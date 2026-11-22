Cơm nguội còn thừa sau bữa tối nếu chỉ đem rang lại đôi khi khá nhàm chán. Nhưng thử biến tấu một chút thành món cơm viên chiên giòn nhân phô mai, bạn sẽ có ngay món ăn vặt hấp dẫn, tận dụng được nguyên liệu sẵn có mà không cần tốn nhiều công sức. Từng viên cơm vàng ruộm, lớp vỏ giòn nhẹ, bên trong dẻo thơm, cắn vào còn có phần phô mai béo ngậy tan chảy.

Nguyên liệu:

2 bát cơm nguội.

2 quả trứng gà.

50g phô mai mozzarella hoặc phô mai lát.

2 thìa bột mì, một ít bột chiên xù.

Hành lá, muối, tiêu và dầu ăn.

Cách làm:

Cơm nguội cho vào tô, dùng thìa tán nhẹ để các hạt cơm tơi ra. Thêm một quả trứng, bột mì, hành lá thái nhỏ, chút muối và tiêu rồi trộn đều. Nếu cơm quá khô, có thể thêm một chút trứng đánh tan để hỗn hợp có độ kết dính.

Ảnh minh họa

Lấy một lượng cơm vừa đủ ra tay, dàn mỏng, đặt một miếng phô mai vào giữa rồi vo tròn lại. Nên nén nhẹ để viên cơm chắc, không bị bung khi chiên. Làm lần lượt đến khi hết nguyên liệu.

Đánh tan quả trứng còn lại. Lăn từng viên cơm qua một lớp trứng rồi áo đều bằng bột chiên xù. Đun nóng dầu, cho cơm viên vào chiên ở lửa vừa, trở đều các mặt đến khi lớp vỏ vàng giòn thì vớt ra giấy thấm dầu.

Bí quyết để món ăn ngon: Không nên chiên ở lửa quá lớn vì lớp vỏ bên ngoài dễ vàng nhanh trong khi phần nhân chưa nóng đều. Bạn cũng có thể dùng nồi chiên không dầu, xịt một lớp dầu mỏng lên bề mặt rồi nướng ở 180 độ C khoảng 10–15 phút, tùy kích thước viên cơm, trở mặt giữa chừng để món ăn vàng đều.

Cơm viên chiên ngon nhất khi còn nóng, ăn cùng tương cà, tương ớt hoặc sốt mayonnaise. Phần vỏ giòn rụm, bên trong mềm dẻo, phô mai kéo sợi khiến món ăn hấp dẫn chẳng kém đồ ăn vặt ngoài hàng.

Một lưu ý nhỏ là cơm nguội cần được bảo quản trong tủ lạnh sớm sau khi nấu, không để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Nên dùng cơm đã bảo quản lạnh đúng cách và chế biến nóng kỹ trước khi thưởng thức. Chỉ với chút biến tấu, phần cơm còn dư từ bữa trước đã có thể trở thành món ngon mới cho cả nhà.