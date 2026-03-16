Đừng tùy tiện chọn bất kỳ phần sườn heo nào để nấu ăn: 4 mẹo đơn giản phân biệt từng loại để nấu món hầm - kho - chua ngọt

Sườn heo là loại nguyên liệu quen thuộc và thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn của nhiều gia đình, được mọi người yêu thích. Mỗi khi nấu các món sườn khác nhau bạn có thể dễ dàng cảm nhận thấy hương vị khác nhau. Ngoài phương pháp nấu ăn thì hương vị của các món ăn từ sườn heo có thể hoàn toàn tùy thuộc vào phần sườn mà bạn chọn! Nếu bạn chọn sai có thể sẽ thấy món ăn mình nấu ra bị dai và khô... Hôm nay, chúng ta sẽ giải thích các kỹ thuật để phân biệt các phần sườn heo với phương pháp nấu ăn phù hợp cho từng loại cụ thể. Hãy nhớ 4 điểm quan trọng này, và bạn sẽ có thể nấu nướng hoàn hảo bất kể món ăn nào.

1. Sườn trước - Sự kết hợp "hoàn hảo" cho món om và kho

Sườn trước, còn gọi là sườn cổ, nằm ngay cạnh chân trước của con heo và là phần "thịt thơm" của sườn.

Đặc điểm nổi bật: Phần sườn này là lớp thịt dày, ít sụn, tỷ lệ nạc và mỡ hoàn hảo, và nhiều mô liên kết.

Phương pháp chế biến món ăn phù hợp: Sườn kho, sườn hầm và sườn nướng. Sau khi kho, thịt trở nên mềm và đậm đà hương vị, sụn mềm tan trong miệng, và mỗi miếng đều ngập tràn hương thơm thịt mà không bị dính răng.

Mẹo khi chọn mua: Phần sườn trước này khan hiếm và đắt hơn một chút. Khi mua, hãy ưu tiên chọn phần lớp thịt đều màu và không bị bầm tím để tránh mua phải những chỗ ngồi hàng đầu kém chất lượng với quá nhiều vết trầy xước.

2. Sườn giữa - "Vua của hương vị" trong các món chua ngọt hoặc hấp

Các xương sườn ở giữa là "phần cốt lõi" của sườn và cũng là phần sườn được sử dụng phổ biến nhất.

Đặc điểm nổi bật: Xương nhỏ, nhiều thịt, mỡ và nạc phân bố đều, thịt mềm và mọng nước.

Các phương pháp chế biến món ăn phù hợp: Phần sườn giữa thích hợp để làm món sườn heo chua ngọt, sườn heo hấp, sườn heo xóc tỏi. Phần sườn heo này rất mềm; phương pháp chua ngọt giúp giữ lại nước ngọt bên trong, trong khi hấp giúp giữ được hương vị tươi ngon. Các công thức nấu ăn này cũng đơn giản, dễ làm cho người mới bắt đầu học nấu ăn.

Mẹo khi chọn mua: Nếu muốn mua được phần sườn heo giữa tươi ngon chất lượng cao thì hãy chọn những dẻ có kích thước đồng đều, thịt mềm bám chắc vào xương và đàn hồi tốt khi dùng tay ấn vào.

3. Sườn non - Lựa chọn hàng đầu về hương vị umami trong các món hầm và nước dùng trong

Sườn non, hay còn gọi là sườn bẹ hoặc sườn sụn, nằm gần phía trong của xương sườn lợn và là "phần đặc biệt" để nấu canh.

Đặc điểm nổi bật: Xương nhỏ, dẹt và mỏng, thịt mỏng nhưng mềm, tủy xương đầy đặn. Sau khi hầm, hương thơm của tủy xương sẽ ngấm vào nước dùng.

Phương pháp chế biến phù hợp: Phần sườn này nên dùng để nấu các món canh ngọt thanh, đậm vị umami như canh sườn non ngô, canh sườn non khoai môn... Nước canh sườn non có màu trắng đậm đà, thịt mềm, dễ bong ra khỏi xương, rất dễ ăn cho người già và trẻ em.

Mẹo chọn mua: Khi mua sườn non, đừng ham mua phần thịt dày; thịt mỏng có tủy xương mới là loại sườn ngon đích thực, và nước dùng nấu từ loại sườn này sẽ đậm đà hương vị nhất. Tránh mua sườn có xương đen và tủy xương đục.

4. Sườn hàng sau - Lựa chọn tiết kiệm chi phí để làm nước dùng và nước sốt

Sườn hàng sau, nằm ở phần đuôi của con lợn, rất nhiều và giá cả phải chăng, khiến nó trở thành một phần thịt có giá trị cao.

Đặc điểm chính: Xương dày, ít thịt, kết cấu chắc, có một lượng nhỏ xương cứng.

Phương pháp chế biến phù hợp: Nấu canh, nước sốt sườn heo, cháo sườn heo. Mặc dù ít thịt, nhưng sau khi ninh lâu, nó trở nên rất đậm đà, thích hợp để nấu các món canh có vị mạnh hoặc dùng làm nguyên liệu. Nó tiết kiệm và tiện lợi.

Mẹo chọn mua: Chọn sườn heo có màu sắc tươi tắn và không có mùi hôi để tránh mua phải sườn heo kém chất lượng, thịt vụn, nếu không món hầm sẽ bị khô và dai.

4 lời khuyên để chọn phần sườn heo phù hợp

- Hãy chọn sườn trước (sườn hàng trước) để làm món kho, nướng; thịt ở đó đậm đà, mềm và không bị dính vào răng.

- Hãy chọn sườn hàng giữa cho món sườn chua ngọt, sườn hấp, sườn heo xóc tỏi. Mềm, đậm đà và dễ làm.

- Chọn sườn non để nấu canh; nước dùng đậm đà và xương mềm, mọng nước.

- Ghế sau giá cả phải chăng, thích hợp để nấu canh hoặc nấu nước sốt.

Chọn phương pháp nấu phù hợp cho từng phần sườn heo khác nhau là chìa khóa để có được hương vị ngon nhất. Lần tới khi đi chợ, hãy áp dụng mẹo này để chọn sườn, và bạn chắc chắn sẽ có một bữa ăn ngon đến nỗi cả gia đình sẽ "giành nhau" để ăn!