đến từ những video hướng dẫn nấu trứng siêu tỉ mỉ. Từ việc canh thời gian đun nước sôi chuẩn xác đến từng giây cho đến việc ngâm nước đá để có lòng đỏ mịn màu sắc đẹp mắt. Thế nhưng, điều khiến công chúng bàng hoàng nhất cũng chính là thứ khiến nam Tiktoker này viral khắp "cõi mạng" chính là lời tuyên bố: Mình đã ăn 40 quả trứng mỗi ngày liên tục trong suốt 5 năm. Nghĩa là tương đương với tổng khoảng 73.000 quả trứng, một con số khổng lồ.

Dù chưa thể kiểm chứng, lời chia sẻ này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì ngỡ ngàng cũng như lo lắng cho sức khỏe của nam Tiktoker. Rất nhanh sau đó, các chuyên gia y tế đã phải vào cuộc lên tiếng cảnh báo gấp khi câu chuyện ngày càng được lan truyền với tốc độ chóng mặt, cộng đồng mạng thế giới cũng phải chú ý.

Chuyên gia dinh dưỡng đưa ra cảnh báo: Đi khám ngay còn kịp!

Nhận định về thực đơn ăn uống có một không hai này, chuyên gia dinh dưỡng Lưu Đình Ni (Trung Quốc) thẳng thắn tuyên bố đây là phương pháp ăn kiêng quá cực đoan và phản khoa học. Một cơ thể bình thường không bao giờ có thể tải nổi lượng dưỡng chất khổng lồ như vậy trong một thời gian dài.

Theo phân tích của bác sĩ Lưu, trung bình một quả trứng chứa khoảng 7g protein. Nếu nạp đều đặn 40 quả trứng mỗi ngày, lượng protein tiêu thụ sẽ lên tới con số 280g. Đây là một con số khổng lồ mang tính áp đảo sự cân bằng dinh dưỡng, gây hại cho cơ thể.

Thực tế khoa học đã chứng minh, một người trưởng thành bình thường chỉ cần khoảng 1 đến 1,5g protein trên mỗi kilogram trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Ngay cả với những vận động viên hoặc người tập thể hình cường độ cao, nhu cầu này cũng chỉ nằm ở mức tối đa là 2g trên mỗi kilogram.

Chuyên gia đưa ra ví dụ cụ thể, một người đàn ông nặng 90 kg cũng chỉ cần nạp nhiều nhất là 180g protein một ngày. Việc nạp tới 280g protein hoàn toàn vượt xa nhu cầu cần thiết và dư thừa, gây hại cho sức khỏe. Chưa kể, Tiktoker này còn thích trứng lòng đào, trứng sống.

Nhiều người lầm tưởng protein là chất bổ nên ăn càng nhiều càng tốt, nhưng cơ chế chuyển hóa của cơ thể lại không hoạt động như vậy. Bác sĩ Lưu khuyên Tiktoker nầy nên đi khám sức khỏe sớm và phân tích sâu hơn về những hiểm họa tiềm ẩn khi dung nạp lượng đạm quá lớn như sau:

- Tàn phá chức năng thận: Lượng protein dư thừa khi vào cơ thể sẽ tạo ra một lượng lớn chất thải chuyển hóa. Hệ thống lọc của thận phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ để đào thải chất độc này ra ngoài. Về lâu dài, tình trạng này chắc chắn dẫn đến tổn thương thận nghiêm trọng.

- Rối loạn chuyển hóa: Thói quen ăn uống này làm tăng nồng độ axit uric và nồng độ purine trong máu. Từ đó kích hoạt các rối loạn chuyển hóa bệnh lý nguy hiểm.

- Hiểm họa từ trứng lòng đào: Để ăn được số lượng lớn, nhiều người thường chuộng kết cấu mềm mịn của trứng sống hoặc trứng luộc lòng đào giống chàng Tiktoker trên. Tiếc thay, thói quen này lại khiến bạn đối mặt với nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella cực cao.

- Gây rụng tóc kinh hoàng: Trong lòng trắng trứng sống có chứa chất avidin. Chất này có cơ chế ngăn cản cơ thể hấp thụ biotin, một loại vitamin B7 giúp nuôi dưỡng tóc và móng. Ăn trứng sống lâu ngày sẽ gây thiếu hụt biotin, khiến móng tay giòn gãy và rụng tóc nghiêm trọng. Thực tế lâm sàng đã ghi nhận nhiều trường học bị hói đầu chỉ vì học theo cách ăn trứng sống với natto.

Lời khuyên khi ăn trứng từ chuyên gia

Trứng bản chất là loại thực phẩm điểm mười cho sức khỏe nhờ giá trị sinh học cao, giàu lecithin và choline tốt cho gan. Mặc dù các nghiên cứu hiện đại đã gỡ bỏ giới hạn về lượng cholesterol tiêu thụ, nhưng cái gì nhiều quá cũng thành chất độc.

Bác sĩ Lưu khuyến cáo, mức ăn an toàn và lý tưởng nhất cho người bình thường chỉ nên dừng lại ở con số tối đa 4 quả trứng mỗi ngày, lành mạnh nhất là 1 - 2 quả.

Khi bạn nạp một lượng đạm và dưỡng chất vượt ngưỡng từ trứng, các cơ quan trong cơ thể sẽ lập tức phát đi những tín hiệu cầu cứu khẩn cấp:

- Tóc rụng ồ ạt, móng tay giòn dễ gãy: Đây là dấu hiệu cơ thể gặp nguy hại do thói quen ăn trứng sống hoặc trứng lòng đào quá nhiều. Chất avidin trong lòng trắng trứng sống sẽ cản trở cơ thể hấp thụ biotin (vitamin B7), gây ra tình trạng rụng tóc nghiêm trọng.

- Nhiễm độc đường ruột: Việc tiêu thụ quá nhiều trứng chưa nấu chín kỹ còn khiến hệ tiêu hóa đối mặt với nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella gây đau bụng, nôn mửa hoặc tiêu chảy cấp.

- Axit uric tăng cao: Lượng chất thải chuyển hóa protein dư thừa tích tụ quá mức không chỉ làm tăng nồng độ purine mà còn đẩy nồng độ axit uric lên cao, dễ kích hoạt các cơn đau khớp.

- Dấu hiệu bất thường từ nước tiểu: Bạn hãy đặc biệt quan sát bãi nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng. Nếu thấy nước tiểu xuất hiện nhiều bọt khí dai dẳng không tan (dấu hiệu protein niệu), hoặc nước tiểu đổi sang màu nâu đậm thay vì màu vàng nhạt trong suốt, chứng tỏ lượng đạm nạp vào đang quá tải, cơ thể thiếu nước và chức năng thận đang bị đe dọa.

Nếu nhận thấy những dấu hiệu bất thường trên, hãy lập tức đến bệnh viện thăm khám ngay còn kịp trước khi quá muộn!

Nguồn và ảnh: News Yahoo, China Times, Aboluowang