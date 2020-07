Hàng ngày đều pha nước chanh để uống giảm cân nhưng nếu không giảm được là do bạn chưa biết những cách pha chuẩn chỉnh này thôi!

Làm thế nào để giảm cân luôn là một câu hỏi muôn thuở của hội chị em. Nếu các chị em vẫn đang chưa biết áp dụng phương pháp giảm cân nào thì hãy tìm đến với chanh, thứ quả nhỏ bé, rẻ tiền nhưng lại vô cùng lợi hại.

Trong chanh có chứa hàm lượng axit citric cao, đây là một loại acid hữu cơ hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và giải phóng năng lượng chất béo của cơ thể, từ đó giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn và tích lũy ít chất béo hơn.

Lượng calo trong chanh rất thấp, một quả chanh trung bình chứa 17 calo, khi bạn hòa chanh vào nước ấm thì lượng calo vẫn không thay đổi. Vì thế đây cũng là một lựa chọn dành cho những người muốn hạn chế việc nạp quá nhiều calo vào cơ thể.

Trong chanh có rất nhiều vitamin C thì có lẽ ai cũng biết. Vitamin C trong chanh giúp đốt cháy mỡ thừa rất hiệu quả. Khi bạn ăn thừa dinh dưỡng, phần thừa này sẽ được tích trữ dạng mỡ trong cơ thể. Vitamin C làm tăng tổng hợp carnitine, một chất chuyển hóa chất béo. Khi có đủ carnitine, chất béo sẽ được chuyển hóa bình thường để tạo ra năng lượng. Vì thế nếu bạn cung cấp đủ vitamin C, bạn sẽ tiêu hóa được lượng mỡ trong cơ thể.

Dưới đây là 3 công thức giảm cân bằng nước chanh vô cùng đơn giản mà ai cũng có thể làm được.

Nước chanh pha loãng

Đây là công thức nước chanh dễ thực hiện nhất chỉ cần nước cốt chanh và nước ấm. Cách làm cũng vô cùng đơn giản là chỉ cần pha nước cốt chanh với nước ấm là xong.

Tất nhiên việc uống nước chanh pha loãng như vậy nếu chưa quen bạn sẽ cảm thấy nước vẫn khá chua. Nhưng các chị em cũng đừng vì thế mà kết hợp nước chanh với đường nhé!

Bên cạnh đó các chị em cũng không nên uống nước chanh pha loãng khi đang đói bụng vì việc làm này có thể gây kích thích không tốt với dạ dày.

Cách thực hiện - Pha loãng cốt nước chanh với nước ấm theo tỉ lệ: 1 quả chanh - 300ml nước. - Bạn nên uống nước chanh pha loãng sau bữa ăn khoảng 30 phút hoặc trước khi đi ngủ 30 phút. - Bạn có thể uống nước chanh pha loãng thay nước lọc hàng ngày nhưng lưu ý không nên uống nước chanh quá chua bởi tính axit trong chanh sẽ không tốt cho dạ dày.

Nước chanh mật ong

Mật ong có chứa vitamin, khoáng chất và axit amino. Đây đều là những chất có tác dụng kích thích quá trình trao đổi chất béo và cholesterol, giúp duy trì trọng lượng cơ thể và ngăn ngừa béo phì.

Trong mật ong còn chứa hai loại đường là glucose và fructose. Hai loại đường này rất dễ hấp thụ, đi thẳng vào máu mà không qua trung gian nên mật ong dù ngọt nhưng lại không gây tích mỡ. Vì thế sự kết hợp mật ong với nước chanh sẽ giúp bạn giảm cân tốt hơn.

Hãy bắt đầu một ngày mới bằng một cốc nước chanh mật ong ấm. Nước ấm không chỉ giúp hoa tan mật ong mà còn giúp bạn cảm thấy dễ uống cũng như dễ tiêu hóa hơn, bên cạnh đó nó còn giúp bạn hạn chế tình trạng đau bụng khi uống mật ong quá nhiều. Vì thế, bạn cần đảm bảo phần nước chanh mật ong của mình luôn ấm nóng, pha xong nên uống ngay.

Các chị em cũng nên lưu ý mua đúng mật ong nguyên chất và đảm bảo chất lượng ở các nguồn uy tín nhé!

Cách thực hiện - Pha loãng cốt nước chanh với nước ấm theo tỉ lệ: 1 quả chanh - 300ml nước. - Cho thêm 2 thìa mật ong nguyên chất vào hỗn hợp nước trên rồi khuấy đều. - Bạn nên uống nước chanh mật ong sau khi thức dậy và trước bữa sáng 15 phút.

Nước chanh muối

Nếu bạn cảm thấy nước chanh pha loãng có phần hơi chua khó uống thì có thể áp dụng công thức nước chanh muối. Nước chanh muối ấm không chỉ dễ uống mà còn giúp đốt mỡ hiệu quả.

Bên cạnh đó nước chanh muối giúp cấp nước, điện giải rất tốt cho cơ thể. Trong quá trình sinh hoạt và vận động hàng ngày, đặc biệt là trong những ngày hè nắng nóng thì cơ thể rất dễ bị mất nước và một số khoáng chất qua việc bài tiết mồ hôi. Nước chanh muối sẽ giúp bạn cân bằng điện giải và giảm căng thẳng mệt mỏi.

Cách thực hiện - Pha loãng cốt nước chanh với nước ấm theo tỉ lệ: 1 quả chanh - 300ml nước. - Cho thêm 1 thìa cà phê muối tinh (muối hạt) vào và khuấy đều. - Uống nước chanh muối sau bữa ăn khoảng 30 phút.

Những lưu ý khi uống nước chanh để giảm cân

- Không uống trực tiếp nước cốt chanh bởi tính axit mạnh trong đó sẽ dễ gây tổn hại đường tiêu hóa.

- Khi giảm cân bằng nước chanh bạn nên kết hợp với các chế độ ăn uống lành mạnh và tập liệu để việc giảm cân đạt hiệu quả cao.

- Người mắc các bệnh về dạ dày không nên áp dụng cách làm này.